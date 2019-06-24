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"Моє тіло, мої правила": красуню позбавили ліцензії лікаря через інтимні фото

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Медична рада М'янми позбавила ліцензії лікаря молоду Нанг Мве Сан за відверті фотографії в своїх соціальних мережах.

29-річна дівчина провчилася в медичній школі і вела кілька років практику. Але медицина не була її пристрастю. Вона стала моделлю, і викладала в Facebook знімки в купальниках і нижній білизні, повідомила газета The New York Times.

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

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На неї підписалося 103 тисячі людей в Instagram і близько 540 тисяч - у Facebook. Але лікарській спільноті така поведінка їх екс-колеги не припала до душі. На їхню думку, інтимні знімки ганьблять звання лікаря, тому вони назвали їх непристойними. А дівчину позбавили права продовжувати практику.

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

"Тут так багато сексизму. Вони не хочуть, щоб жінки займали вищі посади. І вони судять нас по тому, що ми носимо, при цьому навіть не дозволяють носити брюки", – говорить Мве Сан.

Але модель збирається повернути ліцензію і працювати в медицині, коли завершить модельну кар'єру.

Пропонуємо ознайомитись з іншими відвертими фото моделі:

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Нанг МВЕ Сан

Нанг МВЕ Сан

Instagram @ nangmwesan

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2019 році стало відомо, що модель Playboy Клаудія Романі отримала ліцензію судді в Серії А і може обслуговувати офіційні матчі елітної футбольної першості Італії.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

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