"Смакота!" Українська співачка показала незвичний десерт для тих, хто худне

Дієтичний і легкий десерт з яєць, вершків і цукру представила відома українська співачка та журналістка Ірена Карпа.

Відпочиваючи на берегах Іспанії, в Каталонії, співачка спробувала десерт, який їй особливо сподобався - сrеma catalana, і поділилася ним з фолловерами на персональній сторінці в Instagram.

"Сréma catalana- двоюрідна сестра французького крем-брюле. Каталонка, відповідно. Незалежна й омніприсутня. Яйця і вершки, спалений до хрусту цукор, у цьому випадку з міцним алкоголем і в не катастрофічній кількості, - описує страву Карпа.

До речі, крема каталана виходить не солодким, і підійде навіть тим, хто не дуже любить десерти.

Інгредієнти (на шість порцій):

- молоко (вершки) 1 л .;

- цукор 150 г .;

- картопляний крохмаль 25 г .;

- яєчний жовток 7 штук;

- лимонна цедра 1 штука (за бажанням);

- палички кориці 1 штука (за бажанням).

Поставити на вогонь каструлю з молоком (одну склянку молока залишити), цукром (4 столові ложки), цедрою і корицею. Довести до кипіння.

В іншій ємності розвести крохмаль холодним молоком, додати жовтки, все добре перемішати.

У гаряче молоко додавати тонкою цівкою жовткову суміш. Поставити на вогонь. Постійно помішуючи, зварити крем, не доводячи до кипіння.

Розлити крем в креманки, або неглибокі тарілки, і остудити.

Посипати цукром. Щоб отримати хрустку карамельну скоринку, цукор припікається розпеченим диском.

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