Як приготувати незвичайні деруни: рецепт від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом дерунів з яблуком і томатним соусом.
"Ви такі точно не пробували. Я до картоплі додав яблуко, а соус зробив з квашених помідорів і часнику. У підсумку — ідеальний баланс маслянистості, властивої дерунам, кислоти, солодкого смаку та гостроти. Це божественно", — розповів кулінар у своєму блозі (відео дивіться нижче).
Інгредієнти:
Деруни з яблуком і томатним соусом
Фото: klopotenko.com
4 шт. картоплі
1 ст.л. сметани
1/2 шт. яблука
1 шт. яйця
1 ст.л. борошна
1 шт. цибулі ріпчастої
3 ст.л. соняшникової олії
за смаком сіль і перець
Для соусу:
3 шт. томатів
1 зубчик часнику
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Очистіть картоплю і цибулю, і потріть на дрібній тертці. Змішайте їх у великій мисці, а потім відкиньте на дрібне сито, щоб стік сік.
Поверніть суміш в миску, додайте терте на дрібній тертці яблуко, яйце, борошно, сіль, сметану, перець і добре перемішайте. Обсмажте деруни з двох сторін на сковороді з соняшниковою олією до золотистої скоринки.
Приготуйте соус. Солоні томати розчавіть руками, додайте зубчик часнику і перебийте блендером до отримання однорідної маси. Посоліть за смаком. Подавайте деруни з соусом.
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