Що варто знати про українську вишиванку: маловідомі факти, які здивують

У третій четвер травня в Україні відзначають молоде свято, яке вже встигло полюбитися багатьом, – День вишиванки. У 2020 році – це 21 травня.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися маловідомі факти про український вишитий етнічний одяг.

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Сильний оберіг

Спочатку вишиванка була не тільки святковим і красивим одягом, а й оберегом, який міг відлякувати злі сили. У зв'язку з цим сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах і подолі так, щоб малюнок торкався тіла.

Крім того, вважали, що на зворотному боці вишиванки не повинно бути ніяких вузликів, – вони можуть стати причиною нещасть у житті.

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Символ кохання

Крім того, чоловіча вишиванка вважалася символом кохання та вірності. Дівчина, яка вишивала сорочку для нареченого, завжди нашіптувала молитву-заклинання, щоб хлопець був вірний їй. Вважалося, щоб якщо після прання вишиванка перестане бути білосніжною – наречений зраджує.

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Школа вишиванки

В ХІ в Київській Русі сестра Володимира Мономаха Анна створила першу школу вишиванки, в якій освоювали мистецтво шиття золотом і сріблом.

Вишиванка як стиль

Вишиванка вважається святковим одягом, а не повсякденним. У будні зазвичай носили прості сорочки. Однак першим, хто надів вишиту сорочку разом з буденним одягом, був Іван Франко. Саме в такому вигляді письменник зображений на 20-гривневій купюрі.

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У кожному регіоні – своя вишиванка

Вишиванка кожного регіону України відрізняється й має свої особливості. Більш того, своїми особливими вишиванками можуть похвалитися навіть окремі села. Сорочки відрізняються фасонами, кольором, способом вишивки, орнаментом і візерунками.

Так, для центральної України було характерно шити біло-чорні сорочки, а в Полтавській області носили білі сорочки з білою вишивкою. Найяскравіші та квітчасті вишиванки були на Західній Україні.

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Маки

Зараз дуже часто можна зустріти на вишиванках візерунки у вигляді маків. Однак раніше такий елемент практично не використовувався в традиційній українській вишивці. Маки символізували печаль і смерть. Широке поширення візерунки у вигляді маків отримали лише в кінці ХХ століття.

Обряд для дівчат

Перед тим, як почати вишивати сорочку, дівчатам необхідно було тримати пост, молитися і завжди мити руки.

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Вишиванка для новонароджених

Для новонародженого шили першу сорочку з ношених батьківських речей. Вважалося, що в них зберігається батьківська енергетика, необхідна для захисту дитини від хвороб і пристріту.

Дівчинці вишивали сорочку з чорними візерунками, як символ землі – родючості. А для хлопчика шили сорочку із зеленими і синіми візерунками, вважалося, що вона допомагає від стихій.

4studio.com.ua

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