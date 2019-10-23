Розсекречено подробиці гучного розлучення екскороля Малайзії та "Міс Москви"

Гучне розлучення колишнього короля Малайзії Султана Мухаммада V з російською моделлю, володаркою титулу "Міс Москва-2015" Оксаною Воєводіною сталося через зради чоловіка.

За даними видання "Комсомольская правда", такими подробицями поділилася знайома моделі, уточнивши, що Воєводіна дізналася про "рога" в грудні 2018 року.

"Оксана думала, що вона у Фариса єдина. І коли дізналася, що у нього ще хтось був до неї та він досі з цією жінкою підтримує стосунки, була вражена. Заявила: "З тобою більше не житиму". І першою запропонувала розлучатися", – уточнює жінка.

Пишне весілля Воєводіною і Мухаммада V Фото: kp.ru

За її словами, султан хотів уникнути розлучення і сподівався зберегти і дружину, і народження дитини в секреті.

"Оксана не може ні заміж виходити, ні своє життя будувати. Має сидіти, як наложниця, і чекати роками, чи зволить він колись її провідати", – додало джерело, уточнивши, що обіцяних за це грошей не вистачило б навіть на "знімання квартири і мінімальні витрати".

Оксана Воєводіна вагітна Фото з Instagram

Зараз юристи обговорюють угоду, згідно з якою Воєводіна повинна приховувати дитину і не повідомляти синові про особу батька, а також не зможе контактувати з султаном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Мухаммада V з Воєводіній відбулось 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

Про розлучення стало відомо в середу, 17 липня. За версією ЗМІ, це сталося через необережне вживання Воєводіною титулу для сина.

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