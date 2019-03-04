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/Кухня

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

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Масляна в цьому році буде відзначатися з 4 по 10 березня. За народною традицією головним святковим блюдом на столі в кожному будинку повинні бути млинці.

Тому відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився простими і смачними рецептами млинців. Він опублікував їх у своєму блозі.

Млинці з гарбузом і яблуком

Інгредієнти:

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Млинці з гарбузом і яблуком

Фото: klopotenko.com

  • 130 г - борошно

  • 340 мл - молоко

  • 2 шт. - яйце

  • 2 ст. л. - соняшникова олія

  • 2 ст. л. - цукор

  • 1 щіпка - сіль

  • 300 г - гарбуз

  • 1 шт. - яблуко

  • 1 ч.л. - сік лимона

  • 30 г - ядра лісових горіхів

  • 1 ч.л. - мед

Спосіб приготування:

Приготуйте млинці. Просійте борошно і змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.

Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.

Почистьте гарбуз і яблуко і натріть на тертці. Змішайте їх в невеликій мисці, додайте мед, подрібнені горіхи і сік лимона. Викладіть начинку в млинці і загорніть у формі трикутника.

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Млинці з лососем та буряком

Інгредієнти:

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Млинці з лососем та буряком

Фото: klopotenko.com

  • 130 г - борошно

  • 340 мл - молоко

  • 2 шт. - яйце

  • 2 ст. л. соняшникова олія

  • 2 ст. л. - цукор

  • 1 шт. - буряк

  • 0,5 шт. - сік лимона

  • 100 г - лосось

  • 100 г - крем-сир

  • 1 ст.л. - оливкова олія

  • 2 гілочки - кріп

  • За смаком - сіль, перець

Спосіб приготування:

Приготуйте млинці. Просійте борошно, змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.

Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.

Потім очистіть буряк, поріжте тонкими часточками і обсмажте на оливковій олії. Збризніть лимонним соком. Далі складіть млинець вчетверо, покладіть всередину буряк, лосось, крем-сир і подрібнений кріп.

Бурякові панкейки з крем-сиром

Інгредієнти:

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Бурякові панкейки з крем-сиром

Фото: klopotenko.com

  • 1 стакан - молоко

  • 1 стакан - мука

  • 1 шт. - яйце

  • 1 ст.л. - цукор

  • 50 г - вершкове масло

  • 20 мл - буряковий сік

  • ½ ч.л. - розпушувач для тіста

  • 100 г - крем-сир

  • 0,5 шт. - сік лимона

Спосіб приготування:

Збийте яйце з цукром до отримання густої однорідної маси. Додайте молоко, а потім вмішайте борошно, розтоплене вершкове масло і буряковий сік. Добре перемішайте і охолодіть в холодильнику 20 хвилин. Дістаньте, додайте в тісто розпушувач і перемішайте.

Вилийте ополоником достатню для одного млинця кількість тіста. Як тільки на поверхні млинця з'являться дірочки – переверніть. Всього на обсмажування панкейка йде 1-2 хвилини з кожного боку.

Змішайте крем-сир з лимонним соком, добре перемішайте до отримання кремоподібної маси і подавайте разом зі буряковими панкейками.

Млинці з куркою і грибами

Інгредієнти:

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Млинці з куркою і грибами

Фото: klopotenko.com

  • 130 г - борошно

  • 340 мл - молоко

  • 2 шт. - яйце

  • 2 ст. л. соняшникова олія

  • 2 ст. л. - цукор

  • 200 г - курка

  • 150 г - печериці

  • 1 щіпка - гострий перець

  • 100 г - мікс салатів

  • 1 ст. л. - оливкова олія

  • За смаком - сіль, перець

Спосіб приготування:

Приготуйте млинці. Просійте борошно, змішайте в мисці яйце, сіль, цукор і рослинну олію. Додайте борошно і добре перемішайте. Влийте молоко невеликими порціями і ще раз перемішайте.

Змастіть сковороду невеликою кількістю рослинної олії, вилийте ополоником тісто на сковороду і розподіліть його по всій поверхні. Випікайте 1 хвилину, потім переверніть на іншу сторону і випікайте ще одну хвилину. Готові млинці викладіть на тарілку.

Посоліть, поперчіть куряче філе і обсмажте на сковорідці з оливковою олією до золотистої скоринки. Поріжте на невеликі шматочки. Гриби поріжте часточками і також обсмажте на сковорідці.

Складіть млинець вчетверо, покладіть всередину шматочки курки, гриби і листя салату.

Панкейки з карамельним соусом

Інгредієнти:

Як приготувати млинці на Масляну: рецепти від відомого кулінара

Панкейки з карамельним соусом

Фото: klopotenko.com

  • 1 стакан - молоко

  • 1 стакан - мука

  • 1 шт. - яйце

  • 1 ст.л. - цукор

  • 50 г - вершкове масло

  • ½ ч.л. - розпушувач для тіста

  • 150 мл - вершки (33% жирності)

  • 150 г - цукор

  • 1 щіпка - сіль

Спосіб приготування:

Збийте яйце з цукром до отримання густої однорідної маси. Додайте молоко, а потім вмішайте борошно, розтоплене вершкове масло і буряковий сік. Добре перемішайте і охолодіть в холодильнику (20 хвилин). Дістаньте, додайте в тісто розпушувач і перемішайте.

Вилийте ополоником достатню для одного млинця кількість тіста. Як тільки на поверхні млинця з'являться дірочки – переверніть. Всього на обсмажування панкейка йде 1-2 хвилини з кожного боку.

Приготуйте карамельний соус. Розтопіть цукор в сотейнику. Водночас підігрійте в окремій місткості вершки. Потрібно довести їх практично до кипіння. Коли цукор почне набувати коричневий колір, почніть додавати вершки маленькою цівкою, постійно помішуючи. Додайте щіпку солі і варіть на повільному вогні, поки соус не загусне. Подавайте з панкейками.

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився оригінальним рецептом млинцевого торта з Nutella.

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Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

Особа
Євген Клопотенко
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