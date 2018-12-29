Що подарувати на Новий рік: топ-5 крутих смартфонів від Sony

Останні дні перед Новим роком - метушливий час. Всі без винятку поспішають, шукають оригінальні подарунки для рідних і друзів, але ... постійте. Якщо ви хочете зробити близькій людині приємне і виглядати в її очах добре, то не обов'язково вигадувати щось з ряду геть. На щастя, можна просто піти в магазин і вибрати щось досить стильне, зручне і сучасне. Наприклад, новий мобільний телефон.

Напередодні новорічних свят OBOZREVATEL склав топ-5 нових моделей телефонів Sony, які точно сподобаються вашим близьким.

Xperia XZ3

"Серцем" Xperia XZ3 став флагманський процесор Snapdragon 845, який в парі з графічним прискорювачем Adreno 630 забезпечить швидку взаємодію користувача і пристрою. Крім того, смартфон має 4 ГБ оперативної пам'яті і карту пам'яті на 64 ГБ, якщо ж вам такого обсягу вбудованої пам'яті замало, то розробники передбачили слот для microSD-карт.

Xperia XZ3

Xperia XZ3 отримав основну одиночну камеру на 19 мегапікселів з підтримкою технології Motion Eye. Крім того, в камері з'явилася підтримка штучного інтелекту Xperia AI. Завдяки новій технології, девайс дозволяє моментально запускати камеру при горизонтальному положенні пристрою.

Xperia XZ3

Життєздатність Xperia XZ3 буде забезпечувати акумулятор на 3 330 міліампер. Серед іншого модель обладнана захистом від вологи за стандартом IP68, має підтримку двох SIM-карт, порт USB Type-C і інші навороти.

Ціна на пристрій коливається в районі 21-22 тис. гривень.

Xperia XZ2 і Xperia XZ2 Compact

Sony – єдина компанія, яка випускає компактні смартфони з флагманським оснащенням. В цьому році компанія відступилася від звичного дизайну на користь ергономіки і представила два флагмана в практично безрамковому корпусі і з екраном, покритим 2,5D-склом – 5,7-дюймовий Xperia XZ2 і 5,0-дюймовий Xperia XZ2 Compact.

Sony Xperia XZ2

Обидва отримали топовий процесор Snapdragon 845, по 4 ГБ оперативної пам'яті (it's а Sony, завдяки оптимізації ПО і FullHD + дисплею швидше за все навіть з таким обсягом оперативної пам'яті смартфони зададуть фору будь-кому "китайцеві" з 6 ГБ і навіть 8 ГБ), 19-мегапіксельні камери. Compact дістався непоганий за мірками 5-дюймового смартфона з усе тієї ж гарною оптимізацією софта від Sony акумулятор – 2870 мА-ч.

Xperia XZ2 Compact

Модель обійдеться приблизно в 15-16 тисяч гривень, за ці гроші вона буде конкурувати з флагманами Xiaomi і Huawei як мінімум, а також з Galaxy S8. Але тим, кому потрібен компактний смартфон з начинкою "повний фарш" альтернативи на ринку не знайдеться.

XperiaXA2

Sony Xperia XA2 завдяки алюмінієвому корпусу і тонким боковим рамкам виглядає шикарно і козиряє найкращою якістю виконання. Дуже добре підійде тим, хто звик вирішувати щоденні ділові питання і працювати в режимі багатозадачності.

Дисплей Sony Xperia XA2 налічує 5,2 дюйма по діагоналі і переконливий своїми високим Full-HD-дозволом і високою максимальною яскравістю. Якщо це необхідно, екран досягає приблизно 550 кд/м2.

XperiaXA2

Sony Xperia XA2 пропонує вбудовану пам'ять розміром 32 Гбайт, з яких для ефективного використання вільні лише приблизно 20 Гбайт. Кому потрібно більше місця для зберігання даних, той може розширити "дисковий" простір за допомогою зовнішньої SD-карти. Оперативна пам'ять становить 3 Гбайт. Заряджати XA2 можна через кабель USB Type-C, а слухати музику - через 3,5-мм аудіовихід. У слот для SIM-карти підходить Nano-SIM.

XperiaXA2

Камера знімає фотографії з розрішенням 23 Мп. Крім того, в наявності є світлодіодний спалах і автофокус. Спускати затвор цифрової камери можна і за допомогою апаратної кнопки.

Ціна на цю модель зараз коливається в районі 7500 - 8000 тисяч гривень.

XperiaXA2Ultra

Головна відмінна риса смартфона XA2 Ultra – дві ширококутні фронтальні камери. Перша з розміром 16 МП, друга - 8МП з кутом огляду 120 °. Завдяки підтримці фронтального спалаху обома камерами навіть при поганому освітленні селфі завжди будуть виходити якісними і чіткими.

Основна камера XperiaXA2 Ultra володіє тими ж технічними характеристиками, що і камера XperiaXA2. Дозвіл 23 МП і матриця 1 / 2.3 "Exmor RSTM дозволять вам робити барвисті знімки і записувати відео з роздільною здатністю 4К, а також в форматі сповільненої зйомки зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

XperiaXA2Ultra

Процесор Qualcomm® SnapdragonTM 630 забезпечує високу продуктивність і спрощує процес використання смартфона в режимі багатозадачності. Завдяки високоємкої батареї 3580 мА / год ваш смартфон не розрядиться в самий невідповідний момент, а "розумні" технології Sony аналізуватимуть споживання енергії та цикли зарядки, що продовжить термін і якість служби батареї.

XperiaXA2Ultra

Ціна на XperiaXA2Ultra коливається в районі 10-11 тисяч гривень.