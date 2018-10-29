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Швидко і смачно: зірковий кулінар захопив шанувальників авторським рецептом супу

2.6тЧитати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом італійського супу із фрикадельками.

"Такий, як в Італії. Зі злегка хрусткими овочами, ніжним бульйоном і пряними фрикадельками. Той випадок, коли всі інгредієнти зустрілися у потрібний час у потрібному місці. Ледь не розпливлися в очікуванні, а зберегли свій смак і структуру", — розповів на своєму YouTube каналі кулінар (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).

Швидко і смачно: зірковий кулінар захопив шанувальників авторським рецептом супу

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Поріжте невеликими кубиками моркву, цибулю, фенхель, цукіні, стебло селери і посмажте на сковорідці з оливковою олією.

Налийте в каструлю 1,5 л води і викладіть туди підсмажені овочі. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Посоліть за смаком.

Для того, щоб зробити фрикадельки: подрібніть у блендері куряче філе, трохи листя шпинату, стебло селери, яйце і панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте фрикадельки, покладіть їх у суп і варіть ще 5-7 хвилин.

Далі зніміть із вогню й додайте подрібнене листя шпинату.

Готовий суп розлийте у тарілки і додайте тонкі слайси пармезану, нарізані економкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведучий програми "Ранок з Україною" Григорій Герман поділився рецептом зеленого борщу із кінзою та імбирем.

Особа
Євген Клопотенко
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