Як приготувати пісні млинці на Масляну: найпростіший рецепт

На шостий день Масниці Посиденьки зовиці можна трохи відпочити від насиченого раціону, який був протягом тижня, і приготувати щось легке.

OBOZREVATEL пропонує перед останнім днем цього смачного свята приготувати пісні млинці, які допоможуть не набрати зайву вагу.

Пісні млинці

Ольга чаров / Алімеро

Інгредієнти:

Вода – 400 мл;

Борошно – 8 столова ложка.

Цукор – 1 столова ложка;

Сіль ⅓ чайної ложки;

Масло рослинне – 2 столова ложка;

Яблучний оцет – 1 столова ложка;

Сода – ½ чайна ложка.

Спосіб приготування:

Всю рідину змішати в мисці, додати цукор, сіль і соду. Після вмішати просіяне борошно і збити віночком таким чином, щоб не залишилося грудочок.

Випікати пісні млинці з двох сторін до рум'яної скоринки. Вони вийдуть тонкими і мереживними.

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів і випічки ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Масляна проходила з 4 по 10 березня. Кожен день має свою назву і традиції. Раніше ми повідомляли, як приготувати на свято смачні оладки з капустою.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.