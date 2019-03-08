Млинцевий торт: детальний рецепт ласощів на Масляну

Настав п'ятий день Масляної, який також називається Тещині вечори, а це значить, що потрібно приготувати щось особливе.

За традиціями, раніше зяті пригощали млинцями мам своїх майбутніх дружин. Щоб чоловіки не відставали в готуванні, а сім'я була задоволена, OBOZREVATEL розповість, як приготувати млинцевий торт.

Млинцевий торт

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Інгредієнти:

Молоко – 500 мл;

Борошно – 150-170 г;

Сметана жирна – 200 г;

Згущене молоко – 200 г;

Яйця – 4 штуки;

Рослинна олія – 3-4 столові ложки;

Цукор – 3-4 столові ложки;

Тепла вода – 2-3 столові ложки;

Вершкове масло;

Сіль ¼ чайної ложки;

Какао – за бажанням 1 столова ложка.

Спосіб приготування:

Молоко і яйця змішати в мисці. Всипати просіяне борошно, цукор і сіль. Ретельно перемішати до утворення консистенції, як у сметани. Додати соняшникову олію.

Випікати млинці з кожного боку до утворення золотистої скоринки, складати стопкою, щоб охололи.

Для начинки

Змішати в мисці згущене молоко і сметану. Змастити кремом кожен млинець, не забути про самий верхній. Після того, як все буде готово, поставити в холодильник.

При бажанні, перед подачею нанести зверху шоколадний мус або джем. Можна також нанести ягідки для прикраси.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна співачка Анна Сєдокова розповіла про улюблені начинки для млинців на Масляну.

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