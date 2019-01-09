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''Такого ви ще не куштували'': відомий кулінар поділився рецептом незвичайної закуски

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Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом форшмака з сиром.

"Форшмак — частий гість на святковому столі. Хтось робить цю закуску з яблуком, хтось додає хліб, а хтось робить її просто з яйцем і цибулею. Я ж пропоную зовсім незвичайне поєднання, яке ви ще точно не пробували. Форшмак з сиром виходить надзвичайно ніжним і обов'язково сподобається всім шанувальникам цієї страви", — розповів кухар у своєму блозі (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

''Такого ви ще не куштували'': відомий кулінар поділився рецептом незвичайної закуски

Форшмак з сиром

Фото: klopotenko.com

Спосіб приготування:

Видаліть з філе оселедця найдрібніші кістки за допомогою пінцета. Потім подрібніть його в блендері.

Поріжте цибулю дуже дрібно, а яйце потріть на тертці. Додайте інгредієнти в блендер разом з сиром і перебийте. Далі додайте перець, і заправте форшмак оливковою олією.

Для більш однорідної маси, схожої на крем, перебийте форшмак за допомогою блендера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом штруделя з мідіями і шпинатом.

Особа
Євген Клопотенко
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