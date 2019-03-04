Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Масляна в цьому році буде відзначатися з 4 по 10 березня. За народною традицією головним святковим блюдом на столі в кожному будинку повинні бути млинці.
Тому відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився простими і смачними рецептами млинців. Він опублікував їх у своєму блозі.
Млинці з гарбузом і яблуком
Інгредієнти:
Млинці з гарбузом і яблуком
Фото: klopotenko.com
130 г - борошно
340 мл - молоко
2 шт. - яйце
2 ст. л. - соняшникова олія
2 ст. л. - цукор
1 щіпка - сіль
300 г - гарбуз
1 шт. - яблуко
1 ч.л. - сік лимона
30 г - ядра лісових горіхів
1 ч.л. - мед
Спосіб приготування:
Приготуйте млинці. Просійте борошно і змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.
Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.
Почистьте гарбуз і яблуко і натріть на тертці. Змішайте їх в невеликій мисці, додайте мед, подрібнені горіхи і сік лимона. Викладіть начинку в млинці і загорніть у формі трикутника.
Млинці з лососем та буряком
Інгредієнти:
Млинці з лососем та буряком
Фото: klopotenko.com
130 г - борошно
340 мл - молоко
2 шт. - яйце
2 ст. л. соняшникова олія
2 ст. л. - цукор
1 шт. - буряк
0,5 шт. - сік лимона
100 г - лосось
100 г - крем-сир
1 ст.л. - оливкова олія
2 гілочки - кріп
За смаком - сіль, перець
Спосіб приготування:
Приготуйте млинці. Просійте борошно, змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.
Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.
Потім очистіть буряк, поріжте тонкими часточками і обсмажте на оливковій олії. Збризніть лимонним соком. Далі складіть млинець вчетверо, покладіть всередину буряк, лосось, крем-сир і подрібнений кріп.
Бурякові панкейки з крем-сиром
Інгредієнти:
Бурякові панкейки з крем-сиром
Фото: klopotenko.com
1 стакан - молоко
1 стакан - мука
1 шт. - яйце
1 ст.л. - цукор
50 г - вершкове масло
20 мл - буряковий сік
½ ч.л. - розпушувач для тіста
100 г - крем-сир
0,5 шт. - сік лимона
Спосіб приготування:
Збийте яйце з цукром до отримання густої однорідної маси. Додайте молоко, а потім вмішайте борошно, розтоплене вершкове масло і буряковий сік. Добре перемішайте і охолодіть в холодильнику 20 хвилин. Дістаньте, додайте в тісто розпушувач і перемішайте.
Вилийте ополоником достатню для одного млинця кількість тіста. Як тільки на поверхні млинця з'являться дірочки – переверніть. Всього на обсмажування панкейка йде 1-2 хвилини з кожного боку.
Змішайте крем-сир з лимонним соком, добре перемішайте до отримання кремоподібної маси і подавайте разом зі буряковими панкейками.
Млинці з куркою і грибами
Інгредієнти:
Млинці з куркою і грибами
Фото: klopotenko.com
130 г - борошно
340 мл - молоко
2 шт. - яйце
2 ст. л. соняшникова олія
2 ст. л. - цукор
200 г - курка
150 г - печериці
1 щіпка - гострий перець
100 г - мікс салатів
1 ст. л. - оливкова олія
За смаком - сіль, перець
Спосіб приготування:
Приготуйте млинці. Просійте борошно, змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.
Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.
Посоліть, поперчіть куряче філе і обсмажте на сковорідці з оливковою олією до золотистої скоринки. Поріжте на невеликі шматочки. Гриби поріжте часточками і також обсмажте на сковорідці.
Складіть млинець вчетверо, покладіть всередину шматочки курки, гриби і листя салату.
Панкейки з карамельним соусом
Інгредієнти:
Панкейки з карамельним соусом
Фото: klopotenko.com
1 стакан - молоко
1 стакан - мука
1 шт. - яйце
1 ст.л. - цукор
50 г - вершкове масло
½ ч.л. - розпушувач для тіста
150 мл - вершки (33% жирності)
150 г - цукор
1 щіпка - сіль
Спосіб приготування:
Збийте яйце з цукром до отримання густої однорідної маси. Додайте молоко, а потім вмішайте борошно, розтоплене вершкове масло і буряковий сік. Добре перемішайте і охолодіть в холодильнику (20 хвилин). Дістаньте, додайте в тісто розпушувач і перемішайте.
Вилийте ополоником достатню для одного млинця кількість тіста. Як тільки на поверхні млинця з'являться дірочки – переверніть. Всього на обсмажування панкейка йде 1-2 хвилини з кожного боку.
Приготуйте карамельний соус. Розтопіть цукор в сотейнику. Водночас підігрійте в окремій місткості вершки. Потрібно довести їх практично до кипіння. Коли цукор почне набувати коричневий колір, почніть додавати вершки маленькою цівкою, постійно помішуючи. Додайте щіпку солі і варіть на повільному вогні, поки соус не загусне. Подавайте з панкейками.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом млинцевого торта з Nutella.
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