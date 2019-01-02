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Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв

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Православні всього світу 6 січня відзначають Святий вечір. Згідно з традиціями, на стіл потрібно подавати 12 пісних страв. Їх кількість відповідає кожному місяцю року, і воно дорівнює числу апостолів Христа.

OBOZREVATEL пропонує рецепти меню для всієї родини, щоб дотримати важливі різдвяні звичаї.

Кутя – це одне з 12 обов'язкових страв на столі, з нього починають трапезу в Святий вечір.

Кутя

Кутя

mom-story.com

Інгредієнти:

  • 2 ст. ложки очищеної пшениці

  • 200 г маку

  • 200 г волоських горіхів

  • 150 г родзинок (можна додати кураги)

  • 3 ст. ложки меду

Спосіб приготування:

Очищені зерна пшениці замочити на ніч у воді, на ранок добре їх промити і покласти в каструлю. Потім слід залити гарячою водою і варити 20-30 хвилин. Щоб пшениця була розсипчастою, можна долити води.

Готову кашу остудити і змішати з однією столовою ложкою меду.

Мак залити окропом. Також окремо можна зробити те ж саме з родзинками і курагою. Залишити на 30 хвилин у воді. Відцідити мак, додати одну столову ложку меду і перетерти його на блендері або в макітрі. Трохи підсмажити горіхи.

Пшеничну кашу змішати з маком, родзинками, курагою і горіхами, додавши ще меду.

Узвар із сухофруктів

Узвар із сухофруктів

Узвар із сухофруктів

smachno.ua

Складові:

  • 100 г сушених яблук

  • 100 г сушених груш

  • 100 г чорносливу

  • 50 г родзинок

  • 3-4 ст. ложки меду

  • 5 л води

Спосіб приготування:

Сухофрукти помити, залити водою і додати мед. Всипати в каструлю родзинки, накрити кришкою і варити на середньому вогні протягом години. Готовий узвар настояти протягом 3-4 годин, потім охолодити і подати на стіл.

Пісний борщ

Пісний борщ

Пісний борщ

gastronom.ru

Інгредієнти:

  • 2 буряки

  • 1 морква

  • 2 картоплини

  • 1 цибулина

  • 0,5 капустини

  • 2 помідори

  • 2 ст. л. рослинної олії

  • цукор, оцет за смаком

  • 1 лавровий лист

  • 1 ст. л. солі

  • 2 зубчики часнику

Спосіб приготування:

Буряк, моркву, картоплю і цибулю вимити, очистити і нарізати тонкою соломкою. Капусту очистити від верхнього листя, обполоснути і тонко нашаткувати. Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку і нарізати кубиками. Часник очистити і роздавити.

У великій каструлі закип'ятити воду, злегка посолити. Покласти картоплю і капусту, поставити на невеликий вогонь.

Тим часом розігріти в сковороді рослинне масло, покласти цибулю і моркву. Обсмажувати, постійно помішуючи, 5 хв.

Додати в сковороду половину підготовлених буряків, оцет і цукор. Перемішати, зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати 10 хв. Частину буряку, що залишилася, скласти в миску, залити окропом, додати 1 ч. л. оцту і дати настоятися.

Додати в сковороду з овочами помідори, посолити, поперчити за смаком, накрити кришкою і тушкувати ще 20 хв. Перекласти тушковані овочі в каструлю з картоплею і капустою. Додати лавровий лист. Збільшити вогонь, довести до кипіння, обережно зняти шумівкою піну.

Часник додати в борщ, зняти з вогню і відразу накрити кришкою. Дати настоятися 10 хв.

Вінегрет з часником

Вінегрет з часником

Вінегрет з часником

vpuzo.com

Складові:

  • 4 картоплини, зварених в мундирі

  • 4 зварених буряка

  • 4 маринованих огірочка

  • 0,5 невеликої цибулини

  • гілочка кропу, сіль, чорний перець (за смаком)

Спосіб приготування:

Очистити буряк і картоплю, далі потрібно порізати їх кубиками, огірки – кільцями, цибулю і часник – дрібними кубиками.

Потім перемішати овочі, додати сіль і перець, викласти в салатницю. Прикрасити салат гілочкою кропу, посипати кубиками часнику.

Салат з капусти, моркви та яблук

Салат з капусти, моркви та яблук

Салат з капусти, моркви та яблук

moysup.ru

Складові:

  • 500 г капусти білокачанної

  • 1 морква

  • 1-2 яблука

  • 1-2 цибулі зеленого

  • 0,25 пучка петрушки

  • 3 ст. ложки рослинної олії

  • 2 ст. ложки виноградного або яблучного оцту

  • 1 ст. ложка цукру

  • 0,5 ч. ложки солі

Спосіб приготування:

Треба підготувати продукти для салату з капусти, моркви та яблук. Капусту нашаткувати як можна тонше. Посолити і перетерти руками до виділення соку, після чого залишити на 10-15 хвилин.

Очистити, вимити і нарізати соломкою моркву і яблука. Дрібно нарізати петрушку і зелену цибулю. Сік капусти ретельно віджати, полити оцтом, рослинним маслом і посипати цукром.

Потім змішати капусту з яблуком, морквою і зеленою цибулею. Прикрасити подрібненою зеленню петрушки або скибочками яблука.

Вареники з грибами

Вареники з грибами

Вареники з грибами

testosam.ru

Складові:

  • 400 г печериць

  • 1 цибулина

  • 500 мл. рослинної олії

  • 3 ст. ложки борошна

  • зелень, сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Відварити картоплю і зробити пюре на воді, в якій варилася картопля, посолити і поперчити.

Очистити і порізати цибулю, пасерувати її на рослинному маслі. Кріп і петрушку дрібно нарізати і разом з половиною цибулі додати в пюре.

Далі слід залити борошно склянкою окропу і добре перемішати. Якщо тісто пристає до рук, треба додати ще жменю борошна. Скачати тісто ковбаскою, порізати і розкачати кружечки і на кожен викласти начинку, потім "защипнути".

Опустити вареники в киплячу підсолену воду. Варити приблизно 5 хвилин. Краще подавати з луком і зеленню.

Овочеве рагу з перцем чилі

Овочеве рагу з перцем чилі

Овочеве рагу з перцем чилі

lifehacker.ru

Інгредієнти:

  • 2 помідори

  • 1 зубчик часнику

  • 1 зелений перець

  • 1 червона цибуля

  • 1 жовтий перець

  • 1 чилі

  • 350 г вареної або консервованої білої квасолі

  • оливкова олія холодного віджиму —

    за смаком

  • сіль і перець —

    за смаком

Спосіб приготування:

Лук, перець і помідори нарізати кубиками й обсмажити в оливковій олії протягом 7 хвилин.

Потім треба додати квасолю, подрібнений часник і чилі, посолити і поперчити за смаком і готувати ще 12-15 хвилин.

Голубці з сочевицею

Голубці з сочевицею

Голубці з сочевицею

1001eda.com

Інгредієнти:

  • 1 головка червонокачанної капусти

  • 1 склянка рису

  • 300 г сочевиці

  • 250 г томатного соусу

  • 2 ст. ложки зелених оливок

  • пучок петрушки, пучок зеленої цибулі

  • кмин, перець, сіль

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Спосіб приготування:

З капусти треба зняти верхні листки, вирізати качан і варити до тих пір, поки вони не стануть м'якими. Потім охолодити капусту і розділити на окремі листки.

Рис відварити до розсипчастості. Сочевицю відварити до готовності в злегка підсоленій воді. Все це змішати з дрібно нарізаною петрушкою, посолити і поперчити за смаком.

З охолодженого капустяного листя вирізати тверді волокна. На кожен лист викласти по 2-3 ст. ложки приготованого фаршу, туго загорнути і перев'язати зеленою цибулею.

Викласти голубці в глибоку каструлю і полити томатним соусом, змішаним з 3/4 склянки теплої води і кмином. Випікати в духовці при температурі 200 градусів близько 30 хв.

Смажена риба з журавлиною

Смажена риба з журавлиною

Смажена риба з журавлиною

hitaste.ru

Інгредієнти:

  • 1 кг карася

  • 600 грам журавлини

  • 300 грам меду

  • 1 склянка борошна

  • 2 столові ложки рослинної олії

  • сіль – за смаком

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Спосіб приготування:

Очистити і випатрати рибу. Обваляти в борошні і смажити на соняшниковій олії.

Розім'яти журавлину і віджати сік. Додати в сік меду і упарити наполовину.

Викладену на тарілку рибу полити журавлинним соком.

Асорті з солінь

Асорті з солінь

Асорті з солінь

fryazino.rest/

Інгредієнти: солоні помідори, огірки, морква, болгарський перець, квашена капуста.

Спосіб приготування: все змішати і подавати холодним.

Запечені яблука з родзинками і горіхами

Запечені яблука з родзинками і горіхами

Запечені яблука з родзинками і горіхами

vkuso.ru

Складові:

  • 3 яблук

  • 100 г родзинок

  • 30 г горіхів кешью

  • 5 г кориці

  • 1 ч. Ложка цукрової пудри

  • 40 г цукру

Спосіб приготування:

Перемішати родзинки, корицю і цукор. У яблуці видалити серцевину, але не розрізати його. Наповнити яблуко начинкою. Запікати 10-15 хвилин в мікрохвильовці чи духовці.

Під час приготування яблук виділиться яблучний сік. Його потрібно прогріти разом з доданою корицею близько 2-х хвилин — до загустіння. Потім полити їм яблука, присипати все цукровою пудрою і прикрасити горішками.

Пісні дріжджові оладки

Пісні дріжджові оладки

Пісні дріжджові оладки

vkuso.ru

інгредієнти:

  • 500 мл теплої води

  • 1 ч. ложка сухих дріжджів

  • 3-4 ст. ложки цукру

  • 2 склянки борошна

  • дрібка солі

Спосіб приготування:

Для початку треба розчинити у воді сіль, цукор і дріжджі. Далі потрібно поступово додати 2 склянки борошна, при цьому повільно і ретельно перемішувати тісто до консистенції сметани. Залишити тісто підходити в теплому місці.

Викласти його ложкою на сковороду, розігріту і змащену олією. Обсмажувати оладки кілька хвилин до рум'яної скоринки. Можна їсти з медом або варенням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.

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Теми
рецептиРіздвоРіздвяний піст
Місце
Україна
Теги
рецептРіздво
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