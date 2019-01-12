Що приготувати на Старий Новий рік: 5 смачних рецептів

На Старий Новий рік, який традиційно святкують в ніч з 13 на 14 січня, прийнято збирати всю сім'ю. Святковий стіл дуже схожий на різдвяний, але страви вже не пісні.

OBOZREVATEL підібрав п'ять найоригінальніших і смачних рецептів, для приготування яких не треба довго стояти біля плити, а оригінальний смак і подача здивують ваших близьких.

Головною стравою на столі українців є кутя. На Старий Новий рік готують щедру кутю, яку, на відміну від пісної, можна готувати з вершковим маслом, молоком, вершками, тваринним жиром.

Щедра кутя з молоком

Щедра кутя з молоком depositphotos.com

400 г пшениці

750 г молока

50 г меду

50 г маку

200 г сухофруктів

Спосіб приготування:

Зерна пшениці необхідно замочити в холодній воді на 3-4 години. Після того, як зерно повністю вбере воду, залити його молоком і варити до готовності. Додати в готову кашу мед, мак і сухофрукти. Така каша виходить дуже м'якою і ніжною за рахунок варіння на молоці.

Картопля з пармезаном

Картопля з пармезаном izum.ua

6 середніх картоплин

4 ст. ложки оливкової олії

½ ст. ложки часникового порошку

¾ солі

½ солодкого порошку паприки

5 ст. ложок тертого сиру пармезан

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 200 °C, почистити і порізати картоплю на кубики або великі шматочки, помістити її у форму для духовки і додати олію.

У невеликій мисці змішати всі інші інгредієнти – часниковий порошок, сіль, паприку, чорний перець і пармезан, посипати суміш на картоплю, ретельно перемішати і випікати при температурі 200 °C протягом 45 хвилин.

Курячий кебаб

Курячий кебаб delo-vcusa.ru

2 шматочки курячого філе

2 зелених перцю

½ червоної цибулі

спеції для курки

рослинна олія

Спосіб приготування:

Нарізати перці маленькими кубиками, цибулю – трикутниками, а філе – смужками. На шампур нанизати спочатку перець, потім цибулю, потім – курячі шматочки змійкою (так повторити 3-4 рази). Налити рослинне масло у велику сковороду і поставити на середній вогонь. Посипати курку спеціями і обсмажити протягом 5-7 хвилин на кожній стороні.

Вареники з сиром і шпинатом

Вареники з сиром і шпинатом eda.ru

450 г тіста для вареників

300 г шпинату

1 ріпчаста цибуля

300 г знежиреного сиру

1 ст. ложка оливкової олії

2 ст. ложки панірувальних сухарів

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Шпинат обдати окропом, відкинути на друшляк і дрібно порубати. Цибулю нарізати кубиками, обсмажити на маслі, додати шпинат і тушкувати кілька хвилин, потім охолодити. Сир з'єднати з підготовленими овочами, додати сухарі, посолити, поперчити і перемішати. Тісто тонко розкачати, вирізати кола, покласти начинку і зліпити вареники. У підсоленій воді варити близько 5 хвилин.

За старими українськими традиціями в вареники можна додати сюрприз і так гадати на майбутнє. Що в варенику потрапить — тому і бути в наступаючому році.

Глінтвейн з апельсином і корицею

Глінтвейн з апельсином і корицею sibirstroysnab.ru

1 пляшка червоного вина

150 мл води

10 бутонів гвоздики

1 апельсин

½ лимона (за бажанням)

1 велика паличка кориці (або 1,5 ст. ложки меленої кориці)

0,2 ч. ложки меленого мускатного горіха

0,2 ч меленого імбиру на кінчику ложки

цукор за смаком

Спосіб приготування:

Нарізати апельсин, лимон і кинути їх в каструлю. Додати до них усі спеції, які вам подобаються, для глінтвейну. Залити вміст окропом і поставити каструлю кип'ятити на 10 хвилин.

Потім треба залити в каструлю все вино, зменшити вогонь і нагріти глінтвейн до 60-70 градусів, не даючи йому закипіти і вирувати. Додати цукор, розмішати, дати глінтвейну настоятися 5 хвилин. Розлити по келихах.

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