Оселедець під шубою: покроковий рецепт на Новий рік

Оселедець під шубою — один із найпопулярніших святкових салатів, який легко готується.

OBOZREVATEL ділиться простим рецептом, який допоможе прикрасити ваш новорічний стіл і здивувати гостей.

СКЛАДОВІ

оселедець малосольний — 2 шт

буряк — 2 середніх шт

картопля — 2-3 середніх шт

морква — 1 шт

цибуля ріпчаста — 1 шт

яйця — 2 шт

майонез — до смаку

сіль

мелений перець

Оселедець під шубою gotovim-doma.ru

Приготування

1. Овочі зварити до готовності, охолодити й очистити.

2. Яйця зварити й очистити.

3. Малосольний оселедець обробити на філе.

4. Нарізати філе оселедця маленькими кубиками.

5.Цибулю очистити і дрібно нарізати (можна подрібнити в блендері, не дуже дрібно).

6. На крупній тертці, в різні миски, натерти овочі: картоплю, буряк і моркву. Також натерти на тертці яйця.

7. Кожен інгредієнт посолити за смаком, поперчити свіжомеленим перцем, заправити майонезом і перемішати.

Оселедець під шубою

8. У глибокий салатник або на плоску тарілку класти підготовлені інгредієнти шарами.

9. Зверху змастити буряк тонким шаром майонезу і посипати потертими яйцями.

10. Салатницю затягнути харчовою плівкою і прибрати в холодильник на ніч, щоб салат добре просочився.

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