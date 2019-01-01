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Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

7.3тЧитати матеріал російською

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом страви, яку варту приготувати одразу після новорічних свят. Так, це грибний крем-суп з цибулею-пореєм.

"Грибний крем-суп з цибулею-пореєм і кокосовим молоком я пропоную приготувати одразу після новорічних свят. Він ситний, дуже простий і дивовижно смачний. Цибуля-порей надає грибам приємну солодкість, а кокосове молоко — нотку екзотики. Те, що потрібно для початку нового року ", — написав кухар в своєму блозі.

Інгредієнти:

Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Грибний крем-суп з цибулею-пореєм

Фото: klopotenko.com

  • 500 г - печериці

  • 300 г - цибуля-порей

  • 20 г - вершкове масло

  • 100 мл - молоко кокосове

  • 200 г - картопля

  • 30 г - мікс салатів

  • 1 ст. л. - оливкова олія

  • 30 г - буряк

  • За смаком - сіль і перець

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Спосіб приготування:

Поріжте дрібно гриби і цибулю. Розтопіть в сотейнику вершкове масло і викладіть туди гриби і цибулю-порей. Трохи посоліть і поперчіть і залиште на середньому вогні, періодично помішуючи.

Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Фото: klopotenko.com

Почистьте картоплю, наріжте тонкими кружечками і запечіть до готовності в розігрітій до 180 градусів духовці.

Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Фото: klopotenko.com

Далі додайте картоплю в сотейник з грибами і добре перемішайте. Влийте кокосове і звичайне молоко і доведіть до кипіння.

Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Фото: klopotenko.com

Перебийте суп блендером до однорідної консистенції. Потім залиште варитися на маленькому вогні протягом 5 хвилин. Подавайте суп зі слайсами буряка, листям салату і оливковою олією.

Після Нового року: легка страва від відомого кулінара

Фото: klopotenko.com

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Особа
Євген Клопотенко
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