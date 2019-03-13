Великий піст 2019: меню другого тижня

Настає другий тиждень Великого посту, який триватиме до 27 квітня.

Так, він вже не такий суворий, як перший. Але правила поста залишаються ті ж: не їсти м'яса, рибу, молока і яєць. OBOZREVATEL вирішив скласти приблизний список страв для харчування під час другого тижня Великого Посту.

Фото: ivona.bigmir.net

Понеділок

Перший день другої седмиці є днем сухоїдіння, але дозволено заварювати чай, трав'яний або чорний.

Сніданок: фрукти, змішані з горіхами і медом, чай.

Обід: салат з буряка, моркви, болгарського перцю і пекінської капусти.

Вечеря: вареники з картоплею і грибами.

Вареники з картоплею та грибами Фото: arborio.ru

Вівторок

Сніданок: гречана каша з корицею і медом.

Обід: розсольник, зварений з перловкою і картоплею.

Вечеря: відбивні з капусти з додаванням грибів в якості начинки.

Середа

Третій день тижня також є днем сухоїдіння, тому до нього слід підготуватися заздалегідь.

Сніданок: мюслі, залиті будь-яким соком.

Обід: гречка з огірками та помідорами.

Вечеря: роли з лаваша з овочевою начинкою.

Четвер

Сніданок: салат з яблук, вишень та горіхів.

Обід: грибна солянка.

грибна солянка Фото: povar.ru

Вечеря: салат: помідори, часник і сухарики.

П'ятниця

Сніданок: салат з овочів і декількома шматочками хліба.

Обід: сочевичний суп.

Вечеря: закуска з баклажанів і перців.

Субота

Вихідні дні ненабагато відрізняються від буднів, бо не знімається заборона на рибу.

Сніданок: деруни.

Обід: гороховий суп.

Вечеря: плов з родзинками і морквою.

Неділя

Сніданок: оладки з яблуками.

Оладки з яблуками Фото: ivona.bigmir.net

Обід: червоний борщ.

Вечеря: різотто з печерицями.

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