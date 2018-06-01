"Макарони для тих, хто на дієті": зірковий кухар поділилася нестандартним рецептом

Популярний український кулінар, переможниця популярного шоу "МастерШеф" на СТБ Асмік Гаспарян поділилася авторським рецептом страви італійської кухні, яка підійде навіть для вегетаріанців (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Телезірка розповіла, як приготувати овочеву пасту з кабачково-м'ятними кульками. Блюдо підійде для тих, хто стежить за фігурою, а також не вживає м'яса (в рецепті використовується тільки сир фета і куряче яйце). Покроковим рецептом вона поділилася з читачами видання OBOZREVATEL.

"Родзинкою страви є кульки, які готуються з кабачка з додаванням м'яти. Вони надають свіжості і незвичайних смакових відтінків. Паста виходить набагато легшою і більш свіжою, ніж звичайні макарони", - зазначила Асмік.

Асмік Гаспарян Прес-служба

СКЛАДОВІ:

Молодий буряк 1 шт.

Молода морква 4 шт.

Молодий кабачок 3 шт.

Молода червонокачанна капуста 1/4 шт.

Помідори черрі 9 шт.

Фета 300 г

Яйця 2 шт.

Соняшникова олія 540 мл

Лляна олія 100 мл

Лимон 1 шт.

Лук порей 1 шт.

Зелена цибуля 20 стебел

М'ята 10 гілочок

Петрушка 10 гілочок

Кріп 10 гілочок

Панірувальні сухарі 170 г

Насіння льону 15 г

Сіль 11 г

Чорний мелений перець 3 м

Покроковий рецепт приготування овочевої пасти з кабачково-м'ятними кульками:

Молодий буряк, моркву і кабачки натріть порізно на тертці для корейської моркви. Окремо наріжте молоду червонокочанную капусту. Полийте буряк маслом, щоб він не пофарбував інші овочі.

Приготуйте кабачково-м'ятні кульки: натріть на дрібній тертці молоді кабачки, посоліть і залиште на 5 хвилин, щоб вони пустили сік. Розімніть виделкою сир, відтисніть від соку кабачки, додайте до фети, перемішайте.

Подрібніть білу частину цибулі порей, зелена цибуля, листя петрушки, кропу і м'яти. Збийте яйця з сіллю, з'єднайте з подрібненою зеленню і сумішшю кабачків та фети. Додайте панірувальні сухарі, перемішайте.

Змочіть руки водою і сформуйте 15 кульок, обкатайте їх в панірувальних сухарях і обсмажте порціями у фритюрі протягом 2-3 хвилин.

Сформуйте страву: покладіть в кожну тарілку порцію пасти з кожного овоча, полийте заправкою з суміші лляної олії, лимонного соку, солі і чорного меленого перцю. Зверху викладіть по 3 помідори черрі і по 3 кабачково-м'ятні кульки. Посипте насінням льону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Асмік Гаспарян розповіла, як готувати овочеві равіолі під соусом марінара.