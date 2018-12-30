МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Кухня

Оселедець під шубою: покроковий рецепт на Новий рік

6.4тЧитати матеріал російською

Оселедець під шубою — один із найпопулярніших святкових салатів, який легко готується.

OBOZREVATEL ділиться простим рецептом, який допоможе прикрасити ваш новорічний стіл і здивувати гостей.

СКЛАДОВІ

  • оселедець малосольний — 2 шт

  • буряк — 2 середніх шт

  • картопля — 2-3 середніх шт

  • морква — 1 шт

  • цибуля ріпчаста — 1 шт

  • яйця — 2 шт

  • майонез — до смаку

  • сіль

  • мелений перець

Оселедець під шубою

Оселедець під шубою

gotovim-doma.ru

Приготування

1. Овочі зварити до готовності, охолодити й очистити.

2. Яйця зварити й очистити.

3. Малосольний оселедець обробити на філе.

4. Нарізати філе оселедця маленькими кубиками.

Новини
Круто, смачно і без майонезу: шеф-кухар дав рецепти найкращих страв на Новий рік

5.Цибулю очистити і дрібно нарізати (можна подрібнити в блендері, не дуже дрібно).

6. На крупній тертці, в різні миски, натерти овочі: картоплю, буряк і моркву. Також натерти на тертці яйця.

7. Кожен інгредієнт посолити за смаком, поперчити свіжомеленим перцем, заправити майонезом і перемішати.

Оселедець під шубою

Оселедець під шубою

8. У глибокий салатник або на плоску тарілку класти підготовлені інгредієнти шарами.

9. Зверху змастити буряк тонким шаром майонезу і посипати потертими яйцями.

10. Салатницю затягнути харчовою плівкою і прибрати в холодильник на ніч, щоб салат добре просочився.

Раніше OBOZREVATEL публікував топ-5 смачних закусок, які можна подати до новорічного столу в 2019 році, рецепт вегетаріанського олів'є, який на смак нічим не відрізняється від "традиційного", а також солодких страв і напою із мандаринів.

Читайте всі новини по темі "Новорічні страви" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новорічні страви
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
2
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Скакуны, а зачем вам этот рецепт?! Ведь это блюдо было придумано в ненавистной вам России! Так что это праздничное блюдо не должно осквернять своим присутствием стол майданутых свидомитов!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
2 из 4 ответов | показать все
минин евген
минин евген
крысчанин, читай глазами, не жопой, создатель блюда - француз. кацапьё всё у всех ворует (а за полнейшим отсутствием собственной кухни, воруют чужие блюда тоже), теперь и крысчане начали пиздить. молодец, юрец, далеко пойдёшь, если камни с неба не остановят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Перейро Себастьян, почитайте историю как и когда появилось такое блюдо как селедка под шубой! Может тогда не будете задавать глупые вопросы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги