Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

У паніці через карантин, який був оголошений через пандемію коронавірусу, люди масово почали скуповувати з прилавків магазинів гречку та інші крупи.

Деякі запаслися продуктами на кілька місяців вперед, а це означає, що саме час приготувати з неї щось незвичайне. OBOZREVATEL підготував топ-5 рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню на період, поки вся сім'я сидить удома.

Гречка зі смаженою цибулею і рубаними яйцями

Фото: olimpikfood.ru

Щоб урізноманітнити класичну кашу, можна розбавити її яйцями та цибулею.

Для цього вам знадобиться:

3 цибулини;

1 ч. л. солі;

5 склянок гарячої води;

4 яйця.

Так, спочатку наріжте цибулю та обсмажуйте її на рослинній олії у великій каструлі. Потім додайте гречку і сіль. Після цього влийте 5 склянок гарячої води, доведіть до кипіння, зменште вогонь, а потім варіть все це ще 20 хвилин. Коли гречка буде готова, укутайте її в плед на 15 хвилин. Потім зваріть круто 4 великих яйця, почистьте і наріжте їх. Додайте до каші, поперчіть, посоліть і подавайте на стіл.

Пиріжки з гречкою

Фото: chekalova.ru

Для того, щоб приготуватися пиріжки з гречкою, вам знадобитися:

500 грамів будь-якого дріжджового тіста;

400 грамів гречки з цибулею і яйцем.

На 500 грамів будь-якого дріжджового тіста вам знадобиться трохи менше начинки, приблизно 400 грамів, приготовленої за рецептом вище.

Потім розділіть тісто на частини по 35 – 40 грамів, скачайте тісто в кульки та потримайте 15 хвилин під рушником. Розігрійте духовку до 180 °С, застеліть деко папером для випічки. Розкачайте кожну кульку в коржики товщиною 3 – 4 мм, викладіть по центру ложку начинки, з'єднайте краї і ретельно защипніть. Потім викладіть готові пиріжки на підготовлені листи, змастіть збитим яйцем і випікайте приблизно 15 хвилин.

Гречка з печерицями

Фото: maggi.ru

Для того, щоб приготуватися гречку з печерицями, вам знадобитися:

2 склянки гречки;

4,5 склянки киплячої підсоленої води;

печериці;

2 см кореня імбиру;

4 зубчики часнику;

2 ложки рослинної олії.

Щоб приготувати класичну гречану кашу, необхідно поставити каструлю з підсоленою водою на вогонь і довести до кипіння. Поки вода нагрівається, промийте крупу, а потім засипте її в киплячу воду. Варити гречку близько 10 хвилин.

Поки вариться каша, поріжте гриби та обсмажуйте їх 6 хвилин на вершковому маслі. Потім дрібно наріжте 2 імбир і часник, додайте до печериць, посоліть і обсмажуйте ще 2 хвилини. В кінці змішайте гриби з гречкою і подавайте.

Гречаники

Фото: povar.ru

Інгредієнти:

2 склянки гречаної крупи;

6 склянок води;

80 грамів вершкового масла;

100 г борошна;

3 яйця.

Щоб зробити гречаники, вам потрібно для початку розварити 2 склянки гречаної крупи в 6 склянках киплячої підсоленої води (варити приблизно 30 хвилин). Потім додати 80 грамів вершкового масла, 3 яйця і 100 грамів борошна. Все це перемішати.

Змастіть деко олією, присипте борошном, викладіть тісто і запікайте при 160 °С до рум'яної скоринки. Наріжте на квадратики та подавайте гарячими або остиглими.

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