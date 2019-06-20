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Зірка серіалу "Щасливі разом" розбурхала мережу оголеним фото

1.6тЧитати матеріал російською

33-річна зірка серіалу "Щасливі разом" Дар'я Сагалова показала фігуру через два місяці після пологів.

Акторка вразила користувачів мережі новим яскравим фото. На ньому вона стоїть на мосту біля басейна в купальнику, який підкреслює її струнку фігуру. Фото акторка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Зараз Дар'я і її близькі відпочивають на Кіпрі.

"Дашуль, фігурка топ, а якая зараз вага, якщо не секретик? !!", "Свєтка-цукерка", "Даша, дуже добре виглядаєте. Красуня", - писали фани.

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Свою третю вагітність вона приховувала до останнього. До сих пір не відома стать та ім'я дитини. Шанувальники припускають, що це хлопчик. Останні кілька років Сагалова керує танцювальної школою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкрита правда про смерть зірки "Щасливих разом".

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Особа
Даша Сагалова
Місце
Росія
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