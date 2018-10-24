Швидко і корисно: Сєдокова поділилася дієтичним рецептом сирників

Українська співачка, екс-вокалістка культового колективу "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася рецептом смачних сирників.

Про те, як приготувати страву так, щоб вона була дієтичною, співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Зараз буде смачно. Зараз будуть сирники, які ідеально підходять для ПХ, КБЖВ на 100 грамів всього: 158.53 / 15.77 / 9.45 / 1.7", — написала Сєдокова.

Інгредієнти:

сир 0% — 180 г

яйце — 1 шт.

рисове борошно — 1 ст.л.

ванілін — за смаком

Спосіб приготування:

Перекладіть сир у глибоку миску, додайте яйце і перемішайте все до однорідної маси. Додайте борошно і з отриманого тіста зліпіть сирники.

Обсмажте їх на маленькому вогні по 5-7 хвилин з двох сторін до золотистої скоринки. Готові сирники перекладіть у тарілку і прикрасьте ягодами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український кулінар вірменського походження, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася унікальним авторським рецептом плову, що не зашкодить вашій фігурі.