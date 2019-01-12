Що приготувати на Старий Новий рік: 5 смачних рецептів

На Старий Новий рік, який традиційно святкують в ніч з 13 на 14 січня, прийнято збирати всю сім'ю. Святковий стіл дуже схожий на різдвяний, але страви вже не пісні.
OBOZREVATEL підібрав п'ять найоригінальніших і смачних рецептів, для приготування яких не треба довго стояти біля плити, а оригінальний смак і подача здивують ваших близьких.
Головною стравою на столі українців є кутя. На Старий Новий рік готують щедру кутю, яку, на відміну від пісної, можна готувати з вершковим маслом, молоком, вершками, тваринним жиром.
Щедра кутя з молоком
Щедра кутя з молоком
depositphotos.com
400 г пшениці
750 г молока
50 г меду
50 г маку
200 г сухофруктів
Спосіб приготування:
Зерна пшениці необхідно замочити в холодній воді на 3-4 години. Після того, як зерно повністю вбере воду, залити його молоком і варити до готовності. Додати в готову кашу мед, мак і сухофрукти. Така каша виходить дуже м'якою і ніжною за рахунок варіння на молоці.
Картопля з пармезаном
Картопля з пармезаном
izum.ua
6 середніх картоплин
4 ст. ложки оливкової олії
½ ст. ложки часникового порошку
¾ солі
½ солодкого порошку паприки
5 ст. ложок тертого сиру пармезан
Спосіб приготування:
Розігріти духовку до 200 °C, почистити і порізати картоплю на кубики або великі шматочки, помістити її у форму для духовки і додати олію.
У невеликій мисці змішати всі інші інгредієнти – часниковий порошок, сіль, паприку, чорний перець і пармезан, посипати суміш на картоплю, ретельно перемішати і випікати при температурі 200 °C протягом 45 хвилин.
Курячий кебаб
Курячий кебаб
delo-vcusa.ru
2 шматочки курячого філе
2 зелених перцю
½ червоної цибулі
спеції для курки
рослинна олія
Спосіб приготування:
Нарізати перці маленькими кубиками, цибулю – трикутниками, а філе – смужками. На шампур нанизати спочатку перець, потім цибулю, потім – курячі шматочки змійкою (так повторити 3-4 рази). Налити рослинне масло у велику сковороду і поставити на середній вогонь. Посипати курку спеціями і обсмажити протягом 5-7 хвилин на кожній стороні.
Вареники з сиром і шпинатом
Вареники з сиром і шпинатом
eda.ru
450 г тіста для вареників
300 г шпинату
1 ріпчаста цибуля
300 г знежиреного сиру
1 ст. ложка оливкової олії
2 ст. ложки панірувальних сухарів
сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Шпинат обдати окропом, відкинути на друшляк і дрібно порубати. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на маслі, додати шпинат і тушкувати кілька хвилин, потім охолодити. Сир з'єднати з підготовленими овочами, додати сухарі, посолити, поперчити і перемішати. Тісто тонко розкачати, вирізати кола, покласти начинку і зліпити вареники. У підсоленій воді варити близько 5 хвилин.
За старими українськими традиціями в вареники можна додати сюрприз і так гадати на майбутнє. Що в варенику потрапить — тому і бути в наступаючому році.
Глінтвейн з апельсином і корицею
Глінтвейн з апельсином і корицею
sibirstroysnab.ru
1 пляшка червоного вина
150 мл води
10 бутонів гвоздики
1 апельсин
½ лимона (за бажанням)
1 велика паличка кориці (або 1,5 ст. ложки меленої кориці)
0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха
0,2 ч меленого імбиру на кінчику ложки
цукор за смаком
Спосіб приготування:
Нарізати апельсин, лимон і кинути їх в каструлю. Додати до них усі спеції, які вам подобаються, для глінтвейну. Залити вміст окропом і поставити каструлю кип'ятити на 10 хвилин.
Потім треба залити в каструлю все вино, зменшити вогонь і нагріти глінтвейн до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти і вирувати. Додати цукор, розмішати, дати глінтвейну настоятися 5 хвилин. Розлити по келихах.
Раніше OBOZREVATEL підготував календар свят і знакових дат, який допоможе залишатися в курсі найважливішого.
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