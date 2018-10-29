Швидко і смачно: зірковий кулінар захопив шанувальників авторським рецептом супу

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом італійського супу із фрикадельками.
"Такий, як в Італії. Зі злегка хрусткими овочами, ніжним бульйоном і пряними фрикадельками. Той випадок, коли всі інгредієнти зустрілися у потрібний час у потрібному місці. Ледь не розпливлися в очікуванні, а зберегли свій смак і структуру", — розповів на своєму YouTube каналі кулінар (щоб переглянути відео доскрольте новину до кінця).
Інгредієнти:
150 г — стебло селери
150 г — морква
100 г — цибуля
1 ст. л. — оливкова олія
100 г — фенхель
100 г — шпинат
100 г — цукіні
40 г — пармезан
300 г — курка (філе)
1 шт. — яйце
20 г — шпинат
50 г — селера
3 ст. л. — панірувальні сухарі
За смаком — сіль і перець
Спосіб приготування:
Поріжте невеликими кубиками моркву, цибулю, фенхель, цукіні, стебло селери і посмажте на сковорідці з оливковою олією.
Налийте в каструлю 1,5 л води і викладіть туди підсмажені овочі. Доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 20 хвилин. Посоліть за смаком.
Для того, щоб зробити фрикадельки: подрібніть у блендері куряче філе, трохи листя шпинату, стебло селери, яйце і панірувальні сухарі. Посоліть і поперчіть за смаком. Сформуйте фрикадельки, покладіть їх у суп і варіть ще 5-7 хвилин.
Далі зніміть із вогню й додайте подрібнене листя шпинату.
Готовий суп розлийте у тарілки і додайте тонкі слайси пармезану, нарізані економкою.
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