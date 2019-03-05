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/Кухня

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

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Якщо ви ще не придумали, які начинки для млинців приготувати на Масляну 2019, щоб порадувати гостей вишуканим смаком, то зараз саме час.

OBOZREVATEL підготував добірку з топ-5 смачних і простих у приготуванні рецептів начинок.

Начинка для млинців з курячою печінкою

Інгредієнти:

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Фото: PhotoRecept.ru

  • 300 г курячої печінки

  • 2 яйця

  • 1 цибулина

  • 1 морква

  • 2 ст. ложки рослинної олії

  • коріандр мелений

  • чорний мелений перець

  • сіль за смаком

Спосіб приготування:

Зваріть яйця круто, остудіть і дрібно поріжте. Наріжте печінку соломкою, а цибулю півкільцями. Далі натріть моркву на великій тертці.

Пасеруйте цибулю на рослинній олії, потім додайте моркву і обсмажуйте 7 хвилин. Викладіть в зажарку печінку, додайте спеції і обсмажуйте, помішуючи 5 хвилин.

Змішайте начинку з яйцями, викладіть в середину млинців, згорніть конвертиком і подавайте.

Начинка для млинців з грибами

Інгредієнти:

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Фото: ivona.bigmir.net

  • 50 г вершкового масла

  • 100 г печериць

  • 150 мл червоного вина

  • сіль перець

Спосіб приготування:

Промийте гриби і наріжте тонкими пластинками. Потім нагрійте на середньому вогні на сковороді вершкове масло. Покладіть гриби і смажте 10 хвилин. Додайте вино і тушкуйте до готовності.

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Начинка для млинців сирна з броколі

Інгредієнти:

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Фото: jv.ru

  • 50 г чеддеру

  • 50 г пармезану

  • 150 мл вершків

  • броколі

  • сіль

Спосіб приготування:

Нагрійте вершки на повільному вогні. Постійно помішуючи, додайте натерті сири і сіль. Продовжуйте розмішувати, поки сири не розчиняться, а соус не загусне. Потім зніміть з вогню.

Відваріть броколі в киплячій вод (2 хвилини), потім відкиньте на друшляк і промийте холодною водою. На приготовані млинці викладіть трохи броколі і залийте сирним соусом. Поверніть млинці і зверху полийте соусом.

Начинка для млинців апельсинова

Інгредієнти:

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Фото: krasotochka.com

  • 500 мл апельсинового соку

  • 25 г вершкового масла

  • 6 ст. ложок цукрової пудри

  • 4 ст. ложки апельсинового варення

  • 2 ст. ложки лікеру

Спосіб приготування:

З'єднайте в сотейнику апельсиновий сік, цукрову пудру, варення і вершкове масло. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння і варіть протягом 15 хвилин. Коли соус загусне, додайте лікер. Варіть ще пару хвилин на слабкому вогні. Подавайте з млинцями.

Начинка для млинців з арахісовою пастою і бананом

Інгредієнти:

Начинки для млинців: кращі рецепти на Масляну

Фото: legkovmeste.ru

  • 6 ст. ложок арахісової пасти

  • 2 ст. ложки цукрової пудри

  • 2 ст. ложки молока

  • 50 г шоколаду

  • 1 банан

Спосіб приготування:

Змішайте арахісову пасту з цукровою пудрою, молоком і подрібненим шоколадом. Намажте млинці цією сумішшю і додайте шматочки банана. Складіть млинець навпіл або поверніть в трубочку і подавайте, посипавши зверху горіхами.

Ще більше смачних покрокових рецептів десертів ви можете подивитися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог розповіла про найнебезпечнішу начинку млинців. Також вона порадила, чим її можна замінити.

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