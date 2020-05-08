Рот на носі: дивна оптична ілюзія на обличчі стала трендом у мережі

У зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу в мережі почав набирати популярності новий тренд: оптична ілюзія на обличчі, створена за допомогою макіяжу.

Зокрема, в Instagram під хештегом #tinyfacechallenge користувачі публікують фотографії, на яких демонструють своє "нове обличчя".

Instagram @karlakartistry

Так, ідея флешмобу полягає в тому, щоб за допомогою косметики зімітувати на своєму обличчі контури зменшеного лялькового обличчя. Тому між очима дівчата малюють собі невеликий ніс, а на кінчику носа – нові губи.

Instagram @mckennafusselman

Щоб приховати свої справжні губи, користувачі пов'язують шарфи або натягують воріт водолазки.

Instagram @nastya_svirskaya

Instagram @beautybydanyeil

Instagram @ elle.ervin

Користувачі в мережі неоднозначно реагують на новий челендж: одні в захваті від перетворення дівчат, інші, навпаки, зізнаються, що їх лякають "нові обличчя".

Instagram @josagparena

Instagram @itshannahduhhhhh

Instagram @capn_pants_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські зірки взяли участь у флешмобі з подушками.