Масляна 2019: топ-6 помилок при випічці млинців

Вирішивши спекти тонкі, ніжні й ароматні млинці на Масляну, багато хто стикається з тим, що вони рвуться або не перевертаються на сковороді.

Тому видання АіФ перерахувало найпоширеніші помилки при смаженні млинців і розповіло, як зробити їх ідеальними.

Помилка № 1. Занадто багато яєць

Зазначається, що при готуванні бездріжджові млинців, часто кладуть занадто багато яєць — це робить їх дуже щільними і гумовими.

Фото: himgaws.pw

Як треба: дотримуйтеся перевірених рецептів. Наприклад: кладіть 500 мл молока, 300 г борошна, 100 мл окропу — всього два яйця.

Помилка № 2. Занадто багато цукру

Якщо зробите млинці занадто солодкими — вони будуть горіти.

Як треба: кладіть трішечки цукру, його можна буде додати в процесі випікання млинців.

Помилка № 3. Занадто мало борошна

Зазначається, що якщо покласти занадто мало борошна, то млинці будуть рватися в процесі приготування.

Фото: Повар.ру

Як треба: якщо млинці рвуться, додайте трохи борошна в тісто, перемішайте і дайте трохи постояти, щоб мука почала віддавати клейковину.

Помилка № 4. Використання блендера

Рекомендується не використовувати блендер або міксер для замішування тіста. Адже вони змінюють текстуру всіх інгредієнтів і через це млинці виходять "гумовими".

Як треба: найкращий спосіб для того, щоб розмішати тісто — використовувати вінчик.

Фото: www.gastronom.ru

Помилка № 5. Погано розігріта сковорідка

Сковорода і масло на ній повинні бути добре розігріті, інакше млинці будуть прилипати.

Фото: youtube / kylinar1

Як треба: розігрійте сковороду на сильному вогні і зніміть її на пару хвилин, змастіть маслом. І починайте смажити млинці.

Помилка № 6. Випікання на вершковому маслі

При випіканні не варто використовувати вершкове масло, інакше млинці вийдуть жирними.

Як треба: найкраще сковорідку змащувати шматочком сала і половиною картоплини, змащеною олією.

Фото: www.gastronom.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар-дієтолог розповіла про найнебезпечнішу начинку млинців.

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