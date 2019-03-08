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/Кухня

Млинцевий торт: детальний рецепт ласощів на Масляну

1.3тЧитати матеріал російською

Настав п'ятий день Масляної, який також називається Тещині вечори, а це значить, що потрібно приготувати щось особливе.

За традиціями, раніше зяті пригощали млинцями мам своїх майбутніх дружин. Щоб чоловіки не відставали в готуванні, а сім'я була задоволена, OBOZREVATEL розповість, як приготувати млинцевий торт.

Млинцевий торт

Млинцевий торт: детальний рецепт ласощів на Масляну

Foodman.club

Інгредієнти:

  • Молоко – 500 мл;

  • Борошно – 150-170 г;

  • Сметана жирна – 200 г;

  • Згущене молоко – 200 г;

  • Яйця – 4 штуки;

  • Рослинна олія – 3-4 столові ложки;

  • Цукор – 3-4 столові ложки;

  • Тепла вода – 2-3 столові ложки;

  • Вершкове масло;

  • Сіль ¼ чайної ложки;

  • Какао – за бажанням 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Молоко і яйця змішати в мисці. Всипати просіяне борошно, цукор і сіль. Ретельно перемішати до утворення консистенції, як у сметани. Додати соняшникову олію.

Випікати млинці з кожного боку до утворення золотистої скоринки, складати стопкою, щоб охололи.

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Для начинки

Змішати в мисці згущене молоко і сметану. Змастити кремом кожен млинець, не забути про самий верхній. Після того, як все буде готово, поставити в холодильник.

При бажанні, перед подачею нанести зверху шоколадний мус або джем. Можна також нанести ягідки для прикраси.

Млинцевий торт: детальний рецепт ласощів на Масляну

1000.menu

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна співачка Анна Сєдокова розповіла про улюблені начинки для млинців на Масляну.

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Тема
Масляна
Місце
Україна
Тег
рецепт
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