Великий піст 2019: топ-5 рецептів простих закусок

Великий піст 2019 розпочався 11 березня і триватиме до 27 квітня. У цей час не можна вживати м'ясо, молочні продукти і яйця, але овочі, фрукти і крупи дозволені.
Тому OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найсмачніших і легких у приготуванні закусок, які урізноманітнять ваше пісне меню.
Хумус з в'яленими томатами
Інгредієнти:
Хумус з в'яленими томатами
Фото: livejournal.com
90 г нуту
1,5 ст.л. тахіні
3-4 шт. в'ялених томатів
25 мл рослинної олії
1 зубчик часнику
1,5 ст.л. лимонного соку
за смаком сіль і прянощі
Спосіб приготування:
Замочіть нут у великій кількості води на ніч. Потім відварюйте його до м'якості (30-40 хвилин). Готовий нут остудіть.
Додайте очищений часник, тахіні, в'ялені помідори. Посоліть і додайте трохи прянощів, лимонного соку і оливкової олії. Подрібніть все разом за допомогою блендера.
Далі додайте відварений нут і також подрібніть. Подавайте готовий нут з в'яленими помідорами і оливковою олією.
Рулетики з баклажанів
Інгредієнти:
Рулетики з баклажанів
Фото: kulinarnia.ru
2-3 шт. баклажанів
1/2 склянки волоських горіхів
1 шт. ріпчастої цибулі
1-2 зубчики часнику
2-3 гілочки кінзи або петрушки
1/4 ч.л. оцту
1/4 ч.л. хмелі-сунелі
рослинну олію для смаження
сіль і перець
Спосіб приготування:
Баклажани вимийте, обсушіть і наріжте довгими тонкими стрічками. Кожну смужку трохи посоліть, складіть в миску і залиште на 20-30 хвилин. Потім обсмажте баклажани на рослинній олії з двох сторін.
Приготуйте соус. Цибулю очистіть і дрібно наріжте, потім обсмажте її на олії. Подрібніть в блендері горіхи, наріжте часник і зелень. Потім з'єднайте всі інгредієнти в мисці.
Додайте хмелі-сунелі, сіль, перець, оцет і трохи кип'яченої води — всі інгредієнти помістіть в блендер і змішайте до однорідної маси. Скибочки баклажана намажте горіховим соусом і згорніть рулетиком.
Брускета зі свіжими і в'яленими помідорами
Інгредієнти:
Брускета зі свіжими і в'яленими помідорами
Фото: Sunny7.ua
1 шт. помідори
3-5 шт. помідорів в'ялених
2 зубчики часнику
10-15 шт. оливок
5-10 листків свіжого базиліка
5 шматків хліба
Спосіб приготування:
Очистіть свіжі помідори від м'якоті і наріжте дрібними кубиками. Точно також наріжте і в'ялені помідори, оливки і часник. Покладіть до всіх інгредієнтів нарізаний базилік — перемішайте.
Далі підсмажте на сухій сковороді хліб і викладіть на нього помідорову суміш.
Паштет з квасолі і волоських горіхів
Інгредієнти:
Паштет з квасолі і волоських горіхів
Фото: journal.avers3.com
200 г білої квасолі
1 л води
50 г волоських горіхів
1 шт. цибулі ріпчастої
2 зубчики часнику
2 ст.л. рослинної олії
за смаком сіль і перець
щіпка паприки і мускатного горіха
Спосіб приготування:
Замочіть квасолю у великій кількості води на ніч, потім відваріть (60-90 хвилин). За 10 хвилин до готовності киньте в воду сіль.
Далі наріжте цибулю і часник невеликими кубиками — обсмажте. Потім додайте разом з маслом в відварену квасолю.
Підсушіть на сковороді волоські горіхи, далі подрібніть ножем і додайте до основного складу. Всі інгредієнти помістіть в блендер і перебийте. Приправте сіллю і іншими спеціями.
Яблучні чіпси з корицею
Інгредієнти:
Яблучні чіпси з корицею
Фото: vkusnodoma.net
2 шт. яблука
мелена кориця
Спосіб приготування:
Помийте яблука і наріжте тонкими кружечками. Далі викладіть на деко і посипте корицею. Готуйте в духовці півтори години (100 С). Потім переверніть і поставте ще на 30-40 хвилин.
Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 рецептів найпростіших в приготуванні страв, які є і пісними, і водночас смачними.
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