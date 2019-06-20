Зірка серіалу "Щасливі разом" розбурхала мережу оголеним фото

33-річна зірка серіалу "Щасливі разом" Дар'я Сагалова показала фігуру через два місяці після пологів.

Акторка вразила користувачів мережі новим яскравим фото. На ньому вона стоїть на мосту біля басейна в купальнику, який підкреслює її струнку фігуру. Фото акторка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Зараз Дар'я і її близькі відпочивають на Кіпрі.

"Дашуль, фігурка топ, а якая зараз вага, якщо не секретик? !!", "Свєтка-цукерка", "Даша, дуже добре виглядаєте. Красуня", - писали фани.

Свою третю вагітність вона приховувала до останнього. До сих пір не відома стать та ім'я дитини. Шанувальники припускають, що це хлопчик. Останні кілька років Сагалова керує танцювальної школою.

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