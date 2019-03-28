Як смачно приготувати скумбрію: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом скумбрії з апельсином та імбиром.

"Скумбрія з апельсином та імбиром — відмінна знахідка для тих, хто любить цю рибу. Приготовлена таким способом скумбрія виходить пряна, ароматна і просто тане в роті. Я впевнений, що цей рецепт ідеально підійде, як і для щоденного, так і святкового меню", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

Скумбрія з апельсином та імбиром Фото: klopotenko.com

1 шт. скумбрії

1/2 шт. апельсина

10 г кореня імбиру

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Скумбрію розморозьте, видаліть зябра і нутрощі.

Далі зріжте з апельсина цедру і дрібно поріжте, а потім вичавіть сік. Імбир очистіть, дрібно поріжте або потріть на тертці.

Натріть скумбрію сіллю, перцем, апельсиновою цедрою та імбиром. Потім викладіть в плоску місткість і залийте соком апельсина. Залиште на 10 хвилин.

Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом, і запікайте протягом 15 хвилин. Подавайте з відвареною картоплею або картопляним пюре.

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