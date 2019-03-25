Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

Найприємніше в вихідних — ледачий, пізній сніданок. Не потрібно, як в будні, поспішати і харчуватися абияк.
Тому кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку (відео дивіться нижче).
Французькі тости
Інгредієнти:
Французькі тости
Фото: скріншот з відео
2 шт. яйця
1/3 склянки молока
1 ч.л. кориці
1 ст.л. цукрового піску
1 буханець білого сендвіч-хліба
Для начинки:
1/2 чашки збитих вершків
1/2 склянки молока
мед
полуниця, манго і ківі
Спосіб приготування:
Візьміть миску і налийте в неї молока. Додайте яйце, цукор, корицю і збийте віночком до утворення однорідної маси.
Далі з двох буханок хліба вийміть м'якуш і занурте їх в отриману масу. Обсмажуйте на сковороді 2 хвилини. Потім обваляйте хліб в суміші кориці і цукру — відкладіть, щоб він охолов. Після чого залийте вершками і прикрасьте фруктами.
Баумкухен
Інгредієнти:
Баумкухен
Фото: скріншот з відео
1 шт. банана
1/2 склянки суміші для млинців
1/3 склянки олії
3/4 склянки молока
1/2 склянки цукру
2 шт. яйця
рослинна олія
тертий сир
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 480 градусів. Зробіть суміш для млинців: змішайте молоко, масло, цукор і яйця — збийте. Розігрійте масло в квадратній формі і залийте невеликою кількістю суміші для млинців, зверху покладіть банан. Запікайте.
Далі загорніть готовий млинець в трубочку, і додайте ще більше рідкого тіста в форму. Покладіть раніше приготований млинець всередину нового і також загорніть в трубочку. Продовжуйте так робити, поки все рідке тісто не буде використано. Ви повинні отримати один товстий рулон.
Далі розріжте його на три частини і викладіть на деко. Зверху покладіть тертий сир і запікайте, поки він не розтане. Полийте медом перед подачею на стіл.
Сніданок пастуха
Інгредієнти:
Сніданок пастуха
Фото: скріншот з відео
500 г картоплі
1 шт. цибулини
8 шт. яєць
1 шт. помідори
4 скибочки шинки
1/4 склянки сметани
1 чашка шпинату
1 чашка сиру чедер
3 ст.л. вершкового масла
зелень
за смаком сіль і перець
Спосіб приготування:
Приготуйте картопляне пюре. Додайте в нього сметану, вершкове масло, сир, цибулю і приправте сіллю і перцем. Потім розмішайте і розітріть до однорідного стану.
Розігрійте духовку до 400 градусів. Відварений шпинат викладіть на дно форми для запікання, потім додайте нарізану цибулю і помідори. Паралельно збийте яйця, додайте сир, і приправте сіллю і перцем. Вилийте отриману суміш у форму.
Потім викладіть зверху скибочки шинки і картоплю. Запікайте протягом 1 години.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт по здоровому харчуванню і схудненню Катя Медушкіна назвала секрет ідеального сніданку. Так, вона поділилася, як потрібно приймати їжу, щоб бути у формі.
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