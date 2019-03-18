Як схуднути: 5 простих рецептів смачних страв

Напевно, кожен у своєму житті, хотів би бути завжди у формі та мати ідеальну фігуру. При цьому не змушуючи себе відмовлятися від смачної їжі.
Тому видання BBC.com зібрало топ-5 рецептів смачних страв, які складаються з корисних і водночас смачних інгредієнтів.
Курка з цибулею-пореєм
Інгредієнти:
Фото: www.bbc.com
2 шт. цибулі-порею
6 гілочок чебрецю
4 зубчики часнику
200 г редиски
4 шт. курячих грудок
4 ч.л. гірчиці
40 г панірувальних сухарів
20 г петрушки
½ столової ложки оливкової олії
300 мл гарячого курячого бульйону
4 ст.л. крему фреш
за смаком морська сіль і чорний перець
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 200 С. Помістіть цибулю-порей, чебрець, часник, сочевицю і редис в жаровню — перемішайте. Далі зробіть чотири поглиблення в суміші. Помістіть курячі грудки в поглиблення і покрийте кожну грудку чайною ложкою гірчиці.
Далі в невеликій мисці змішайте панірувальні сухарі, петрушку, оливкову олію та морську сіль. Полийте цією сумішшю грудку, а також додайте курячий бульйон.
Смажте протягом 35 – 40 хвилин. Потім змішайте з кремом і приправте сіллю і перцем.
Баклажани з моцарелою і зеленою квасолею
Інгредієнти:
Фото: www.bbc.com
2 шт. баклажанів
400 г олов'яного нуту
2 ст. л. оливкової олії
½ ч. л. морської солі
2 зубчики часнику
175 г зеленої квасолі
125 г моцарели
25 г панірувальних сухарів
1 шт. червоного перцю чилі
25 г свіжої петрушки
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 220 С. Розріжте баклажани, зробіть отвір в м'якоті і покладіть в жаровню з нутом, оливковою олією, сіллю і часником. Смажте 20 хвилин.
Потім додайте зелену квасолю і змішайте. Покрийте м'ясо баклажана моцарелою, щіпкою морської солі, панірувальними сухарями і половиною перцю чилі. Готуйте ще 30 хвилин. Прикрасьте перцем чилі і петрушкою.
Шакшуша
Інгредієнти:
Фото: www.bbc.com
2 шт. червоного перцю
2 шт. жовтого перцю
1 шт. червоної цибулини
800 г томатів
1 шт. червоного перцю чилі
1 ч.л. меленого кмину
1 ч.л. копченої паприки
2 ст.л. оливкової олії
4 шт. яйця
10 г коріандру
за смаком морську сіль і чорний перець
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 220 C. Помістіть у велику жаровню перець, цибулю, баклажани, помідори, перець чилі, спеції і масло. Приправте сіллю і перцем і помішуйте. Смажте 25 хвилин.
Потім помістіть смажені помідори в миску і роздушіть до консистенції густого соусу, використовуючи дерев'яну ложку. Приправте.
Зробіть чотири поглиблення в овочевій суміші, використовуючи задню частину ложки. Розбийте яйце в кожну лунку і посипте трохи сіллю і перцем. Випікайте протягом 10 хвилин. Полийте соусом і приправте коріандром.
Креветки тамаринда з грибами
Інгредієнти:
Фото: www.bbc.com
100 г пшениці
1 зубчик часнику
2 шт. цибулини
150 г грибів шіїтаке
180 г сирих креветок
3 шт. пак чоя
1 ст. л. рідкого меду
1 ст. л. пасти тамаринду
10 г коріандру
корінь імбиру
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 200 C. Змішайте в жаровні пшеницю, часник, зелену цибулю і дві третини імбиру з 200 мл води. Зверху покладіть гриби. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 15 хвилин.
У мисці змішайте креветки з рештою імбиру, потім накрийте і поставте в холодильник. В окремій мисці змішайте тамаринд з медом і відкладіть в сторону.
В жаровню додайте пак чой і креветки і запікайте протягом 7 – 8 хвилин. Потім полийте все заправкою з тамаринду, посипте коріандром і відразу ж подавайте.
Риба з картоплею і з соусом песта
Інгредієнти:
Фото: www.bbc.com
640 г картоплі
2 шт. червоного перцю
2 шт. лаврового листа
2 зубчики часнику
2 ст. л. оливкового масла
½ ст.л. пластівців морської солі
120 г філе тріски
чорний перець
Для песто:
2 зубчики часнику
25 г кедрових горіхів
50 г свіжого листя базиліка
5 ст. л. оливкової олії
25 г пармезану
1 ст. л. лимонного соку
½ ст.л. пластівців морської солі
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 200 С. Потім у великій жаровні змішайте картоплю, перець, часник, масло, сіль і дрібку чорного перцю. Накрийте кухонною фольгою і запікайте 1 годину.
Зробіть песто: змішайте часник і кедрові горіхи в кухонному комбайні. Додайте базилік і оливкову олію, і перемішайте. Потім додайте в пармезан лимонний сік і сіль.
Покладіть тріску поверх овочів і полийте кожне філе соусом песто. Випікайте у відкритому вигляді протягом 15 хвилин.
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