Головна Новини
26 грудня • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

861
Читати матеріал російською

Щоб жива ялинка простояла як можна довше після Нового року і не сильно обсипалася, слід дотримуватися кількох правил.

Так, як передає Рамблер, у догляді за живою новорічною ялинкою існують певні заборони, не порушуючи які можна надовго зберегти лісову красуню пишною.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

furnishhome.ru

Новини
Як загадати бажання на Новий рік Щура: 5 надійних способів привабити магію

Не забувайте про зволоження

Ялинку обов'язково потрібно забезпечувати рідиною. Наприклад, дерево висотою два метри потребує два літри води щодня. Можна поставити ялинку у відро зі зволоженим піском і постійно підтримувати необхідний рівень вологи, або заздалегідь придбати підставку з резервуаром для води.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

sm-news.ru

Не використовуйте народні методи

У мережі сьогодні можна знайти величезну кількість порад, як доглядати за ялинкою за допомогою народних засобів. Наприклад, використовувати лимонну кислоту або желатин для продовження "життя" ялинці. Однак експерти все-таки рекомендують віддавати перевагу спеціальним добривам, які можна придбати в магазині.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

webstil.org

Не ставте поруч з батареєю

Батарея, камін і всілякі обігрівачі — головні вороги живої ялинки, так як зайве тепло призводить до зневоднення дерева.

Найкраще місце для розміщення ялинки — центр кімнати.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

rus.delfi.lv

Не збирайте голки за допомогою пилососа

Незважаючи на те, що цей спосіб здається найбільш простим і швидким, він може зіпсувати техніку. Більш того, деякі сучасні пилососи просто не розраховані на таку роботу. Краще скористайтеся віником і совком.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

pinterest

Не викидайте ялинку в сміттєвий бак

Замість найближчого бака віднесіть дерево туди, де воно може стати в нагоді. Наприклад, у зоопарку стовбур ялинки можуть використовувати в якості наповнювача вольєрів, а гілки послужать утеплювачем.

Що не можна робити з ялинкою на Новий рік-2020: 5 головних заборон

belsat.eu

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ефа Форіна повідомила, що слід повісити на новорічну ялинку, щоб рік Білій Щури був вдалим. Зокрема, вона порекомендувала повісити цукерки, мандарини і грошові купюри.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новий рік" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Новий рік
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги