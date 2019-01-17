Ніжна і ароматна сирна запіканка: покроковий рецепт

Сирна запіканка може бути як ніжним десертом, так і другою стравою, якій можна надавати різні смаки.

OBOZREVATEL приготував для вас класичний покроковий рецепт цієї дуже корисної страви.

Перед приготуванням додамо кілька порад.

Сир не повинен бути кислим або старим, тому що на смак запіканки дуже впливає якість сиру. Найкраще підходить домашній жирний сир.

Верх спеченої запіканки рекомендуємо змастити вершковим маслом або жирною сметаною, тоді скоринка стане ніжною і ароматною.

У тісто сирної запіканки разом з ванільним цукром можна додати лимонну цедру, вона додасть хороший аромат.

Сирна запіканка fitnessi.ru

Складові:

1 кг сиру

3 яйця

6 ст.ложки цукру

6 ст.ложки з невеликим верхом манки + 1 ст.л. для обсипання форми

3 столові ложки родзинок

50 г вершкового масла + 1 ст.ложки для змащування форми

маленька щіпка солі

1 пакетик ваніліну або 2 пакетики ванільного цукру

Спосіб приготування:

Ізюм перебрати від сміття і промити в проточній воді. Включити духовку розігріватися до 180 С. Сир протерти через сито або добре збити блендером до крему. Відокремити білки від жовтків. У жовтки додати весь цукор і ванілін. Розтерти жовтки з цукром або збити блендером до побіління суміші. Додати збиті жовтки до сиру. Висипати всю манку. Гарненько перемішати і відставити суміш на 10 хвилин — за цей час манка набубнявіє. Потім всипати родзинки. Перемішати. У білки додати дрібку солі і гарненько збити до стійкої піни. Обережно вмішати ложкою збиті білки в сирну масу. Це робиться вручну, щоб максимально зберегти пухирці повітря, які і зроблять запіканку суфлеподобной. Маса має вийте однорідною і тягучою. Форму змастити невеликою кількістю м'якого вершкового масла. Обсипати змащену форму манкою. Так, запіканка не прилипне до стінок, коли буде випікатися. Вилити в підготовлену форму сирну масу. Вершкове масло розтопити. Розподілити по поверхні половину розтопленого вершкового масла. Накрити запіканку фольгою і відправити в добре розігріту до 180 °С духовку на 30 хвилин. Через 30 хвилин зняти фольгу і не знижуючи температури випікати запіканку ще 20 хвилин, вона повинна зарум'янитися. Гарячу запіканку облити залишками вершкового масла, зручно нанести його пензликом. Так скоринка стане м'якою і ароматною. Запіканку нарізати і подавати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом форшмака з сиром.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram