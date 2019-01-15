''Це смачно'': відомий кулінар поділився оригінальним рецептом м'яса по-французьки

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом м'яса по-французьки.

"М'ясо по-французьки — саме та страва, підхід до якої мені б хотілося змінити. Я вважаю, що в тому вигляді, в якому вона зараз існує, це справжній біль для вітчизняної кулінарії. Під величезною кількістю цибулі, майонезу і жирного сиру ми ховаємо маленький шматочок м'яса і запікаємо його. Крім сумнівних смакових якостей ця страва завдає нищівного удару по нашій підшлунковій залозі. Я знайшов дуже простий спосіб змінити цей рецепт", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

М'ясо по французьки Фото: klopotenko.com

300 г - свинячий биток

50 г - сир брі

1 ст. л. - соняшникова олія

300 г - цибуля

100 г - цукор

10 мл - яблучний оцет

1-2 ст.л. - вода

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Спосіб приготування:

Наріжте тонкі битки свинини, застеліть їх харчовою плівкою і відбийте. Посоліть і поперчіть з двох сторін.

Почистьте цибулю від лушпиння і зробіть цибулевий конфітюр. Потім застеліть деко пергаментом, викладіть битки і відправте на 10 хвилин в розігріту духовку до 180 градусів.

Наріжте тонкими слайсами сир брі і викладіть його на м'ясо. Зверху викладіть трохи цибулевого конфітюра і ще раз поставте в духовку на 10 хвилин.

Перевіряйте готовність м'яса, розрізавши його. Воно повинно бути без червоних прожилок і не пересушеним.

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