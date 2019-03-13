Великий піст 2019: меню другого тижня

Настає другий тиждень Великого посту, який триватиме до 27 квітня.
Так, він вже не такий суворий, як перший. Але правила поста залишаються ті ж: не їсти м'яса, рибу, молока і яєць. OBOZREVATEL вирішив скласти приблизний список страв для харчування під час другого тижня Великого Посту.
Фото: ivona.bigmir.net
Понеділок
Перший день другої седмиці є днем сухоїдіння, але дозволено заварювати чай, трав'яний або чорний.
Сніданок: фрукти, змішані з горіхами і медом, чай.
Обід: салат з буряка, моркви, болгарського перцю і пекінської капусти.
Вечеря: вареники з картоплею і грибами.
Вареники з картоплею та грибами
Фото: arborio.ru
Вівторок
Сніданок: гречана каша з корицею і медом.
Обід: розсольник, зварений з перловкою і картоплею.
Вечеря: відбивні з капусти з додаванням грибів в якості начинки.
Середа
Третій день тижня також є днем сухоїдіння, тому до нього слід підготуватися заздалегідь.
Сніданок: мюслі, залиті будь-яким соком.
Обід: гречка з огірками та помідорами.
Вечеря: роли з лаваша з овочевою начинкою.
Четвер
Сніданок: салат з яблук, вишень та горіхів.
Обід: грибна солянка.
грибна солянка
Фото: povar.ru
Вечеря: салат: помідори, часник і сухарики.
П'ятниця
Сніданок: салат з овочів і декількома шматочками хліба.
Обід: сочевичний суп.
Вечеря: закуска з баклажанів і перців.
Субота
Вихідні дні ненабагато відрізняються від буднів, бо не знімається заборона на рибу.
Сніданок: деруни.
Обід: гороховий суп.
Вечеря: плов з родзинками і морквою.
Неділя
Сніданок: оладки з яблуками.
Оладки з яблуками
Фото: ivona.bigmir.net
Обід: червоний борщ.
Вечеря: різотто з печерицями.
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