Що приготувати на вечерю швидко і смачно: топ-3 рецепта страв

Стрімкість сучасного життя, завантаженість на роботі часом не дозволяють господаркам приділити достатньо часу на приготування сімейної вечері.
Тому кулінарний YouTube-канал "Кухня наизнанку" поділився топ-3 рецептами швидкої та смачної вечері (відео дивіться нижче).
Макарони тушковані в сковороді
Інгредієнти:
Макарони тушковані в сковороді
Фото: скріншот з відео
200 г макаронів
300 мл води (окропу)
1 шт. цибулі
1 шт. моркви
3 зубчики часнику
20 г вершкового масла
2 ст.л. соняшникової олії
за смаком сіль і перець
Спосіб приготування:
Обсмажте на вершковому маслі цибулю. Потім додайте до нього дрібно нарізану моркву і подрібнений часник. Все перемішайте і продовжуйте обсмажувати.
Далі висипте до овочів пачку макаронів. Всі інгредієнти перемішайте, посоліть і поперчіть за-смаком. Влийте окріп, накрийте кришкою і тушкуйте до готовності.
Індичка з гречкою та овочами
Інгредієнти:
Індичка з гречкою та овочами
Фото: скріншот з відео
220 г гречаної крупи
500 г індички
1 ст.л. приправи з овочів
2 ст.л. оливкової олії
250 г суміші із заморожених овочів
500 мл води
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Візьміть порізану на невеликі шматки індичку, посоліть і додайте приправи з овочів. Далі полийте оливковою олією, перемішайте і відкладіть м'ясо.
Промийте гречку і викладіть уздовж дека. Зверху викладіть індичку і суміш із заморожених овочів. Полийте все це водою і поставте в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.
Запечена картопля з курячим філе
Інгредієнти:
Запечена картопля з курячим філе
Фото: скріншот з відео
500 г курячого філе
800 г картоплі
1 шт. моркви
1 шт. цибулі
1 шт. перцю солодкого
1/2 ч.л. спецій для курки
2 ст.л. оливкової олії
за смаком сіль
Спосіб приготування:
Наріжте картоплю часточками середнього розміру. Після чого рівномірним тонким шаром викладіть на деко. Далі викладіть дрібно нарізану цибулю, полийте оливковою олією і посоліть.
Візьміть куряче філе, посоліть, додайте спецій і викладіть зверху на нарізану картоплю. Наступним шаром додайте перець. Поставте в духовку на 1 годину при температурі 180 градусів.
Ще більше смачних покрокових рецептів страв ви можете подивитися тут.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал
Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.