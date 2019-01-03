Пісні вареники з тушкованою капустою на Різдво: кращий рецепт

На Святвечір і Різдво всі страви на столі повинні бути пісними, тобто без м'яса, яєць, молока і жиру.

OBOZREVATEL ділиться простим поетапним рецептом вареників із тушкованою капустою, які порадують усю сім'ю своїм ніжним смаком.

Пісні вареники з тушкованою капустою prokefir.ru

Інгредієнти:

500 г білокачанної капусти

2 шт. (100 г) ріпчастої цибулі

150 г моркви

350 г пшеничного борошна

50 мл оливкової олії

30 мл рослинна олія

½ ч. л. солі

На першому етапі готування потрібно у 250 г борошна додати сіль і перемішати. Залити в борошно 150 мл теплої води і замісити тісто. Важливо: не перестаратися, щоб тісто не вийшло тугим, воно має перестати прилипати до рук, але залишатися дуже м'яким і ніжним. Накрити його плівкою і залишити на 40-60 хвилин.

Далі почистити і натерти на дрібній тертці моркву й цибулю. Пасерувати овочі на оливковій олії декілька хвилин.

Потім дрібно нашаткувати капусту. Розділити пасеровку на 1/3 і 2/3 частини. 1/3 відкласти, а в 2/3 додати капусту і тушкувати на повільному вогні, періодично помішуючи, до готовності. Посолити за смаком. Капуста повинна підрум'янитися. Потім її трохи остудити.

Тісто розкачати на борошні, товщина не повинна перевищувати 2-3 мм. І розділити його на кола. У коло із тіста, чайною ложкою, додати капусту і скласти тісто навпіл, заклеюючи його пальцями. Щоб зробити вареник більш святковим, можна великим пальцем руки загорнути його краї хвилями.

Скласти вареники на поверхню присипану борошном, відступаючи один від одного, щоб вони не склеїлися між собою. Закинути вареники в киплячу, підсолену воду і варити 5-7 хвилин. Вийняти, присмачити олією і прикрасити залишками пасерування.

Подавати гарячими із зеленню.

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