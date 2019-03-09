Як приготувати пісні млинці на Масляну: найпростіший рецепт

На шостий день Масниці Посиденьки зовиці можна трохи відпочити від насиченого раціону, який був протягом тижня, і приготувати щось легке.
OBOZREVATEL пропонує перед останнім днем цього смачного свята приготувати пісні млинці, які допоможуть не набрати зайву вагу.
Пісні млинці
Ольга чаров / Алімеро
Інгредієнти:
Вода – 400 мл;
Борошно – 8 столова ложка.
Цукор – 1 столова ложка;
Сіль ⅓ чайної ложки;
Масло рослинне – 2 столова ложка;
Яблучний оцет – 1 столова ложка;
Сода – ½ чайна ложка.
Спосіб приготування:
Всю рідину змішати в мисці, додати цукор, сіль і соду. Після вмішати просіяне борошно і збити віночком таким чином, щоб не залишилося грудочок.
Випікати пісні млинці з двох сторін до рум'яної скоринки. Вони вийдуть тонкими і мереживними.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляна проходила з 4 по 10 березня. Кожен день має свою назву і традиції. Раніше ми повідомляли, як приготувати на свято смачні оладки з капустою.
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