Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Якщо ви ще не придумали, які начинки для млинців приготувати на Масляну 2019, щоб порадувати гостей вишуканим смаком, то зараз саме час.
OBOZREVATEL підготував добірку з топ-5 смачних і простих у приготуванні рецептів начинок.
Начинка для млинців з курячою печінкою
Інгредієнти:
Фото: PhotoRecept.ru
300 г курячої печінки
2 яйця
1 цибулина
1 морква
2 ст. ложки рослинної олії
коріандр мелений
чорний мелений перець
сіль за смаком
Спосіб приготування:
Зваріть яйця круто, остудіть і дрібно поріжте. Наріжте печінку соломкою, а цибулю півкільцями. Далі натріть моркву на великій тертці.
Пасеруйте цибулю на рослинній олії, потім додайте моркву і обсмажуйте 7 хвилин. Викладіть в зажарку печінку, додайте спеції і обсмажуйте, помішуючи 5 хвилин.
Змішайте начинку з яйцями, викладіть в середину млинців, згорніть конвертиком і подавайте.
Начинка для млинців з грибами
Інгредієнти:
Фото: ivona.bigmir.net
50 г вершкового масла
100 г печериць
150 мл червоного вина
сіль перець
Спосіб приготування:
Промийте гриби і наріжте тонкими пластинками. Потім нагрійте на середньому вогні на сковороді вершкове масло. Покладіть гриби і смажте 10 хвилин. Додайте вино і тушкуйте до готовності.
Начинка для млинців сирна з броколі
Інгредієнти:
Фото: jv.ru
50 г чеддеру
50 г пармезану
150 мл вершків
броколі
сіль
Спосіб приготування:
Нагрійте вершки на повільному вогні. Постійно помішуючи, додайте натерті сири і сіль. Продовжуйте розмішувати, поки сири не розчиняться, а соус не загусне. Потім зніміть з вогню.
Відваріть броколі в киплячій вод (2 хвилини), потім відкиньте на друшляк і промийте холодною водою. На приготовані млинці викладіть трохи броколі і залийте сирним соусом. Поверніть млинці і зверху полийте соусом.
Начинка для млинців апельсинова
Інгредієнти:
Фото: krasotochka.com
500 мл апельсинового соку
25 г вершкового масла
6 ст. ложок цукрової пудри
4 ст. ложки апельсинового варення
2 ст. ложки лікеру
Спосіб приготування:
З'єднайте в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 15 хвилин. Коли соус загусне, додайте лікер. Варіть ще пару хвилин на слабкому вогні. Подавайте з млинцями.
Начинка для млинців з арахісовою пастою і бананом
Інгредієнти:
Фото: legkovmeste.ru
6 ст. ложок арахісової пасти
2 ст. ложки цукрової пудри
2 ст. ложки молока
50 г шоколаду
1 банан
Спосіб приготування:
Змішайте арахісову пасту з цукровою пудрою, молоком і подрібненим шоколадом. Намажте млинці цією сумішшю і додайте шматочки банана. Складіть млинець навпіл або поверніть в трубочку і подавайте, посипавши зверху горіхами.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог розповіла про найнебезпечнішу начинку млинців. Також вона порадила, чим її можна замінити.
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