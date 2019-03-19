Великий піст 2019: топ-5 рецептів простих закусок

Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. У цей час не можна вживати м'ясо, молочні продукти і яйця, але овочі, фрукти і крупи дозволені.

Тому OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найсмачніших і легких у приготуванні закусок, які урізноманітнять ваше пісне меню.

Хумус з в'яленими томатами

Інгредієнти:

Хумус з в'яленими томатами Фото: livejournal.com

90 г нуту

1,5 ст.л. тахіні

3-4 шт. в'ялених томатів

25 мл рослинної олії

1 зубчик часнику

1,5 ст.л. лимонного соку

за смаком сіль і прянощі

Спосіб приготування:

Замочіть нут у великій кількості води на ніч. Потім відварюйте його до м'якості (30-40 хвилин). Готовий нут остудіть.

Додайте очищений часник, тахіні, в'ялені помідори. Посоліть і додайте трохи прянощів, лимонного соку і оливкової олії. Подрібніть все разом за допомогою блендера.

Далі додайте відварений нут і також подрібніть. Подавайте готовий нут з в'яленими помідорами і оливковою олією.

Рулетики з баклажанів

Інгредієнти:

Рулетики з баклажанів Фото: kulinarnia.ru

2-3 шт. баклажанів

1/2 склянки волоських горіхів

1 шт. ріпчастої цибулі

1-2 зубчики часнику

2-3 гілочки кінзи або петрушки

1/4 ч.л. оцту

1/4 ч.л. хмелі-сунелі

рослинну олію для смаження

сіль і перець

Спосіб приготування:

Баклажани вимийте, обсушіть і наріжте довгими тонкими стрічками. Кожну смужку трохи посоліть, складіть в миску і залиште на 20-30 хвилин. Потім обсмажте баклажани на рослинній олії з двох сторін.

Приготуйте соус. Цибулю очистіть і дрібно наріжте, потім обсмажте її на олії. Подрібніть в блендері горіхи, наріжте часник і зелень. Потім з'єднайте всі інгредієнти в мисці.

Додайте хмелі-сунелі, сіль, перець, оцет і трохи кип'яченої води — всі інгредієнти помістіть в блендер і змішайте до однорідної маси. Скибочки баклажана намажте горіховим соусом і згорніть рулетиком.

Брускета зі свіжими і в'яленими помідорами

Інгредієнти:

Брускета зі свіжими і в'яленими помідорами Фото: Sunny7.ua

1 шт. помідори

3-5 шт. помідорів в'ялених

2 зубчики часнику

10-15 шт. оливок

5-10 листків свіжого базиліка

5 шматків хліба

Спосіб приготування:

Очистіть свіжі помідори від м'якоті і наріжте дрібними кубиками. Точно також наріжте і в'ялені помідори, оливки і часник. Покладіть до всіх інгредієнтів нарізаний базилік — перемішайте.

Далі підсмажте на сухій сковороді хліб і викладіть на нього помідорову суміш.

Паштет з квасолі і волоських горіхів

Інгредієнти:

Паштет з квасолі і волоських горіхів Фото: journal.avers3.com

200 г білої квасолі

1 л води

50 г волоських горіхів

1 шт. цибулі ріпчастої

2 зубчики часнику

2 ст.л. рослинної олії

за смаком сіль і перець

щіпка паприки і мускатного горіха

Спосіб приготування:

Замочіть квасолю у великій кількості води на ніч, потім відваріть (60-90 хвилин). За 10 хвилин до готовності киньте в воду сіль.

Далі наріжте цибулю і часник невеликими кубиками — обсмажте. Потім додайте разом з маслом в відварену квасолю.

Підсушіть на сковороді волоські горіхи, далі подрібніть ножем і додайте до основного складу. Всі інгредієнти помістіть в блендер і перебийте. Приправте сіллю і іншими спеціями.

Яблучні чіпси з корицею

Інгредієнти:

Яблучні чіпси з корицею Фото: vkusnodoma.net

2 шт. яблука

мелена кориця

Спосіб приготування:

Помийте яблука і наріжте тонкими кружечками. Далі викладіть на деко і посипте корицею. Готуйте в духовці півтори години (100 С). Потім переверніть і поставте ще на 30-40 хвилин.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.

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