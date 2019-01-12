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Що приготувати на Старий Новий рік: 5 смачних рецептів

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На Старий Новий рік, який традиційно святкують в ніч з 13 на 14 січня, прийнято збирати всю сім'ю. Святковий стіл дуже схожий на різдвяний, але страви вже не пісні.

OBOZREVATEL підібрав п'ять найоригінальніших і смачних рецептів, для приготування яких не треба довго стояти біля плити, а оригінальний смак і подача здивують ваших близьких.

Головною стравою на столі українців є кутя. На Старий Новий рік готують щедру кутю, яку, на відміну від пісної, можна готувати з вершковим маслом, молоком, вершками, тваринним жиром.

Щедра кутя з молоком

Щедра кутя з молоком

Щедра кутя з молоком

depositphotos.com

  • 400 г пшениці

  • 750 г молока

  • 50 г меду

  • 50 г маку

  • 200 г сухофруктів

Спосіб приготування:

Зерна пшениці необхідно замочити в холодній воді на 3-4 години. Після того, як зерно повністю вбере воду, залити його молоком і варити до готовності. Додати в готову кашу мед, мак і сухофрукти. Така каша виходить дуже м'якою і ніжною за рахунок варіння на молоці.

Картопля з пармезаном

Картопля з пармезаном

Картопля з пармезаном

izum.ua

  • 6 середніх картоплин

  • 4 ст. ложки оливкової олії

  • ½ ст. ложки часникового порошку

  • ¾ солі

  • ½ солодкого порошку паприки

  • 5 ст. ложок тертого сиру пармезан

Спосіб приготування:

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Розігріти духовку до 200 °C, почистити і порізати картоплю на кубики або великі шматочки, помістити її у форму для духовки і додати олію.

У невеликій мисці змішати всі інші інгредієнти – часниковий порошок, сіль, паприку, чорний перець і пармезан, посипати суміш на картоплю, ретельно перемішати і випікати при температурі 200 °C протягом 45 хвилин.

Курячий кебаб

Курячий кебаб

Курячий кебаб

delo-vcusa.ru

  • 2 шматочки курячого філе

  • 2 зелених перцю

  • ½ червоної цибулі

  • спеції для курки

  • рослинна олія

Спосіб приготування:

Нарізати перці маленькими кубиками, цибулю – трикутниками, а філе – смужками. На шампур нанизати спочатку перець, потім цибулю, потім – курячі шматочки змійкою (так повторити 3-4 рази). Налити рослинне масло у велику сковороду і поставити на середній вогонь. Посипати курку спеціями і обсмажити протягом 5-7 хвилин на кожній стороні.

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Вареники з сиром і шпинатом

Вареники з сиром і шпинатом

Вареники з сиром і шпинатом

eda.ru

  • 450 г тіста для вареників

  • 300 г шпинату

  • 1 ріпчаста цибуля

  • 300 г знежиреного сиру

  • 1 ст. ложка оливкової олії

  • 2 ст. ложки панірувальних сухарів

  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Шпинат обдати окропом, відкинути на друшляк і дрібно порубати. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на маслі, додати шпинат і тушкувати кілька хвилин, потім охолодити. Сир з'єднати з підготовленими овочами, додати сухарі, посолити, поперчити і перемішати. Тісто тонко розкачати, вирізати кола, покласти начинку і зліпити вареники. У підсоленій воді варити близько 5 хвилин.

За старими українськими традиціями в вареники можна додати сюрприз і так гадати на майбутнє. Що в варенику потрапить тому і бути в наступаючому році.

Глінтвейн з апельсином і корицею

Глінтвейн з апельсином і корицею

Глінтвейн з апельсином і корицею

sibirstroysnab.ru

  • 1 пляшка червоного вина

  • 150 мл води

  • 10 бутонів гвоздики

  • 1 апельсин

  • ½ лимона (за бажанням)

  • 1 велика паличка кориці (або 1,5 ст. ложки меленої кориці)

  • 0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха

  • 0,2 ч меленого імбиру на кінчику ложки

  • цукор за смаком

Спосіб приготування:

Нарізати апельсин, лимон і кинути їх в каструлю. Додати до них усі спеції, які вам подобаються, для глінтвейну. Залити вміст окропом і поставити каструлю кип'ятити на 10 хвилин.

Потім треба залити в каструлю все вино, зменшити вогонь і нагріти глінтвейн до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти і вирувати. Додати цукор, розмішати, дати глінтвейну настоятися 5 хвилин. Розлити по келихах.

Раніше OBOZREVATEL підготував календар свят і знакових дат, який допоможе залишатися в курсі найважливішого.

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Теми
рецептисвятаСтарий Новий рік
Місце
Україна
Теги
рецептСтарий Новий Рік
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