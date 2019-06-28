"Гидота, яка потребує лікування": російська "Кім Кардаш'ян" розізлила мережу голим фото

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", нарвалася на критику через черговий відвертий знімок.

Дічина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографію, де вона позує в мініплавках, яких майже не видно, і бюстгальтері, який вдало підкреслює пишний бюст.

"Коли люди встигли масово збожеволіти і вирішити, що неосяжне заднє місце – це красиво?!Потворність потребує лікування...", "Розкішна фігура", "Ну, блін, і накачала себе", "Дуже гаряче", – неоднозначно коментують фото підписники Квітко.

Instagram @ anastasiya_kvitko

Instagram @ anastasiya_kvitko

Instagram @ anastasiya_kvitko

Instagram @ anastasiya_kvitko

Instagram @ anastasiya_kvitko

Instagram @ anastasiya_kvitko

З 17 років дівчина почала будувати модельну кар'єру. Потім переїхала в Штати, де про неї дізналися вже як про модель "плюс сайз". Анастасія збільшила груди, попу і зробила кілька пластичних операцій на обличчі. У 2016 році знялася в кліпі відомого американського виконавця Pitbull. У кінці 2016 року стала обличчям американської марки Eliya Cioccolato і представила круїзну колекцію купальників.

Фотографії російської "Кім Кардаш'ян" у бікіні:

Анастасія Квітко Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко Instagram @ anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко Instagram @ anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар Віктор Литвиненко розповів, що такі груди Анастасії Квітко могли вийти в результаті мамопластики, а сідниці – завдяки глютеопластиці.

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