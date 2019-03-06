Як смачно приготувати індичку: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом індички в соусі теріякі.

"Мало хто знає, як смачно приготувати індичку, але насправді, все дуже просто. Пропоную приготувати філе цього птаха в азіатському стилі. Повірте, що індичка в соусі теріякі, тільки звучить дуже складно, насправді ж з її приготуванням впораються навіть новачки", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Індичка в соусі теріякі Фото: klopotenko.com

800 г філе індички

4 шт. зеленої цибулі

1 ч. л. зерен кунжуту

2 ч. л. оливкової олії

за смаком сіль і перець

Для соусу:

350 мл соєвого соусу

100 г цукру

3 шт. імбиру

1 шт. перцю чилі

50 г меду

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Спосіб приготування:

Приготуйте соус теріякі. Подрібніть часник, імбир і перець чилі, змішайте в невеликій каструлі з іншими інгредієнтами. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 30 хвилин. Після чого процідіть соус через сито.

Натріть індичку сіллю і перцем і обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Викладіть обсмажене філе індички в керамічну місткість для запікання, полийте соусом теріякі і запікайте в духовці 20-25 хвилин до готовності. При подачі на стіл посипте індичку подрібненою зеленою цибулею і зернами кунжуту.

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