''Це смачно'': відомий кулінар поділився оригінальним рецептом м'яса по-французьки

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом м'яса по-французьки.
"М'ясо по-французьки — саме та страва, підхід до якої мені б хотілося змінити. Я вважаю, що в тому вигляді, в якому вона зараз існує, це справжній біль для вітчизняної кулінарії. Під величезною кількістю цибулі, майонезу і жирного сиру ми ховаємо маленький шматочок м'яса і запікаємо його. Крім сумнівних смакових якостей ця страва завдає нищівного удару по нашій підшлунковій залозі. Я знайшов дуже простий спосіб змінити цей рецепт", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Інгредієнти:
М'ясо по французьки
Фото: klopotenko.com
300 г - свинячий биток
50 г - сир брі
1 ст. л. - соняшникова олія
300 г - цибуля
100 г - цукор
10 мл - яблучний оцет
1-2 ст.л. - вода
За смаком - сіль і перець
Спосіб приготування:
Наріжте тонкі битки свинини, застеліть їх харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть з двох сторін.
Почистьте цибулю від лушпиння і зробіть цибулевий конфітюр. Потім застеліть деко пергаментом, викладіть битки і відправте на 10 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів.
Наріжте тонкими слайсами сир брі і викладіть його на м'ясо. Зверху викладіть трохи цибулевого конфітюра і ще раз поставте в духовку на 10 хвилин.
Перевіряйте готовність м'яса, розрізавши його. Воно повинно бути без червоних прожилок і не пересушеним.
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