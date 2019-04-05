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Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

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Принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл перед народженням первістка вирішили влаштувати собі романтичний уїк-енд.

Як повідомляє Daily Mail, пара зупинилася в елітному готелі Heckfield Place в Гемпширі, в годині їзди від Лондона. Вони зняли найдорожчі апартаменти за 10 000 фунтів стерлінгів на добу, з окремою їдальнею і терасою. Зазначається, що на триденну відпустку Меган і Гаррі витратили 33 000 фунтів стерлінгів.

Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

Меган Маркл і принц Гаррі

Фото: Daily Mail

Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

Готель Heckfield Place

Фото: Daily Mail

Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

Фото: Daily Mail

Новини
Вагітна Меган Маркл пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

За словами інсайдерів, герцог і герцогиня Сассекські весь час гуляли в гумових чоботях і їли у своїй кімнаті, уникаючи двох власних рестораторів. Відразу ж після відпустки Меган і Гаррі переїхали у свій будинок, котедж Фрогмор-гаус, який відтепер є їхньою особистою резиденцією.

Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

Фото: Daily Mail

Романтичний уїк-енд Маркл і принца Гаррі: названі приголомшливі витрати

Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого стало відомо, що Маркл і принц Гаррі збираються переїхати в новий відремонтований будинок, який подарувала королева Єлизавета II.

Пізніше з'явилася інформація, що герцогиня не збирається народжувати в госпіталі Святої Марії, в якому за традицією з'являлися на світ члени королівської сім'ї.

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
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