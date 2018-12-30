Оселедець під шубою: покроковий рецепт на Новий рік

Оселедець під шубою — один із найпопулярніших святкових салатів, який легко готується.
OBOZREVATEL ділиться простим рецептом, який допоможе прикрасити ваш новорічний стіл і здивувати гостей.
СКЛАДОВІ
оселедець малосольний — 2 шт
буряк — 2 середніх шт
картопля — 2-3 середніх шт
морква — 1 шт
цибуля ріпчаста — 1 шт
яйця — 2 шт
майонез — до смаку
сіль
мелений перець
Оселедець під шубою
gotovim-doma.ru
Приготування
1. Овочі зварити до готовності, охолодити й очистити.
2. Яйця зварити й очистити.
3. Малосольний оселедець обробити на філе.
4. Нарізати філе оселедця маленькими кубиками.
5.Цибулю очистити і дрібно нарізати (можна подрібнити в блендері, не дуже дрібно).
6. На крупній тертці, в різні миски, натерти овочі: картоплю, буряк і моркву. Також натерти на тертці яйця.
7. Кожен інгредієнт посолити за смаком, поперчити свіжомеленим перцем, заправити майонезом і перемішати.
Оселедець під шубою
8. У глибокий салатник або на плоску тарілку класти підготовлені інгредієнти шарами.
9. Зверху змастити буряк тонким шаром майонезу і посипати потертими яйцями.
10. Салатницю затягнути харчовою плівкою і прибрати в холодильник на ніч, щоб салат добре просочився.
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