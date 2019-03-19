Як швидко і смачно приготувати салат "Ніжність": найкращий рецепт

Салат "Ніжність" отримав свою назву не випадково. Адже він складається з гармонійно підібраних інгредієнтів, що створює ніжний і м'який смак.
OBOZREVATEL ділитися простим поетапним рецептом салату, який підійде до будь-якого свята.
Інгредієнти:
Салат "Ніжність"
Фото: www.patee.ru
1 упаковка крабових паличок
4 шт. яйця
1 шт. моркви
80 г сиру
майонез
Спосіб приготування:
Зваріть яйця, охолодіть і почистьте. Те ж саме зробіть і з морквою.
Дрібно наріжте крабові палички. Далі натріть на великій тертці яйця і моркву, а сир — на дрібній. Викладіть інгредієнти шарами, змащуючи їх майонезом. Поставте салат в холодильник на 1 годину, після чого подавайте до столу.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом салату з грушею і запеченою куркою.
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