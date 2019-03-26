Що приготувати на вечерю швидко і смачно: топ-3 рецепта страв

Стрімкість сучасного життя, завантаженість на роботі часом не дозволяють господаркам приділити достатньо часу на приготування сімейної вечері.

Тому кулінарний YouTube-канал "Кухня наизнанку" поділився топ-3 рецептами швидкої та смачної вечері (відео дивіться нижче).

Макарони тушковані в сковороді

Інгредієнти:

Макарони тушковані в сковороді Фото: скріншот з відео

200 г макаронів

300 мл води (окропу)

1 шт. цибулі

1 шт. моркви

3 зубчики часнику

20 г вершкового масла

2 ст.л. соняшникової олії

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Обсмажте на вершковому маслі цибулю. Потім додайте до нього дрібно нарізану моркву і подрібнений часник. Все перемішайте і продовжуйте обсмажувати.

Далі висипте до овочів пачку макаронів. Всі інгредієнти перемішайте, посоліть і поперчіть за-смаком. Влийте окріп, накрийте кришкою і тушкуйте до готовності.

Індичка з гречкою та овочами

Інгредієнти:

Індичка з гречкою та овочами Фото: скріншот з відео

220 г гречаної крупи

500 г індички

1 ст.л. приправи з овочів

2 ст.л. оливкової олії

250 г суміші із заморожених овочів

500 мл води

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Візьміть порізану на невеликі шматки індичку, посоліть і додайте приправи з овочів. Далі полийте оливковою олією, перемішайте і відкладіть м'ясо.

Промийте гречку і викладіть уздовж дека. Зверху викладіть індичку і суміш із заморожених овочів. Полийте все це водою і поставте в духовку на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів.

Запечена картопля з курячим філе

Інгредієнти:

Запечена картопля з курячим філе Фото: скріншот з відео

500 г курячого філе

800 г картоплі

1 шт. моркви

1 шт. цибулі

1 шт. перцю солодкого

1/2 ч.л. спецій для курки

2 ст.л. оливкової олії

за смаком сіль

Спосіб приготування:

Наріжте картоплю часточками середнього розміру. Після чого рівномірним тонким шаром викладіть на деко. Далі викладіть дрібно нарізану цибулю, полийте оливковою олією і посоліть.

Візьміть куряче філе, посоліть, додайте спецій і викладіть зверху на нарізану картоплю. Наступним шаром додайте перець. Поставте в духовку на 1 годину при температурі 180 градусів.

Ще більше смачних покрокових рецептів страв ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку.

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