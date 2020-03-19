Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

У паніці через карантин, який був оголошений через пандемію коронавірусу, люди масово почали скуповувати з прилавків магазинів гречку та інші крупи.
Деякі запаслися продуктами на кілька місяців вперед, а це означає, що саме час приготувати з неї щось незвичайне. OBOZREVATEL підготував топ-5 рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню на період, поки вся сім'я сидить удома.
Гречка зі смаженою цибулею і рубаними яйцями
Фото: olimpikfood.ru
Щоб урізноманітнити класичну кашу, можна розбавити її яйцями та цибулею.
Для цього вам знадобиться:
3 цибулини;
1 ч. л. солі;
5 склянок гарячої води;
4 яйця.
Так, спочатку наріжте цибулю та обсмажуйте її на рослинній олії у великій каструлі. Потім додайте гречку і сіль. Після цього влийте 5 склянок гарячої води, доведіть до кипіння, зменште вогонь, а потім варіть все це ще 20 хвилин. Коли гречка буде готова, укутайте її в плед на 15 хвилин. Потім зваріть круто 4 великих яйця, почистьте і наріжте їх. Додайте до каші, поперчіть, посоліть і подавайте на стіл.
Пиріжки з гречкою
Фото: chekalova.ru
Для того, щоб приготуватися пиріжки з гречкою, вам знадобитися:
500 грамів будь-якого дріжджового тіста;
400 грамів гречки з цибулею і яйцем.
На 500 грамів будь-якого дріжджового тіста вам знадобиться трохи менше начинки, приблизно 400 грамів, приготовленої за рецептом вище.
Потім розділіть тісто на частини по 35 – 40 грамів, скачайте тісто в кульки та потримайте 15 хвилин під рушником. Розігрійте духовку до 180 °С, застеліть деко папером для випічки. Розкачайте кожну кульку в коржики товщиною 3 – 4 мм, викладіть по центру ложку начинки, з'єднайте краї і ретельно защипніть. Потім викладіть готові пиріжки на підготовлені листи, змастіть збитим яйцем і випікайте приблизно 15 хвилин.
Гречка з печерицями
Фото: maggi.ru
Для того, щоб приготуватися гречку з печерицями, вам знадобитися:
2 склянки гречки;
4,5 склянки киплячої підсоленої води;
печериці;
2 см кореня імбиру;
4 зубчики часнику;
2 ложки рослинної олії.
Щоб приготувати класичну гречану кашу, необхідно поставити каструлю з підсоленою водою на вогонь і довести до кипіння. Поки вода нагрівається, промийте крупу, а потім засипте її в киплячу воду. Варити гречку близько 10 хвилин.
Поки вариться каша, поріжте гриби та обсмажуйте їх 6 хвилин на вершковому маслі. Потім дрібно наріжте 2 імбир і часник, додайте до печериць, посоліть і обсмажуйте ще 2 хвилини. В кінці змішайте гриби з гречкою і подавайте.
Гречаники
Фото: povar.ru
Інгредієнти:
2 склянки гречаної крупи;
6 склянок води;
80 грамів вершкового масла;
100 г борошна;
3 яйця.
Щоб зробити гречаники, вам потрібно для початку розварити 2 склянки гречаної крупи в 6 склянках киплячої підсоленої води (варити приблизно 30 хвилин). Потім додати 80 грамів вершкового масла, 3 яйця і 100 грамів борошна. Все це перемішати.
Змастіть деко олією, присипте борошном, викладіть тісто і запікайте при 160 °С до рум'яної скоринки. Наріжте на квадратики та подавайте гарячими або остиглими.
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