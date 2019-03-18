Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Напевно, кожен у своєму житті, хотів би бути завжди у формі та мати ідеальну фігуру. При цьому не змушуючи себе відмовлятися від смачної їжі.

Тому видання BBC.com зібрало топ-5 рецептів смачних страв, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.

Курка з цибулею-пореєм

Інгредієнти:

Фото: www.bbc.com

2 шт. цибулі-порею

6 гілочок чебрецю

4 зубчики часнику

200 г редиски

4 шт. курячих грудок

4 ч.л. гірчиці

40 г панірувальних сухарів

20 г петрушки

½ столової ложки оливкової олії

300 мл гарячого курячого бульйону

4 ст.л. крему фреш

за смаком морська сіль і чорний перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 С. Помістіть цибулю-порей, чебрець, часник, сочевицю і редис в жаровню — перемішайте. Далі зробіть чотири поглиблення в суміші. Помістіть курячі грудки в поглиблення і покрийте кожну грудку чайною ложкою гірчиці.

Далі в невеликій мисці змішайте панірувальні сухарі, петрушку, оливкову олію та морську сіль. Полийте цією сумішшю грудку, а також додайте курячий бульйон.

Смажте протягом 35 – 40 хвилин. Потім змішайте з кремом і приправте сіллю і перцем.

Баклажани з моцарелою і зеленою квасолею

Інгредієнти:

Фото: www.bbc.com

2 шт. баклажанів

400 г олов'яного нуту

2 ст. л. оливкової олії

½ ч. л. морської солі

2 зубчики часнику

175 г зеленої квасолі

125 г моцарели

25 г панірувальних сухарів

1 шт. червоного перцю чилі

25 г свіжої петрушки

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 С. Розріжте баклажани, зробіть отвір в м'якоті і покладіть в жаровню з нутом, оливковою олією, сіллю і часником. Смажте 20 хвилин.

Потім додайте зелену квасолю і змішайте. Покрийте м'ясо баклажана моцарелою, щіпкою морської солі, панірувальними сухарями і половиною перцю чилі. Готуйте ще 30 хвилин. Прикрасьте перцем чилі і петрушкою.

Шакшуша

Інгредієнти:

Фото: www.bbc.com

2 шт. червоного перцю

2 шт. жовтого перцю

1 шт. червоної цибулини

800 г томатів

1 шт. червоного перцю чилі

1 ч.л. меленого кмину

1 ч.л. копченої паприки

2 ст.л. оливкової олії

4 шт. яйця

10 г коріандру

за смаком морську сіль і чорний перець

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 220 C. Помістіть у велику жаровню перець, цибулю, баклажани, помідори, перець чилі, спеції і масло. Приправте сіллю і перцем і помішуйте. Смажте 25 хвилин.

Потім помістіть смажені помідори в миску і роздушіть до консистенції густого соусу, використовуючи дерев'яну ложку. Приправте.

Зробіть чотири поглиблення в овочевій суміші, використовуючи задню частину ложки. Розбийте яйце в кожну лунку і посипте трохи сіллю і перцем. Випікайте протягом 10 хвилин. Полийте соусом і приправте коріандром.

Креветки тамаринда з грибами

Інгредієнти:

Фото: www.bbc.com

100 г пшениці

1 зубчик часнику

2 шт. цибулини

150 г грибів шіїтаке

180 г сирих креветок

3 шт. пак чоя

1 ст. л. рідкого меду

1 ст. л. пасти тамаринду

10 г коріандру

корінь імбиру

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 C. Змішайте в жаровні пшеницю, часник, зелену цибулю і дві третини імбиру з 200 мл води. Зверху покладіть гриби. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 15 хвилин.

У мисці змішайте креветки з рештою імбиру, потім накрийте і поставте в холодильник. В окремій мисці змішайте тамаринд з медом і відкладіть в сторону.

В жаровню додайте пак чой і креветки і запікайте протягом 7 – 8 хвилин. Потім полийте все заправкою з тамаринду, посипте коріандром і відразу ж подавайте.

Риба з картоплею і з соусом песта

Інгредієнти:

Фото: www.bbc.com

640 г картоплі

2 шт. червоного перцю

2 шт. лаврового листа

2 зубчики часнику

2 ст. л. оливкового масла

½ ст.л. пластівців морської солі

120 г філе тріски

чорний перець

Для песто:

2 зубчики часнику

25 г кедрових горіхів

50 г свіжого листя базиліка

5 ст. л. оливкової олії

25 г пармезану

1 ст. л. лимонного соку

½ ст.л. пластівців морської солі

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200 С. Потім у великій жаровні змішайте картоплю, перець, часник, масло, сіль і дрібку чорного перцю. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 1 годину.

Зробіть песто: змішайте часник і кедрові горіхи в кухонному комбайні. Додайте базилік і оливкову олію, і перемішайте. Потім додайте в пармезан лимонний сік і сіль.

Покладіть тріску поверх овочів і полийте кожне філе соусом песто. Випікайте у відкритому вигляді протягом 15 хвилин.

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