Що приготувати з гречкою: 4 популярні рецепти на період карантину

Після того, як в Україні був оголошений карантин через пандемію коронавірусу, жителі країни почали масово скуповувати продукти, серед яких найпопулярнішим виявилася гречка.

OBOZREVATEL зібрав прості та смачні рецепти гречки, які можна приготувати під час карантину.

mysmartkitchen.ru

Класична гречана каша

Найпростіший та швидкий спосіб приготувати гречку – це її зварити. Для цього вам знадобиться сама гречка, вода, сіль і вершкове масло.

Щоб приготувати класичну гречану кашу необхідно поставити каструлю з підсоленою водою на вогонь і довести до кипіння. Поки вода нагрівається, промийте крупу, а потім засипте її в киплячу воду. Варити гречку близько 10 хвилин. Після того, як каша зваритися, додати в неї вершкове масло.

kopilka-kulinara.ru

Гречка з грибами

Щоб урізноманітнити класичну кашу, можна додати до неї овочі. Для цього вам знадобиться:

1 склянка крупи;

1 велика морква;

1 цибулина;

300 г печериць.

Так, спочатку зваріть гречку за попереднім "класичним" рецептом.

Поки гречка вариться, моркву натріть на крупній тертці, наріжте дрібно цибулю, а печериці – слайсами. Потім обсмажте цибулю й моркву на соняшниковій або оливковій олії. Коли овочі стануть м'яким, додайте до них гриби, сіль і перець. Смажте до готовності.

Готові овочі змішайте з гречкою.

gastronom.ru

Гречані котлети

Для того, щоб приготуватися котлети, вам знадобитися:

3 склянки крупи;

5 картоплин;

соняшникова або оливкова олія, перець і вода.

Помиту та очищену картоплю натріть на дрібній тертці. До неї додайте зварену за "класичним" рецептом гречку, сіль і перець. Потім ретельно все перемішайте. Якщо маса вийшла занадто розсипчастою – додайте води, маса повинна бути в'язкою.

З "фаршу", який вийшов, сформуйте котлети та обсмажуйте їх з двох сторін на соняшниковій або оливковій олії на середньому вогні.

smak.ua

Запіканка

Для того, щоб приготувати просту гречану запіканку, вам знадобиться:

150 г гречки;

150 г твердого сиру (натерти на крупній тертці);

1 ріпчаста цибуля;

2 яйця;

100 мл молока;

вода;

сіль перець;

вершкове масло.

Спочатку необхідно зварити гречку за "класичним рецептом". Готову кашу розділіть на дві частини. Змастіть вершковим маслом форму для запікання й викладіть туди одну частину готової гречки. Половину натертого сиру викладіть на гречку. Посипте нарізаною цибулею, сіллю та перцем. Потім викладіть решту гречки.

В окремій мисці змішайте яйця й молоко. Масою залийте запіканку, а зверху посипте сиром, що залишився.

Випікати в духовці 20 хвилин при 200°С.

receptisalatov.com

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