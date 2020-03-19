Головна Новини
19 березня • оновлено в 13:21
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

1.7т
Читати матеріал російською

У паніці через карантин, який був оголошений через пандемію коронавірусу, люди масово почали скуповувати з прилавків магазинів гречку та інші крупи.

Деякі запаслися продуктами на кілька місяців вперед, а це означає, що саме час приготувати з неї щось незвичайне. OBOZREVATEL підготував топ-5 рецептів, які допоможуть урізноманітнити ваше меню на період, поки вся сім'я сидить удома.

Гречка зі смаженою цибулею і рубаними яйцями

Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

Фото: olimpikfood.ru

Щоб урізноманітнити класичну кашу, можна розбавити її яйцями та цибулею.

Для цього вам знадобиться:

  • 3 цибулини;

  • 1 ч. л. солі;

  • 5 склянок гарячої води;

  • 4 яйця.

Так, спочатку наріжте цибулю та обсмажуйте її на рослинній олії у великій каструлі. Потім додайте гречку і сіль. Після цього влийте 5 склянок гарячої води, доведіть до кипіння, зменште вогонь, а потім варіть все це ще 20 хвилин. Коли гречка буде готова, укутайте її в плед на 15 хвилин. Потім зваріть круто 4 великих яйця, почистьте і наріжте їх. Додайте до каші, поперчіть, посоліть і подавайте на стіл.

Пиріжки з гречкою

Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

Фото: chekalova.ru

Для того, щоб приготуватися пиріжки з гречкою, вам знадобитися:

  • 500 грамів будь-якого дріжджового тіста;

  • 400 грамів гречки з цибулею і яйцем.

На 500 грамів будь-якого дріжджового тіста вам знадобиться трохи менше начинки, приблизно 400 грамів, приготовленої за рецептом вище.

Потім розділіть тісто на частини по 35 – 40 грамів, скачайте тісто в кульки та потримайте 15 хвилин під рушником. Розігрійте духовку до 180 °С, застеліть деко папером для випічки. Розкачайте кожну кульку в коржики товщиною 3 – 4 мм, викладіть по центру ложку начинки, з'єднайте краї і ретельно защипніть. Потім викладіть готові пиріжки на підготовлені листи, змастіть збитим яйцем і випікайте приблизно 15 хвилин.

Гречка з печерицями

Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

Фото: maggi.ru

Для того, щоб приготуватися гречку з печерицями, вам знадобитися:

  • 2 склянки гречки;

  • 4,5 склянки киплячої підсоленої води;

  • печериці;

  • 2 см кореня імбиру;

  • 4 зубчики часнику;

  • 2 ложки рослинної олії.

Щоб приготувати класичну гречану кашу, необхідно поставити каструлю з підсоленою водою на вогонь і довести до кипіння. Поки вода нагрівається, промийте крупу, а потім засипте її в киплячу воду. Варити гречку близько 10 хвилин.

Поки вариться каша, поріжте гриби та обсмажуйте їх 6 хвилин на вершковому маслі. Потім дрібно наріжте 2 імбир і часник, додайте до печериць, посоліть і обсмажуйте ще 2 хвилини. В кінці змішайте гриби з гречкою і подавайте.

Гречаники

Що приготувати з гречкою в період карантину: топ-4 рецепти

Фото: povar.ru

Інгредієнти:

  • 2 склянки гречаної крупи;

  • 6 склянок води;

  • 80 грамів вершкового масла;

  • 100 г борошна;

  • 3 яйця.

Щоб зробити гречаники, вам потрібно для початку розварити 2 склянки гречаної крупи в 6 склянках киплячої підсоленої води (варити приблизно 30 хвилин). Потім додати 80 грамів вершкового масла, 3 яйця і 100 грамів борошна. Все це перемішати.

Змастіть деко олією, присипте борошном, викладіть тісто і запікайте при 160 °С до рум'яної скоринки. Наріжте на квадратики та подавайте гарячими або остиглими.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що лікар сімейної медицини Христина Шевченко заявила, що дотримуватися строгих дієт і Великого посту під час хвороби не рекомендується.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги