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/Кухня

Ніжна і ароматна сирна запіканка: покроковий рецепт

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Сирна запіканка може бути як ніжним десертом, так і другою стравою, якій можна надавати різні смаки.

OBOZREVATEL приготував для вас класичний покроковий рецепт цієї дуже корисної страви.

Перед приготуванням додамо кілька порад.

  • Сир не повинен бути кислим або старим, тому що на смак запіканки дуже впливає якість сиру. Найкраще підходить домашній жирний сир.

  • Верх спеченої запіканки рекомендуємо змастити вершковим маслом або жирною сметаною, тоді скоринка стане ніжною і ароматною.

  • У тісто сирної запіканки разом з ванільним цукром можна додати лимонну цедру, вона додасть хороший аромат.

Сирна запіканка

Сирна запіканка

fitnessi.ru

Складові:

  • 1 кг

    сиру

  • 3 яйця

  • 6 ст.ложки цукру

  • 6 ст.ложки з невеликим верхом манки + 1 ст.л. для обсипання форми

  • 3 столові ложки родзинок

  • 50 г

    вершкового масла + 1 ст.ложки для змащування форми

  • маленька щіпка солі

  • 1 пакетик ваніліну або 2 пакетики ванільного цукру

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Спосіб приготування:

  1. Ізюм перебрати від сміття і промити в проточній воді.

  2. Включити духовку розігріватися до 180 С.

  3. Сир протерти через сито або добре збити блендером до крему.

  4. Відокремити білки від жовтків. У жовтки додати весь цукор і ванілін. Розтерти жовтки з цукром або збити блендером до побіління суміші. Додати збиті жовтки до сиру.

  5. Висипати всю манку. Гарненько перемішати і відставити суміш на 10 хвилин — за цей час манка набубнявіє.

  6. Потім всипати родзинки. Перемішати. У білки додати дрібку солі і гарненько збити до стійкої піни.

  7. Обережно вмішати ложкою збиті білки в сирну масу. Це робиться вручну, щоб максимально зберегти пухирці повітря, які і зроблять запіканку суфлеподобной. Маса має вийте однорідною і тягучою.

  8. Форму змастити невеликою кількістю м'якого вершкового масла. Обсипати змащену форму манкою. Так, запіканка не прилипне до стінок, коли буде випікатися.

  9. Вилити в підготовлену форму сирну масу. Вершкове масло розтопити. Розподілити по поверхні половину розтопленого вершкового масла.

  10. Накрити запіканку фольгою і відправити в добре розігріту до 180 °С духовку на 30 хвилин.

  11. Через 30 хвилин зняти фольгу і не знижуючи температури випікати запіканку ще 20 хвилин, вона повинна зарум'янитися.

  12. Гарячу запіканку облити залишками вершкового масла, зручно нанести його пензликом. Так скоринка стане м'якою і ароматною. Запіканку нарізати і подавати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом форшмака з сиром.

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Тема
рецепти
Місце
Україна
Тег
рецепт
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