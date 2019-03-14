Великий піст 2019: рецепт пісного супу від відомого шоумена

Великий піст 2019 триватиме з 11 березня до 27 квітня. У цей період доведеться проявити неабияку винахідливість, щоб готувати смачно і різноманітно.
Зазначимо, що особливе місце в пісному меню займають пісні супи, без яких — не обід. Тому український телеведучий Адрій Джеджула у своєму Instagram-акаунті поділився рецептом місо супу (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Місо суп
Інгредієнти:
Місо суп
Фото: gastronom.ru
150 г сиру тофу
700 г бульйону з сушених грибів шіїтаке
15 г сухих водоростей вакаме
4 ст.л. пасти місо
морепродукти
цибуля порей для прикраси
щіпка білого кунжуту
Спосіб приготування:
Замочіть сушені гриби шіїтаке на 3-4 години, потім варіть 40-60 хвилин. Далі заваріть місо пасту в киплячій воді, посоліть і все — це основа супу.
Водорості вакаме залийте в воду на 10 хвилин, дайте набрякнути. Потім в основу місо супу додайте всього потроху: морепродукти (за бажанням), цибулю порей, сир тофу і дрібку білого кунжуту. Суп готовий!
У перші дні Посту особливо добре заходить японська кухня! Місо суп: заварити місо пасту в киплячій воді, посолити і все - це основа! Наповнення: з довгого - сушені гриби шиітаки замочувати 3-4 години, потім варити 40-60 хв! Водорості вакаме залити в воду на 10 хв і вони набухнуть! Зварити окремо рисову локшину! Тепер в основу місо супу додайте всього по чуть чуть і різаного зеленої цибулі, морепродукти (за бажанням) і дрібку білого кунжуту! За бажанням норі (водорості, в які загортають суші)! І Місо суп для коханої готов !!! ❤️❤️❤️ Приємного! # Джеджула # андрейджеджула #djedjula # місосуп # любімаяжена
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