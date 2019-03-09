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/Кухня

Як приготувати пісні млинці на Масляну: найпростіший рецепт

2.4тЧитати матеріал російською

На шостий день Масниці Посиденьки зовиці можна трохи відпочити від насиченого раціону, який був протягом тижня, і приготувати щось легке.

OBOZREVATEL пропонує перед останнім днем цього смачного свята приготувати пісні млинці, які допоможуть не набрати зайву вагу.

Пісні млинці

Як приготувати пісні млинці на Масляну: найпростіший рецепт

Ольга чаров / Алімеро

Інгредієнти:

  • Вода – 400 мл;

  • Борошно – 8 столова ложка.

  • Цукор – 1 столова ложка;

  • Сіль ⅓ чайної ложки;

  • Масло рослинне – 2 столова ложка;

  • Яблучний оцет – 1 столова ложка;

  • Сода – ½ чайна ложка.

Спосіб приготування:

Всю рідину змішати в мисці, додати цукор, сіль і соду. Після вмішати просіяне борошно і збити віночком таким чином, щоб не залишилося грудочок.

Випікати пісні млинці з двох сторін до рум'яної скоринки. Вони вийдуть тонкими і мереживними.

Як приготувати пісні млинці на Масляну: найпростіший рецепт

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляна проходила з 4 по 10 березня. Кожен день має свою назву і традиції. Раніше ми повідомляли, як приготувати на свято смачні оладки з капустою.

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Тема
Масляна
Місце
Україна
Тег
рецепт
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