Як приготувати паску-2019: три особливих рецепти

Смачна і пишна паска, покрита білою глазур'ю і родзинками — головна страва Великодня 2019.

OBOZREVATEL підготував три особливих рецепти паски, які прикрасять ваш святковий стіл.

Сирна паска

Інгредієнти:

Сирна паска Фото: ivona.bigmir.net

1 кг сиру

400 г вершкового масла

6 шт. жовтків

2 склянки цукру

за смаком: ванілін, лимонна цедра

Спосіб приготування:

Перетріть ретельно сир через сито. Якщо у вас рідкий сир, то загорніть його в марлю і покладіть на кілька годин під прес. Далі розітріть масло, цукор і жовтки, додайте до сиру і ретельно перемішайте. Додайте ванілін, лимонну цедру за смаком.

Викладіть отриману масу в форму. Накрийте марлею і поставте під прес в холодне місце на 6-8 годин.

Шоколадно-апельсинова паска

Інгредієнти:

Шоколадно-апельсинова паска Фото: ivona.bigmir.net

320 г борошна

8 г сухих дріжджів

160 мл молока

100 г шоколаду

1 шт. апельсину

150 г вершкового масла

1 шт. яйця

сіль

Для глазурі:

50 г шоколаду

25 г вершкового масла

кондитерська посипка

Спосіб приготування:

Приготуйте опару: розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте дві третини просіяного борошна, збийте і залиште підходити в теплому місці на годину. Після чого висипте залишки борошна, додайте яйце, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло, шоколад, апельсиновий сік і цедру. Замісіть тісто, накрийте рушником і залиште ще на годину.

Розділіть тісто на частини і викладіть у форму, змащену маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте близько 50 хвилин.

Приготуйте глазур: розтопіть шоколад разом з вершковим маслом, охолодіть і полийте ним паску. За бажанням прикрасьте кондитерською посипкою.

Гарбузова паска

Інгредієнти:

Гарбузова паска Фото: womo.ua

500 г молока

300 г гарбуза

200 г вершкового масла

3 шт. яйця

200 г цукру

50 г пресованих дріжджів

1,5 кг борошна

1/4 ч.л. ваніліну

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки і насіння, наріжте дрібними шматочками, посипте цукровим піском і дайте постояти. Потім відваріть гарбуз на повільному вогні до готовності.

Масу протріть через дрібне сито, додайте молоко, масло, яйця, цукровий пісок, сіль і розведені в невеликій кількості теплого молока дріжджі. Замісіть тісто, поступово додаючи борошно і дайте йому піднятися.

Підготовлені форми заповніть тістом до половини, дайте йому підійти до повного заповнення форми і випікайте в духовці при температурі 180-200 градусів до готовності.

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