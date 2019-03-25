|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Кухня

Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

422Читати матеріал російською

Найприємніше в вихідних — ледачий, пізній сніданок. Не потрібно, як в будні, поспішати і харчуватися абияк.

Тому кулінарний YouTube-канал Tastemade поділився топ-3 рецептами швидкого і смачного сніданку (відео дивіться нижче).

Французькі тости

Інгредієнти:

Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

Французькі тости

Фото: скріншот з відео

  • 2 шт. яйця

  • 1/3 склянки молока

  • 1 ч.л. кориці

  • 1 ст.л. цукрового піску

  • 1 буханець білого сендвіч-хліба

Для начинки:

  • 1/2 чашки збитих вершків

  • 1/2 склянки молока

  • мед

  • полуниця, манго і ківі

Спосіб приготування:

Візьміть миску і налийте в неї молока. Додайте яйце, цукор, корицю і збийте віночком до утворення однорідної маси.

Далі з двох буханок хліба вийміть м'якуш і занурте їх в отриману масу. Обсмажуйте на сковороді 2 хвилини. Потім обваляйте хліб в суміші кориці і цукру — відкладіть, щоб він охолов. Після чого залийте вершками і прикрасьте фруктами.

Новини
Макарони з м'ясом на швидку руку: найкращий рецепт

Баумкухен

Інгредієнти:

Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

Баумкухен

Фото: скріншот з відео

  • 1 шт. банана

  • 1/2 склянки суміші для млинців

  • 1/3 склянки олії

  • 3/4 склянки молока

  • 1/2 склянки цукру

  • 2 шт. яйця

  • рослинна олія

  • тертий сир

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 480 градусів. Зробіть суміш для млинців: змішайте молоко, масло, цукор і яйця — збийте. Розігрійте масло в квадратній формі і залийте невеликою кількістю суміші для млинців, зверху покладіть банан. Запікайте.

Далі загорніть готовий млинець в трубочку, і додайте ще більше рідкого тіста в форму. Покладіть раніше приготований млинець всередину нового і також загорніть в трубочку. Продовжуйте так робити, поки все рідке тісто не буде використано. Ви повинні отримати один товстий рулон.

Далі розріжте його на три частини і викладіть на деко. Зверху покладіть тертий сир і запікайте, поки він не розтане. Полийте медом перед подачею на стіл.

Сніданок пастуха

Інгредієнти:

Названо топ-3 простих рецепта для недільного бранча

Сніданок пастуха

Фото: скріншот з відео

  • 500 г картоплі

  • 1 шт. цибулини

  • 8 шт. яєць

  • 1 шт. помідори

  • 4 скибочки шинки

  • 1/4 склянки сметани

  • 1 чашка шпинату

  • 1 чашка сиру чедер

  • 3 ст.л. вершкового масла

  • зелень

  • за смаком сіль і перець

Спосіб приготування:

Приготуйте картопляне пюре. Додайте в нього сметану, вершкове масло, сир, цибулю і приправте сіллю і перцем. Потім розмішайте і розітріть до однорідного стану.

Розігрійте духовку до 400 градусів. Відварений шпинат викладіть на дно форми для запікання, потім додайте нарізану цибулю і помідори. Паралельно збийте яйця, додайте сир, і приправте сіллю і перцем. Вилийте отриману суміш у форму.

Потім викладіть зверху скибочки шинки і картоплю. Запікайте протягом 1 години.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерт по здоровому харчуванню і схудненню Катя Медушкіна назвала секрет ідеального сніданку. Так, вона поділилася, як потрібно приймати їжу, щоб бути у формі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Смачні рецепти з усього світу на будь-який смак.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки