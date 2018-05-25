"Самодостатня страва": відомий кулінар поділилася рецептом з Португалії

Український кулінар вірменського походження, переможниця відомого телепроекту "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася власним рецептом картоплі по-португальськи (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Асмік, ця страва може стати одним з головних на столі у весняно-літній сезон, так як є можливість недорого придбати молоду картоплю. Докладним рецептом кулінар поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Серед топ-страв з молодих овочів у нас картопля. Це не просто відварна картопля, а вдосконалений варіант. В Португалії страву подають до риби, м'яса, або екзотичних морепродуктів (м'ясо каракатиці, восьминога і іншх). Однак, сказати чесно, ця страва не вимагає доповнень, воно сама по собі", - зазначила Гаспарян.

Асмік Гаспарян Прес-служба

СКЛАДОВІ:

Молода картопля 1 кг

Авокадо 1 шт.

Сир пармезан 50 г

Вершкове масло 50 г

Олія 185 мл

Лимон 1 шт.

Діжонська гірчиця 20 мл

Часник 5 зубчиків

Петрушка 6 гілочок

Сіль 20 г

Чорний мелений перець 9 г.

Покроковий рецепт приготування запеченої картоплі по-португальськи:

Доведіть молоду нечищену картоплю до кипіння, злийте воду, залийте свіжою і відваріть до готовності.

Приготуйте часникову заправку: підсмажте на вершковому маслі пропущений через прес часник і подрібнену петрушку. Посоліть, поперчіть і перемішайте.

Приготуйте гірчичну заправку: змішайте діжонську гірчицю, сіль, чорний мелений перець і олію, збийте до однорідності.

Викладіть відварену картоплю в форму з пергаментом. Притисніть товкачем, щоб вийшли коржі товщиною 1,5 сантиметра. Половину картоплі полийте часниковою заправкою, іншу частину - гірчичною.

Запечіть картоплю в духовці, розігрітій до 200°С, протягом 15 хвилин.

Після цього картоплю з гірчичною заправкою посипте тертим пармезаном і поставте запікати ще на 5 хвилин.

Приготуйте соус з авокадо: з'єднайте м'якоть авокадо, часник, лимонний сік, сіль, чорний мелений перець і масло, перебейте до однорідності. Викладіть соус з авокадо на картоплю з часниковою заправкою. Прикрасьте страву подрібненою петрушкою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом вегетаріанського рулету з квасолі.