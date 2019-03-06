Як смачно приготувати індичку: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом індички в соусі теріякі.
"Мало хто знає, як смачно приготувати індичку, але насправді, все дуже просто. Пропоную приготувати філе цього птаха в азіатському стилі. Повірте, що індичка в соусі теріякі, тільки звучить дуже складно, насправді ж з її приготуванням впораються навіть новачки", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).
Інгредієнти:
Індичка в соусі теріякі
Фото: klopotenko.com
800 г філе індички
4 шт. зеленої цибулі
1 ч. л. зерен кунжуту
2 ч. л. оливкової олії
за смаком сіль і перець
Для соусу:
350 мл соєвого соусу
100 г цукру
3 шт. імбиру
1 шт. перцю чилі
50 г меду
50 мл білого сухого вина
Спосіб приготування:
Приготуйте соус теріякі. Подрібніть часник, імбир і перець чилі, змішайте в невеликій каструлі з іншими інгредієнтами. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 30 хвилин. Після чого процідіть соус через сито.
Натріть індичку сіллю і перцем і обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Духовку розігрійте до 180 градусів.
Викладіть обсмажене філе індички в керамічну місткість для запікання, полийте соусом теріякі і запікайте в духовці 20-25 хвилин до готовності. При подачі на стіл посипте індичку подрібненою зеленою цибулею і зернами кунжуту.
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