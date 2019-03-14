Як приготувати незвичайні деруни: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом дерунів з яблуком і томатним соусом.

"Ви такі точно не пробували. Я до картоплі додав яблуко, а соус зробив з квашених помідорів і часнику. У підсумку — ідеальний баланс маслянистості, властивої дерунам, кислоти, солодкого смаку та гостроти. Це божественно", — розповів кулінар у своєму блозі (відео дивіться нижче).

Інгредієнти:

Деруни з яблуком і томатним соусом Фото: klopotenko.com

4 шт. картоплі

1 ст.л. сметани

1/2 шт. яблука

1 шт. яйця

1 ст.л. борошна

1 шт. цибулі ріпчастої

3 ст.л. соняшникової олії

за смаком сіль і перець

Для соусу:

3 шт. томатів

1 зубчик часнику

за смаком сіль Читайте: Як смачно приготувати індичку: рецепт від відомого кулінара

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю і цибулю, і потріть на дрібній тертці. Змішайте їх у великій мисці, а потім відкиньте на дрібне сито, щоб стік сік.

Поверніть суміш в миску, додайте терте на дрібній тертці яблуко, яйце, борошно, сіль, сметану, перець і добре перемішайте. Обсмажте деруни з двох сторін на сковороді з соняшниковою олією до золотистої скоринки.

Приготуйте соус. Солоні томати розчавіть руками, додайте зубчик часнику і перебийте блендером до отримання однорідної маси. Посоліть за смаком. Подавайте деруни з соусом.

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