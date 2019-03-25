Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

Найприємніше в вихідних — ледачий, пізній сніданок. Не потрібно, як в будні, поспішати і харчуватися абияк.

Тому кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку (відео дивіться нижче).

Французькі тости

Інгредієнти:

Французькі тости Фото: скріншот з відео

2 шт. яйця

1/3 склянки молока

1 ч.л. кориці

1 ст.л. цукрового піску

1 буханець білого сендвіч-хліба

Для начинки:

1/2 чашки збитих вершків

1/2 склянки молока

мед

полуниця, манго і ківі

Спосіб приготування:

Візьміть миску і налийте в неї молока. Додайте яйце, цукор, корицю і збийте віночком до утворення однорідної маси.

Далі з двох буханок хліба вийміть м'якуш і занурте їх в отриману масу. Обсмажуйте на сковороді 2 хвилини. Потім обваляйте хліб в суміші кориці і цукру — відкладіть, щоб він охолов. Після чого залийте вершками і прикрасьте фруктами.

Баумкухен

Інгредієнти:

Баумкухен Фото: скріншот з відео

1 шт. банана

1/2 склянки суміші для млинців

1/3 склянки олії

3/4 склянки молока

1/2 склянки цукру

2 шт. яйця

рослинна олія

тертий сир

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 480 градусів. Зробіть суміш для млинців: змішайте молоко, масло, цукор і яйця — збийте. Розігрійте масло в квадратній формі і залийте невеликою кількістю суміші для млинців, зверху покладіть банан. Запікайте.

Далі загорніть готовий млинець в трубочку, і додайте ще більше рідкого тіста в форму. Покладіть раніше приготований млинець всередину нового і також загорніть в трубочку. Продовжуйте так робити, поки все рідке тісто не буде використано. Ви повинні отримати один товстий рулон.

Далі розріжте його на три частини і викладіть на деко. Зверху покладіть тертий сир і запікайте, поки він не розтане. Полийте медом перед подачею на стіл.

Сніданок пастуха

Інгредієнти:

Сніданок пастуха Фото: скріншот з відео

500 г картоплі

1 шт. цибулини

8 шт. яєць

1 шт. помідори

4 скибочки шинки

1/4 склянки сметани

1 чашка шпинату

1 чашка сиру чедер

3 ст.л. вершкового масла

зелень

за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Приготуйте картопляне пюре. Додайте в нього сметану, вершкове масло, сир, цибулю і приправте сіллю і перцем. Потім розмішайте і розітріть до однорідного стану.

Розігрійте духовку до 400 градусів. Відварений шпинат викладіть на дно форми для запікання, потім додайте нарізану цибулю і помідори. Паралельно збийте яйця, додайте сир, і приправте сіллю і перцем. Вилийте отриману суміш у форму.

Потім викладіть зверху скибочки шинки і картоплю. Запікайте протягом 1 години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт по здоровому харчуванню і схудненню Катя Медушкіна назвала секрет ідеального сніданку. Так, вона поділилася, як потрібно приймати їжу, щоб бути у формі.

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