Що почитати на карантині: 5 захоплюючих книг для підняття настрою

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Як не занудьгувати і витратити вільний час із користю: OBOZREVATEL пропонує своїм читачам добірку з п'яти цікавих книг для підняття настрою.

1. Пелам Гренвілл Вудхаус, "Цей неповторний Дживс!"

Пелам Гренвілл Вудхаус, "Цей неповторний Дживс!" arnesandnoble.com

Цикл романів Вудхауза про молодого британського аристократа Берті Вустера та його винахідливого камердинера Дживса – класика англійської гумористичної прози. Історії про простодушного містера Вустера та хитромудрого Дживса досить відомі, а популярності їм додав британський телесеріал "Дживс і Вустер" (1990-1993), де в головних ролях знялися Стівен Фрай і Г'ю Лорі.

2. Наріне Абгарян, "Манюня"

Наріне Абгарян, "Манюня" OZ.by

"Манюня" – світле і приголомшливо смішне оповідання про дитинство, про двох подружок Нарі і Maнюню та про купу їхніх родичів, які постійно потрапляють в казусні ситуації. Це книга про те саме тепле, бешкетне і повне веселих пригод дитинство, яке робить щасливим на все життя.

3. Дженні Лоусон, "Несамовито щаслива: кумедна книжка про жахливі речі"

Дженні Лоусон, "Несамовито щаслива: кумедна книжка про жахливі речі" livelib.ru

Ця книга – дивовижне сприйняття власного непростого життя письменниці Дженні Лоусон, яка з дитинства бореться з непростим захворюванням. Розказані в книзі історії зробили несамовито щасливими вже тисячі людей по всьому світу, показуючи, що можна і потрібно жити яскравіше!

4. Міра Дей, "Містер Вуду та дні тижня"

Міра Дей, "Містер Вуду та дні тижня" litres.ru

Містер Вуду носить чорний потертий циліндр, вміє обертати будь-які зміни на свою користь і сприймає світ не так, як інші. Але в один з понеділків все змінюється. Ця книга для тих, хто любить дивні, глибокі історії про людські долі, для тих, хто хоче знайти в собі сили почати щось заново, а також для тих, хто обожнює несподівані кінцівки у книгах.

5. Брюс Кемерон, "І тут з'явилася Люсі"

Брюс Кемерон "І тут з'явилася Люсі" readrate.com

Кохана дівчина пішла до іншого, батьки розлучилися, і Джош Майклз залишається в тузі і на самоті. Але несподівано його просять дати притулок вагітній собаці. Так у його домі з'являється добра і самовіддана Люсі, а трохи пізніше – милі і пустотливі цуценята. Джош всім серцем прив'язується до собак і вже не може уявити своє життя без цього пухнастого царства... поки на порозі його дома не з'являється хазяйка Люсі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував добірку найцікавіших фільмів про катастрофи та епідемії.

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