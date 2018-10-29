Швидко і смачно: зірковий кулінар захопив шанувальників авторським рецептом супу

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом італійського супу із фрикадельками.

"Такий, як в Італії. Зі злегка хрусткими овочами, ніжним бульйоном і пряними фрикадельками. Той випадок, коли всі інгредієнти зустрілися у потрібний час у потрібному місці. Ледь не розпливлися в очікуванні, а зберегли свій смак і структуру", — розповів на своєму YouTube каналі кулінар (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Інгредієнти:

150 г — стебло селери

150 г — морква

100 г — цибуля

1 ст. л. — оливкова олія

100 г — фенхель

100 г — шпинат

100 г — цукіні

40 г — пармезан

300 г — курка (філе)

1 шт. — яйце

20 г — шпинат

50 г — селера

3 ст. л. — панірувальні сухарі

За смаком — сіль і перець Читайте: "Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Спосіб приготування:

Поріжте невеликими кубиками моркву, цибулю, фенхель, цукіні, стебло селери і посмажте на сковорідці з оливковою олією.

Налийте в каструлю 1,5 л води і викладіть туди підсмажені овочі. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Посоліть за смаком.

Для того, щоб зробити фрикадельки: подрібніть у блендері куряче філе, трохи листя шпинату, стебло селери, яйце і панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте фрикадельки, покладіть їх у суп і варіть ще 5-7 хвилин.

Далі зніміть із вогню й додайте подрібнене листя шпинату.

Готовий суп розлийте у тарілки і додайте тонкі слайси пармезану, нарізані економкою.

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