Люди в шлюбі мають більше шансів розбагатіти – психолог

Сімейний стан громадянина впливає на його рівень достатку. Людина у шлюбі має більші шанси на багатство у майбутньому.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучила дитячий і сімейний психолог Катерина Гольцберг. Вона додала, що це пов`язано з прагненнями людини працювати над собою і вкладатися у роботу чи стосунки.

"Взагалі, економічний шлюб дійсно буває вигідний. Але ми говоримо про особисті якості людини, яка до чогось прагне, – до освіти, до того, щоб отримати кращу роботу. Така людина старається завести стосунки, а для цього треба вкладатися, адже це велика праця. Той, хто у шлюбі, намагається отримати кращу роботу, – є така кореляція", – сказала вона.

На безбідне існування впливає бажання та працьовитість людини, впевнена психолог. Вона зазначила, що це рівнозначно прагненню вступити у шлюб.

pustunchik.ua

"Люди які в принципі готові у щось вкладатися, безумовно завжди багатші тих, хто не хоче це робити. Це якісь духовні лінощі, тому люди бідні і не можуть прогресувати. Розвиток завжди супроводжується тим, що ми чогось хочемо, і в шлюб вступити теж хочемо", – пояснила Гольцберг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для того, щоб закохатися, людям досить легкої стресової ситуації, а зруйнувати стосунки може звичайний брак спілкування. Психолог радить, що врятувати відносини можна тим, щоб робити свята один одному.

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