Що приготувати на Святвечір: 12 пісних страв

Православні всього світу 6 січня відзначають Святий вечір. Згідно з традиціями, на стіл потрібно подавати 12 пісних страв. Їх кількість відповідає кожному місяцю року, і воно дорівнює числу апостолів Христа.
OBOZREVATEL пропонує рецепти меню для всієї родини, щоб дотримати важливі різдвяні звичаї.
Кутя – це одне з 12 обов'язкових страв на столі, з нього починають трапезу в Святий вечір.
Кутя
mom-story.com
Інгредієнти:
2 ст. ложки очищеної пшениці
200 г маку
200 г волоських горіхів
150 г родзинок (можна додати кураги)
3 ст. ложки меду
Спосіб приготування:
Очищені зерна пшениці замочити на ніч у воді, на ранок добре їх промити і покласти в каструлю. Потім слід залити гарячою водою і варити 20-30 хвилин. Щоб пшениця була розсипчастою, можна долити води.
Готову кашу остудити і змішати з однією столовою ложкою меду.
Мак залити окропом. Також окремо можна зробити те ж саме з родзинками і курагою. Залишити на 30 хвилин у воді. Відцідити мак, додати одну столову ложку меду і перетерти його на блендері або в макітрі. Трохи підсмажити горіхи.
Пшеничну кашу змішати з маком, родзинками, курагою і горіхами, додавши ще меду.
Узвар із сухофруктів
Узвар із сухофруктів
smachno.ua
Складові:
100 г сушених яблук
100 г сушених груш
100 г чорносливу
50 г родзинок
3-4 ст. ложки меду
5 л води
Спосіб приготування:
Сухофрукти помити, залити водою і додати мед. Всипати в каструлю родзинки, накрити кришкою і варити на середньому вогні протягом години. Готовий узвар настояти протягом 3-4 годин, потім охолодити і подати на стіл.
Пісний борщ
Пісний борщ
gastronom.ru
Інгредієнти:
2 буряки
1 морква
2 картоплини
1 цибулина
0,5 капустини
2 помідори
2 ст. л. рослинної олії
цукор, оцет за смаком
1 лавровий лист
1 ст. л. солі
2 зубчики часнику
Спосіб приготування:
Буряк, моркву, картоплю і цибулю вимити, очистити і нарізати тонкою соломкою. Капусту очистити від верхнього листя, обполоснути і тонко нашаткувати. Помідори ошпарити окропом, зняти шкірку і нарізати кубиками. Часник очистити і роздавити.
У великій каструлі закип'ятити воду, злегка посолити. Покласти картоплю і капусту, поставити на невеликий вогонь.
Тим часом розігріти в сковороді рослинне масло, покласти цибулю і моркву. Обсмажувати, постійно помішуючи, 5 хв.
Додати в сковороду половину підготовлених буряків, оцет і цукор. Перемішати, зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати 10 хв. Частину буряку, що залишилася, скласти в миску, залити окропом, додати 1 ч. л. оцту і дати настоятися.
Додати в сковороду з овочами помідори, посолити, поперчити за смаком, накрити кришкою і тушкувати ще 20 хв. Перекласти тушковані овочі в каструлю з картоплею і капустою. Додати лавровий лист. Збільшити вогонь, довести до кипіння, обережно зняти шумівкою піну.
Часник додати в борщ, зняти з вогню і відразу накрити кришкою. Дати настоятися 10 хв.
Вінегрет з часником
Вінегрет з часником
vpuzo.com
Складові:
4 картоплини, зварених в мундирі
4 зварених буряка
4 маринованих огірочка
0,5 невеликої цибулини
гілочка кропу, сіль, чорний перець (за смаком)
Спосіб приготування:
Очистити буряк і картоплю, далі потрібно порізати їх кубиками, огірки – кільцями, цибулю і часник – дрібними кубиками.
Потім перемішати овочі, додати сіль і перець, викласти в салатницю. Прикрасити салат гілочкою кропу, посипати кубиками часнику.
Салат з капусти, моркви та яблук
Салат з капусти, моркви та яблук
moysup.ru
Складові:
500 г капусти білокачанної
1 морква
1-2 яблука
1-2 цибулі зеленого
0,25 пучка петрушки
3 ст. ложки рослинної олії
2 ст. ложки виноградного або яблучного оцту
1 ст. ложка цукру
0,5 ч. ложки солі
Спосіб приготування:
Треба підготувати продукти для салату з капусти, моркви та яблук. Капусту нашаткувати як можна тонше. Посолити і перетерти руками до виділення соку, після чого залишити на 10-15 хвилин.
Очистити, вимити і нарізати соломкою моркву і яблука. Дрібно нарізати петрушку і зелену цибулю. Сік капусти ретельно віджати, полити оцтом, рослинним маслом і посипати цукром.
Потім змішати капусту з яблуком, морквою і зеленою цибулею. Прикрасити подрібненою зеленню петрушки або скибочками яблука.
Вареники з грибами
Вареники з грибами
testosam.ru
Складові:
400 г печериць
1 цибулина
500 мл. рослинної олії
3 ст. ложки борошна
зелень, сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Відварити картоплю і зробити пюре на воді, в якій варилася картопля, посолити і поперчити.
Очистити і порізати цибулю, пасерувати її на рослинному маслі. Кріп і петрушку дрібно нарізати і разом з половиною цибулі додати в пюре.
Далі слід залити борошно склянкою окропу і добре перемішати. Якщо тісто пристає до рук, треба додати ще жменю борошна. Скачати тісто ковбаскою, порізати і розкачати кружечки і на кожен викласти начинку, потім "защипнути".
Опустити вареники в киплячу підсолену воду. Варити приблизно 5 хвилин. Краще подавати з луком і зеленню.
Овочеве рагу з перцем чилі
Овочеве рагу з перцем чилі
lifehacker.ru
Інгредієнти:
2 помідори
1 зубчик часнику
1 зелений перець
1 червона цибуля
1 жовтий перець
1 чилі
350 г вареної або консервованої білої квасолі
оливкова олія холодного віджиму —
за смаком
сіль і перець —
за смаком
Спосіб приготування:
Лук, перець і помідори нарізати кубиками й обсмажити в оливковій олії протягом 7 хвилин.
Потім треба додати квасолю, подрібнений часник і чилі, посолити і поперчити за смаком і готувати ще 12-15 хвилин.
Голубці з сочевицею
Голубці з сочевицею
1001eda.com
Інгредієнти:
1 головка червонокачанної капусти
1 склянка рису
300 г сочевиці
250 г томатного соусу
2 ст. ложки зелених оливок
пучок петрушки, пучок зеленої цибулі
кмин, перець, сіль
Спосіб приготування:
З капусти треба зняти верхні листки, вирізати качан і варити до тих пір, поки вони не стануть м'якими. Потім охолодити капусту і розділити на окремі листки.
Рис відварити до розсипчастості. Сочевицю відварити до готовності в злегка підсоленій воді. Все це змішати з дрібно нарізаною петрушкою, посолити і поперчити за смаком.
З охолодженого капустяного листя вирізати тверді волокна. На кожен лист викласти по 2-3 ст. ложки приготованого фаршу, туго загорнути і перев'язати зеленою цибулею.
Викласти голубці в глибоку каструлю і полити томатним соусом, змішаним з 3/4 склянки теплої води і кмином. Випікати в духовці при температурі 200 градусів близько 30 хв.
Смажена риба з журавлиною
Смажена риба з журавлиною
hitaste.ru
Інгредієнти:
1 кг карася
600 грам журавлини
300 грам меду
1 склянка борошна
2 столові ложки рослинної олії
сіль – за смаком
Спосіб приготування:
Очистити і випатрати рибу. Обваляти в борошні і смажити на соняшниковій олії.
Розім'яти журавлину і віджати сік. Додати в сік меду і упарити наполовину.
Викладену на тарілку рибу полити журавлинним соком.
Асорті з солінь
Асорті з солінь
fryazino.rest/
Інгредієнти: солоні помідори, огірки, морква, болгарський перець, квашена капуста.
Спосіб приготування: все змішати і подавати холодним.
Запечені яблука з родзинками і горіхами
Запечені яблука з родзинками і горіхами
vkuso.ru
Складові:
3 яблук
100 г родзинок
30 г горіхів кешью
5 г кориці
1 ч. Ложка цукрової пудри
40 г цукру
Спосіб приготування:
Перемішати родзинки, корицю і цукор. У яблуці видалити серцевину, але не розрізати його. Наповнити яблуко начинкою. Запікати 10-15 хвилин в мікрохвильовці чи духовці.
Під час приготування яблук виділиться яблучний сік. Його потрібно прогріти разом з доданою корицею близько 2-х хвилин — до загустіння. Потім полити їм яблука, присипати все цукровою пудрою і прикрасити горішками.
Пісні дріжджові оладки
Пісні дріжджові оладки
vkuso.ru
інгредієнти:
500 мл теплої води
1 ч. ложка сухих дріжджів
3-4 ст. ложки цукру
2 склянки борошна
дрібка солі
Спосіб приготування:
Для початку треба розчинити у воді сіль, цукор і дріжджі. Далі потрібно поступово додати 2 склянки борошна, при цьому повільно і ретельно перемішувати тісто до консистенції сметани. Залишити тісто підходити в теплому місці.
Викласти його ложкою на сковороду, розігріту і змащену олією. Обсмажувати оладки кілька хвилин до рум'яної скоринки. Можна їсти з медом або варенням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтолог розповіла, що після новорічних застіль немає необхідності робити розвантажувальний день, а краще швидше повернутися до правильного харчування.
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