Рот на носі: дивна оптична ілюзія на обличчі стала трендом у мережі

Анна Міхно Lady 05:35, 8.05.2020

У зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу в мережі почав набирати популярності новий тренд: оптична ілюзія на обличчі, створена за допомогою макіяжу.

Зокрема, в Instagram під хештегом #tinyfacechallenge користувачі публікують фотографії, на яких демонструють своє "нове обличчя".

Instagram @karlakartistry

Так, ідея флешмобу полягає в тому, щоб за допомогою косметики зімітувати на своєму обличчі контури зменшеного лялькового обличчя. Тому між очима дівчата малюють собі невеликий ніс, а на кінчику носа – нові губи.

Instagram @mckennafusselman

Щоб приховати свої справжні губи, користувачі пов'язують шарфи або натягують воріт водолазки.

Instagram @nastya_svirskaya
Instagram @beautybydanyeil
Instagram @ elle.ervin

Користувачі в мережі неоднозначно реагують на новий челендж: одні в захваті від перетворення дівчат, інші, навпаки, зізнаються, що їх лякають "нові обличчя".

Instagram @josagparena
Instagram @itshannahduhhhhh
Instagram @capn_pants_

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українські зірки взяли участь у флешмобі з подушками.

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