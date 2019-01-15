МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Кухня

''Це смачно'': відомий кулінар поділився оригінальним рецептом м'яса по-французьки

447Читати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом м'яса по-французьки.

"М'ясо по-французьки — саме та страва, підхід до якої мені б хотілося змінити. Я вважаю, що в тому вигляді, в якому вона зараз існує, це справжній біль для вітчизняної кулінарії. Під величезною кількістю цибулі, майонезу і жирного сиру ми ховаємо маленький шматочок м'яса і запікаємо його. Крім сумнівних смакових якостей ця страва завдає нищівного удару по нашій підшлунковій залозі. Я знайшов дуже простий спосіб змінити цей рецепт", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

''Це смачно'': відомий кулінар поділився оригінальним рецептом м'яса по-французьки

М'ясо по французьки

Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування:

Наріжте тонкі битки свинини, застеліть їх харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть з двох сторін.

Почистьте цибулю від лушпиння і зробіть цибулевий конфітюр. Потім застеліть деко пергаментом, викладіть битки і відправте на 10 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів.

Наріжте тонкими слайсами сир брі і викладіть його на м'ясо. Зверху викладіть трохи цибулевого конфітюра і ще раз поставте в духовку на 10 хвилин.

Перевіряйте готовність м'яса, розрізавши його. Воно повинно бути без червоних прожилок і не пересушеним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Євген Клопотенко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги