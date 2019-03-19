Як швидко і смачно приготувати салат "Ніжність": найкращий рецепт

Салат "Ніжність" отримав свою назву не випадково. Адже він складається з гармонійно підібраних інгредієнтів, що створює ніжний і м'який смак.

OBOZREVATEL ділитися простим поетапним рецептом салату, який підійде до будь-якого свята.

Інгредієнти:

Салат "Ніжність" Фото: www.patee.ru

1 упаковка крабових паличок

4 шт. яйця

1 шт. моркви

80 г сиру

майонез Читайте: Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Спосіб приготування:

Зваріть яйця, охолодіть і почистьте. Те ж саме зробіть і з морквою.

Дрібно наріжте крабові палички. Далі натріть на великій тертці яйця і моркву, а сир — на дрібній. Викладіть інгредієнти шарами, змащуючи їх майонезом. Поставте салат в холодильник на 1 годину, після чого подавайте до столу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом салату з грушею і запеченою куркою.

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