''Такого ви ще не куштували'': відомий кулінар поділився рецептом незвичайної закуски

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом форшмака з сиром.
"Форшмак — частий гість на святковому столі. Хтось робить цю закуску з яблуком, хтось додає хліб, а хтось робить її просто з яйцем і цибулею. Я ж пропоную зовсім незвичайне поєднання, яке ви ще точно не пробували. Форшмак з сиром виходить надзвичайно ніжним і обов'язково сподобається всім шанувальникам цієї страви", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
Інгредієнти:
Форшмак з сиром
Фото: klopotenko.com
100 г - філе слабосоленого оселедця
30 г - сир (нежирний)
0,5 шт. - куряче яйце
20 г - цибуля
2 ст. л. - оливкова олія
За смаком - свіжозмелений перець
Спосіб приготування:
Видаліть з філе оселедця найдрібніші кістки за допомогою пінцета. Потім подрібніть його в блендері.
Поріжте цибулю дуже дрібно, а яйце потріть на тертці. Додайте інгредієнти в блендер разом з сиром і перебийте. Далі додайте перець, і заправте форшмак оливковою олією.
Для більш однорідної маси, схожої на крем, перебийте форшмак за допомогою блендера.
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