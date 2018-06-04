"Надзвичайно смачна закуска": зірковий кулінар поділився авторським рецептом популярної страви

Відомий український кулінар-реформатор, переможець популярного телепроекту "МастерШеф" каналі на СТБ Євген Клопотенко поділився авторським рецептом фаршированого перцю.

За словами кухаря, рецепт страви - досить незвичний для багатьох господинь, однак результат їх неодмінно порадує. Тим більше, що для приготування не знадобиться багато часу - процес займає близько півгодини. Про це він написав на своєму офіційному сайті.

"Зазвичай перець фарширують м'ясним фаршем з крупами, але цей рецепт не зовсім звичайний. Для начинки тут використовується суміш сухарів з солоною рибкою, анчоусами і томатами. На перший погляд не саме звичне поєднання, але результат, я впевнений, вам сподобається. В результаті - вас чекає надзвичайно смачна закуска - фарширований перець з сухарями і оливками", - розповів Євген.

Фарширований перець з оливками Сайт Євгена Клопотенко

СКЛАДОВІ:

Болгарський перець - 2 шт.

Чорні оливки - 60 г

Каперси - 10 г

Анчоуси (або кільки) - 60 г

Панірувальні сухарі - 120 г

Оливкова олія - ​​2 ст. л.

Томати Пелаті - 60 г

Сухий орегано - 2 щіпки

Часник - 1 зубчик

Сіль і перець (за смаком).

Процес приготування:

Перець розрізати на дві частини, видаліть насіння і запечіть в розігрітій до 180 градусів духовці протягом 10 хвилин.

У мисці змішайте панірувальні сухарі, каперси, анчоуси або філе кільки, орегано, подрібнений часник, подрібнені оливки і оливкову олію. Томати Пелаті крупно поріжте і додайте до суміші в самому кінці.

Нафаршіруйте перець сумішшю і відправте на верхній рівень духовки на 10 хвилин (при температурі 180 градусів).

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