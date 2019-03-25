Як приготувати паску-2019: три особливих рецепти

Смачна і пишна паска, покрита білою глазур'ю і родзинками — головна страва Великодня 2019.
OBOZREVATEL підготував три особливих рецепти паски, які прикрасять ваш святковий стіл.
Сирна паска
Інгредієнти:
Сирна паска
Фото: ivona.bigmir.net
1 кг сиру
400 г вершкового масла
6 шт. жовтків
2 склянки цукру
за смаком: ванілін, лимонна цедра
Спосіб приготування:
Перетріть ретельно сир через сито. Якщо у вас рідкий сир, то загорніть його в марлю і покладіть на кілька годин під прес. Далі розітріть масло, цукор і жовтки, додайте до сиру і ретельно перемішайте. Додайте ванілін, лимонну цедру за смаком.
Викладіть отриману масу в форму. Накрийте марлею і поставте під прес в холодне місце на 6-8 годин.
Шоколадно-апельсинова паска
Інгредієнти:
Шоколадно-апельсинова паска
Фото: ivona.bigmir.net
320 г борошна
8 г сухих дріжджів
160 мл молока
100 г шоколаду
1 шт. апельсину
150 г вершкового масла
1 шт. яйця
сіль
Для глазурі:
50 г шоколаду
25 г вершкового масла
кондитерська посипка
Спосіб приготування:
Приготуйте опару: розведіть дріжджі в теплому молоці, додайте дві третини просіяного борошна, збийте і залиште підходити в теплому місці на годину. Після чого висипте залишки борошна, додайте яйце, сіль, цукор, розтоплене вершкове масло, шоколад, апельсиновий сік і цедру. Замісіть тісто, накрийте рушником і залиште ще на годину.
Розділіть тісто на частини і викладіть у форму, змащену маслом. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте близько 50 хвилин.
Приготуйте глазур: розтопіть шоколад разом з вершковим маслом, охолодіть і полийте ним паску. За бажанням прикрасьте кондитерською посипкою.
Гарбузова паска
Інгредієнти:
Гарбузова паска
Фото: womo.ua
500 г молока
300 г гарбуза
200 г вершкового масла
3 шт. яйця
200 г цукру
50 г пресованих дріжджів
1,5 кг борошна
1/4 ч.л. ваніліну
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Очистіть гарбуз від шкірки і насіння, наріжте дрібними шматочками, посипте цукровим піском і дайте постояти. Потім відваріть гарбуз на повільному вогні до готовності.
Масу протріть через дрібне сито, додайте молоко, масло, яйця, цукровий пісок, сіль і розведені в невеликій кількості теплого молока дріжджі. Замісіть тісто, поступово додаючи борошно і дайте йому піднятися.
Підготовлені форми заповніть тістом до половини, дайте йому підійти до повного заповнення форми і випікайте в духовці при температурі 180-200 градусів до готовності.
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