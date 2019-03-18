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Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

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Напевно, кожен у своєму житті, хотів би бути завжди у формі та мати ідеальну фігуру. При цьому не змушуючи себе відмовлятися від смачної їжі.

Тому видання BBC.com зібрало топ-5 рецептів смачних страв, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.

Курка з цибулею-пореєм

Інгредієнти:

Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Фото: www.bbc.com

  • 2 шт. цибулі-порею

  • 6 гілочок чебрецю

  • 4 зубчики часнику

  • 200 г редиски

  • 4 шт. курячих грудок

  • 4 ч.л. гірчиці

  • 40 г панірувальних сухарів

  • 20 г петрушки

  • ½ столової ложки оливкової олії

  • 300 мл гарячого курячого бульйону

  • 4 ст.л. крему фреш

  • за смаком морська сіль і чорний перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 С. Помістіть цибулю-порей, чебрець, часник, сочевицю і редис в жаровню — перемішайте. Далі зробіть чотири поглиблення в суміші. Помістіть курячі грудки в поглиблення і покрийте кожну грудку чайною ложкою гірчиці.

Далі в невеликій мисці змішайте панірувальні сухарі, петрушку, оливкову олію та морську сіль. Полийте цією сумішшю грудку, а також додайте курячий бульйон.

Смажте протягом 35 – 40 хвилин. Потім змішайте з кремом і приправте сіллю і перцем.

Баклажани з моцарелою і зеленою квасолею

Інгредієнти:

Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Фото: www.bbc.com

  • 2 шт. баклажанів

  • 400 г олов'яного нуту

  • 2 ст. л. оливкової олії

  • ½ ч. л. морської солі

  • 2 зубчики часнику

  • 175 г зеленої квасолі

  • 125 г моцарели

  • 25 г панірувальних сухарів

  • 1 шт. червоного перцю чилі

  • 25 г свіжої петрушки

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 С. Розріжте баклажани, зробіть отвір в м'якоті і покладіть в жаровню з нутом, оливковою олією, сіллю і часником. Смажте 20 хвилин.

Потім додайте зелену квасолю і змішайте. Покрийте м'ясо баклажана моцарелою, щіпкою морської солі, панірувальними сухарями і половиною перцю чилі. Готуйте ще 30 хвилин. Прикрасьте перцем чилі і петрушкою.

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Шакшуша

Інгредієнти:

Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Фото: www.bbc.com

  • 2 шт. червоного перцю

  • 2 шт. жовтого перцю

  • 1 шт. червоної цибулини

  • 800 г томатів

  • 1 шт. червоного перцю чилі

  • 1 ч.л. меленого кмину

  • 1 ч.л. копченої паприки

  • 2 ст.л. оливкової олії

  • 4 шт. яйця

  • 10 г коріандру

  • за смаком морську сіль і чорний перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 C. Помістіть у велику жаровню перець, цибулю, баклажани, помідори, перець чилі, спеції і масло. Приправте сіллю і перцем і помішуйте. Смажте 25 хвилин.

Потім помістіть смажені помідори в миску і роздушіть до консистенції густого соусу, використовуючи дерев'яну ложку. Приправте.

Зробіть чотири поглиблення в овочевій суміші, використовуючи задню частину ложки. Розбийте яйце в кожну лунку і посипте трохи сіллю і перцем. Випікайте протягом 10 хвилин. Полийте соусом і приправте коріандром.

Креветки тамаринда з грибами

Інгредієнти:

Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Фото: www.bbc.com

  • 100 г пшениці

  • 1 зубчик часнику

  • 2 шт. цибулини

  • 150 г грибів шіїтаке

  • 180 г сирих креветок

  • 3 шт. пак чоя

  • 1 ст. л. рідкого меду

  • 1 ст. л. пасти тамаринду

  • 10 г коріандру

  • корінь імбиру

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 C. Змішайте в жаровні пшеницю, часник, зелену цибулю і дві третини імбиру з 200 мл води. Зверху покладіть гриби. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 15 хвилин.

У мисці змішайте креветки з рештою імбиру, потім накрийте і поставте в холодильник. В окремій мисці змішайте тамаринд з медом і відкладіть в сторону.

В жаровню додайте пак чой і креветки і запікайте протягом 7 – 8 хвилин. Потім полийте все заправкою з тамаринду, посипте коріандром і відразу ж подавайте.

Риба з картоплею і з соусом песта

Інгредієнти:

Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Фото: www.bbc.com

  • 640 г картоплі

  • 2 шт. червоного перцю

  • 2 шт. лаврового листа

  • 2 зубчики часнику

  • 2 ст. л. оливкового масла

  • ½ ст.л. пластівців морської солі

  • 120 г філе тріски

  • чорний перець

Для песто:

  • 2 зубчики часнику

  • 25 г кедрових горіхів

  • 50 г свіжого листя базиліка

  • 5 ст. л. оливкової олії

  • 25 г пармезану

  • 1 ст. л. лимонного соку

  • ½ ст.л. пластівців морської солі

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 С. Потім у великій жаровні змішайте картоплю, перець, часник, масло, сіль і дрібку чорного перцю. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 1 годину.

Зробіть песто: змішайте часник і кедрові горіхи в кухонному комбайні. Додайте базилік і оливкову олію, і перемішайте. Потім додайте в пармезан лимонний сік і сіль.

Покладіть тріску поверх овочів і полийте кожне філе соусом песто. Випікайте у відкритому вигляді протягом 15 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-3 простих страви для схуднення, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.

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