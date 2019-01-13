Старий Новий рік 2019: топ-5 рецептів куті на Щедрий вечір

13 січня в Україні святкують Старий Новий рік і Щедрий вечір. Традиційно в кожному будинку накривають стіл, на чолі якого стоїть кутя.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися 5 простих рецептів куті.

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Класична багата кутя

Інгредієнти: 200 г пшеничної крупи, 125 г вершків, 125 г маку, 50 г очищених горіхів, 50 г родзинок, ваніль, цукор, мед.

Рецепт: Крупу потрібно добре промити і перебрати, після чого зварити до м'якості протягом двох годин, процідити і охолодити. Мак необхідно залити окропом і прогріти до м'якості, потім процідити через густе сито, обсушити і пропустити через м'ясорубку. З'єднайте мак з пшеницею. Додайте подрібнені горіхи, родзинки, вершки, ванілін, цукор і мед за смаком. Перемішайте.

Щедра кутя з шоколадом

Інгредієнти: рис - 400 г, шоколад (темний або молочний) - 100 г, мед - 50 г, мак - 100 г, сухофрукти - 100 г.

Рецепт: рис потрібно брати розсипчастий і варити його до готовності близько 30 хвилин. У готову кашу додаємо тертий шоколад, мед, сухофрукти і мак. Перед цим мак потрібно залити окропом і розтерти.

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Багата кутя з коньяком і маслом

Інгредієнти: 1 стакан пшеничної крупи, 0,5 склянки маку, 0,5 склянки волоських горіхів, мед, 50 г вершкового масла, 1-2 ст.л. коньяку, 0.5 – 1 склянка ізюму, сіль.

Рецепт: Пшеничну крупу слід замочити на ніч або хоча б на 2-3 години в співвідношенні 1:2 (частина крупи і дві частини води). Потім крупу слід посолити і поставити варитися на слабкому вогні приблизно на годину.

Мак і родзинки потрібно замочити в окропі, порубати горіхи і обсмажити їх на сухій сковороді. Мак також слід подрібнити в блендері або розтерти вручну, щоб він пустив молочко, після чого потрібно змішати всі інгредієнти. Потім в кашу потрібно додати вершкове масло, рідкий мед і коньяк.

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Щедра кутя з молоком

Інгредієнти: 400 г пшениці, 750 г молока, 50 г меду, 50 г маку, 200 г сухофруктів

Рецепт: зерна пшениці необхідно замочити в холодній воді на 3-4 години. Після того, як зерно повністю вбере воду, залийте його молоком і варіть до готовності. У готову кашу додаємо мед, мак і улюблені сухофрукти. Така каша виходить дуже м'якою і ніжною за рахунок варіння на молоці.

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Щедра кутя з узваром і коньяком

Інгредієнти: 400 г пшениці, 200 г маку, 100 г горіхів, 100 г сухофруктів (родзинки, курага, чорнослив), 100 г меду, 1 ст.л коньяку, 50 г сушених яблук і груш (для узвару).

Рецепт: для початку варто приготувати узвар – для цього потрібно 50 г промитих сушених яблук і груш залити водою і довести до кипіння, після чого дати настоятися дві години.

Пшеницю слід відварити до готовності. Крім того, варто залити окропом мак і потім розтерти до молочка. Також слід подрібнити горіхи і сухофрукти. З'єднайте пшеницю з сухофруктами, горіхами і маком.

У склянці узвару розмішайте мед і додайте його в кутю. Врахуйте, що кутя не повинна бути рідкою – можливо, вам знадобитися не весь компот. В самому кінці влийте ложку коньяку.

Як писав OBOZREVATEL, в ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік. Це приблизна дата святкування Нового року за юліанським календарем, який використовували раніше.

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