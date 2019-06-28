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"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

1.7тЧитати матеріал російською

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", нарвалася на критику через черговий відвертий знімок.

Дічина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, де вона позує в мініплавках, яких майже не видно, і бюстгальтері, який вдало підкреслює пишний бюст.

Swimsuit @fashionnova @fashionnovamen 🖤

Допіс, Поширення AK (@anastasiya_kvitko)

"Коли люди встигли масово збожеволіти і вирішити, що неосяжне заднє місце – це красиво?!Потворність потребує лікування...", "Розкішна фігура", "Ну, блін, і накачала себе", "Дуже гаряче", – неоднозначно коментують фото підписники Квітко.

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"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Instagram @ anastasiya_kvitko

З 17 років дівчина почала будувати модельну кар'єру. Потім переїхала в Штати, де про неї дізналися вже як про модель "плюс сайз". Анастасія збільшила груди, попу і зробила кілька пластичних операцій на обличчі. У 2016 році знялася в кліпі відомого американського виконавця Pitbull. У кінці 2016 року стала обличчям американської марки Eliya Cioccolato і представила круїзну колекцію купальників.

Фотографії російської "Кім Кардаш'ян" у бікіні:

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко

Анастасія Квітко

Instagram @ anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Віктор Литвиненко розповів, що такі груди Анастасії Квітко могли вийти в результаті мамопластики, а сідниці – завдяки глютеопластиці.

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Росія
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