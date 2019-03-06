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/Кухня

Як смачно приготувати індичку: рецепт від відомого кулінара

2.6тЧитати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом індички в соусі теріякі.

"Мало хто знає, як смачно приготувати індичку, але насправді, все дуже просто. Пропоную приготувати філе цього птаха в азіатському стилі. Повірте, що індичка в соусі теріякі, тільки звучить дуже складно, насправді ж з її приготуванням впораються навіть новачки", — розповів кухар у своєму блозі (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Як смачно приготувати індичку: рецепт від відомого кулінара

Індичка в соусі теріякі

Фото: klopotenko.com

  • 800 г філе індички

  • 4 шт. зеленої цибулі

  • 1 ч. л. зерен кунжуту

  • 2 ч. л. оливкової олії

  • за смаком сіль і перець

Для соусу:

Спосіб приготування:

Приготуйте соус теріякі. Подрібніть часник, імбир і перець чилі, змішайте в невеликій каструлі з іншими інгредієнтами. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні 30 хвилин. Після чого процідіть соус через сито.

Натріть індичку сіллю і перцем і обсмажте на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Викладіть обсмажене філе індички в керамічну місткість для запікання, полийте соусом теріякі і запікайте в духовці 20-25 хвилин до готовності. При подачі на стіл посипте індичку подрібненою зеленою цибулею і зернами кунжуту.

Ще більше смачних покрокових рецептів основних страв ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом м'яса по-французьки.

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Особа
Євген Клопотенко
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