|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Кухня

Як смачно приготувати скумбрію: рецепт від відомого кулінара

603Читати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом скумбрії з апельсином та імбиром.

"Скумбрія з апельсином та імбиром — відмінна знахідка для тих, хто любить цю рибу. Приготовлена таким способом скумбрія виходить пряна, ароматна і просто тане в роті. Я впевнений, що цей рецепт ідеально підійде, як і для щоденного, так і святкового меню", розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

Як смачно приготувати скумбрію: рецепт від відомого кулінара

Скумбрія з апельсином та імбиром

Фото: klopotenko.com

  • 1 шт. скумбрії

  • 1/2 шт. апельсина

  • 10 г кореня імбиру

  • за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Скумбрію розморозьте, видаліть зябра і нутрощі.

Далі зріжте з апельсина цедру і дрібно поріжте, а потім вичавіть сік. Імбир очистіть, дрібно поріжте або потріть на тертці.

Натріть скумбрію сіллю, перцем, апельсиновою цедрою та імбиром. Потім викладіть в плоску місткість і залийте соком апельсина. Залиште на 10 хвилин.

Викладіть рибу на деко, застелене пергаментом, і запікайте протягом 15 хвилин. Подавайте з відвареною картоплею або картопляним пюре.

Ще більше покрокових рецептів простих і смачних страв з риби дивіться тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом м'яса по-французьки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

Особа
Євген Клопотенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки