Медовий Спас-2018: що приготувати на свято

У серпні нас чекає відразу три православних свята: медовий, яблучний і горіховий Спас. За традицією кожне із них святкується по-різному, а на стіл треба ставити страви з тих інгредієнтів, з якими Спас сьогодні входить в будинок.

Які ж рецепти найкраще підійдуть на кожне зі свят? Читайте поради від OBOZREVATEL .

Медовий Спас, 14 серпня

Назви: Медовий Спас, Маковій, Маковія.

Вважається, що в цей день бджоли перестають носити мед. До цього можна було їсти тільки торішній мед, а після Спаса - вже свіжий.

Рецепт: млинці з маком та медом

Для млинців потрібно 200 г. борошна, 500 мл. молока, яйця, 1 ст.л. цукру, 3 ст.л. масла, щіпка солі.

А для начинки, на 200 г. маку треба 2 ст.л. меду, 100 мл. молока, 1 ст.л. вершкового масла, 5 г. ванільного цукру.

Починаємо приготування з макової начинки. Мак треба запарити окропом, настояти і злити воду. Коли він охолоне - розтерти блендером. В розтертий мак додайте мед і ванільний цукор.

Наступний крок - приготування тіста для млинців. Яйця потрібно збити з цукром і сіллю. Додати молоко, масло і добре змішати.

На добре розігріту сковорідку виливайте по половині черпачка і повертайте сковорідку в різні боки, тримаючи за ручку, щоб тісто рівномірно розтеклося. Смажити їх потрібно 1-2 хвилини з одного боку, і не більше 1 хвилини з іншого.

Коли млинці будуть готові, наповніть їх маковою начинкою і скрутіть в тонкі рулетики. Складіть в казанок і помістіть між ними рівномірно маленькі шматочки вершкового масла. Казанок відправте в піч, розігріту на 140 градусів, ще на 30 хвилин.

Подавати млинці найкраще - зі сметаною.

Яблучний Спас, 19 серпня

До цього дня остаточно дозрівають всі яблука і можна сміливо збирати урожай. Вранці в першу чергу раніше відправлялися святити яблука і вірили - якщо загадати бажання і з'їсти освячений фрукт, то воно обов'язково збудеться.

Рецепт: яблука запечені з сиром

Новини Цікаві рецепти коктейлів на свята

Найкраще підійде для тих, хто хоче поласувати чимось смачним на Спаса, але при цьому зберегти фігуру. А також дітям - адже страва надзвичайно корисна і проста.

На 1 кг. яблук потрібно 200 г. сиру, 1 свіжий жовток і мед за смаком, близько 50 г.

Розділіть яблука навпіл і очистіть всередині. Сир, мед і жовток збийте міксером до однорідного стану. Наповніть солодким сиром половинки яблука і помістіть їх на деко, застелене пергаментом. Випікайте при 200 градусах, поки яблука не стануть м'якими.

Можна подавати як гарячими так і холодними, підходять для сніданку, вечері чи просто перекусу.

Горіховий Спас, 29 серпня

Назва: Горіховий або Хлібний.

Саме його вважають днем повного дозрівання врожаю і завершення літа. З нього починався збір хлібних культур і лісових горіхів.

Рецепт: салат з яблуком і горіхами

На 2-3 кислих яблука потрібно 1 стебло селери, 100 г. горіхів волоських, 100 г. зелені за смаком (листя салату, петрушка, рукола і т.д.), грецький натуральний йогурт або домашня сметана 3-4 ст.л. і 1 ст.л. лимонного соку.

Яблука потрібно очистити від серединки і шкірки і нарізати середніми кубиками. Так само нарізати селеру. Горіхи подрібнити на середні шматочки. Змішати компоненти і заправити грецьким йогуртом. Зелень для салату викласти на тарілку, скропити лимонним соком і висипати зверху салат. Можна посипати його дрібними шматочками горіха. Досить дієтична страва, прекрасно підійде на вечерю.

Приємного апетиту!

Також читайте на OBOZREVATEL : найпростіші і незвичайні рецепти з баклажан.