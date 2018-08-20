"Місячне молоко": як приготувати гарний напій від стресів

Місячне молоко - натуральний напій за рецептом з аюрведи, який красиво виглядає і заспокоює нервову систему.

В основі "місячного молока", як легко здогадатися, молоко. Тільки не коров'яче, а мигдальне, в яке додані особливі речовини - адаптогени. Вони допомагають організму "виживати" в важких ситуаціях, як фізичне навантаження або психологічний стрес, пише Vogue.

Для "місячного молока" використовуються натуральні адаптогени: найчастіше це Ашвагандха (засіб з лікувальноъ рослини) і гриб Рейші (різновид гриба-трутовика). Ці добавки допомагають боротися зі стресом, покращують концентрацію і пам'ять, а в східній медицині ходять легенди про їх омолоджуючі властивості. Продаються вони у вигляді порошку або олії - можна знайти в аптеках або замовити в інтернеті.

Щоб приготувати "місячний" напій:

1. Розігрійте молоко та додайте дрібку адаптогенів.

2. Покладіть також що-небудь приємне для смаку: какао-порошок, ложку меду, сироп топінамбура, стевію, трохи кориці або кардамону.

3. Для прикраси і ще більшого антистрес-ефекту підійде лаванда або ромашка.Якщо хочете зробити напій кольоровим, найпростіше додати порошок матчу.

Пити неодмінно в напівтемряві, загорнувшись в затишну ковдру і вимкнувши мобільний телефон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені назвали продукт, що знижує стрес і агресивність.