Родині кінець? У мережі помітили дивну деталь із принцом Вільямом

Шанувальники королівської сім'ї Великобританії помітили, що принц Вільям більше не носить обручку.

За даними Hollywood Life, востаннє його бачили з прикрасою ледь не в день весілля, після чого онук Єлизавети ІІ перестав із нею з'являтися.

Після хвилі обговорень у соціальних мережах, журналісти вирішили поцікавитися в королівської сім'ї, чому було ухвалено таке рішення. "Зрозуміло, що це особиста перевага", – відповіли там на запитання.

Весілля принца Вільяма і Кейт Міддлтон

Відмовилися від коментарів з цього приводу й представники герцога Сассекського Гарі, який на відміну від старшого брата носить обручку.

Спантеличений шанувальник написав про обручку

Відповідь королівських представників не влаштувала шанувальників сім'ї. Це породило ще більше обговорень, чи пов'язані "вподобання" Вільяма з переконаннями або непереносимістю певного виду металу, або ж він не носить обручку через конфлікт із дружиною Кейт Міддлтон.

Королева Єлизавета ІІ, принц Вільям, Кейт Міддлтон Instagram @ kensingtonroyal

Принц Вільям Instagram @ kensingtonroyal

День народження королеви Instagram @ kensingtonroyal

Принц із сином Instagram @ kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з одною зі своїх кращих подруг – 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і передбачувана коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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