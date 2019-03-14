Великий піст 2019: рецепт пісного супу від відомого шоумена

Великий піст 2019 триватиме з 11 березня до 27 квітня. У цей період доведеться проявити неабияку винахідливість, щоб готувати смачно і різноманітно.

Зазначимо, що особливе місце в пісному меню займають пісні супи, без яких — не обід. Тому український телеведучий Адрій Джеджула у своєму Instagram-акаунті поділився рецептом місо супу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Місо суп

Інгредієнти:

Місо суп Фото: gastronom.ru

150 г сиру тофу

700 г бульйону з сушених грибів шіїтаке

15 г сухих водоростей вакаме

4 ст.л. пасти місо

морепродукти

цибуля порей для прикраси

щіпка білого кунжуту Читайте: Смачний піст: рецепти від відомого кулінара

Спосіб приготування:

Замочіть сушені гриби шіїтаке на 3-4 години, потім варіть 40-60 хвилин. Далі заваріть місо пасту в киплячій воді, посоліть і все — це основа супу.

Водорості вакаме залийте в воду на 10 хвилин, дайте набрякнути. Потім в основу місо супу додайте всього потроху: морепродукти (за бажанням), цибулю порей, сир тофу і дрібку білого кунжуту. Суп готовий!

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