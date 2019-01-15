Легко і смачно: рецепти супів у мультиварці

Темп сучасного життя не завжди може дозволити провести цілий день на кухні, тому на допомогу людині приходить техніка.

OBOZREVATEL ділиться з читачами кращими рецептами супів у мультиварці, якими можна урізноманітнити своє харчування.

Курячий суп з цвітною капустою

Курячий суп з цвітною капустою gallinablanca.ru

Інгредієнти:

картопля – 200 г;

курка – 250 г;

кольорова капуста – 200 г;

вода питна – 1,5 л;

ріпчаста цибуля – 50 г;

морква – 50 г;

соняшникова олія – 3 ст. ложки;

лавровий лист – 1 шт .;

перець чорний і сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Очистити від лушпиння цибулю, а потім добре промити водою з-під крана. Ножем покришити цибулину на дрібні шматки. Соняшникову олію розігріти в мультиварці, для цього потрібно вибрати опцію "Смаження". Обсмажити цибулю в олії до рум'яного кольору.

Морквину і картоплю очистити від шкірки. Моркву натерти великою соломкою, висипати до цибулі і обсмажити.

З курячих стегон зняти шкірку, додати м'ясо до овочів. Прожарити, щоб м'ясо стало ароматним і змінило колір.

Промити водою кольорову капусту, розібрати на суцвіття. Висипати овочі у загальну масу. Очищену картоплю порізати як зазвичу для супу, або трохи більше.

Тепер налити необхідну кількість води. Рідина має приховувати продукти приблизно на 5 см. Для аромату покласти лавровий лист, поперчити і посолити. Закрити кришку, включити програму "Суп" на 1 годину. Можна їсти суп у такому вигляді, або приготувати пюре.

Грецький курячий суп авголемоно

Грецький курячий суп авголемоно RussianFood.com

Інгредієнти:

1 курка вагою приблизно 1,2 кг;

6–8 ст. л. круглозерного рису;

2 середні морквини;

3–4 черешки селери;

1 середня цибулина;

оливкова олія;

кріп для подачі;

сіль, мелений чорний перець;

2 великих яйця;

2 лимона.

Спосіб приготування:

Підготувати мультиварку і інгредієнти. Замочити рис у великій кількості води на той час, поки готується бульон. Курку вимити, розрізати на шматки. Моркву, селеру і цибулю очистити і крупно нарізати.

Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, покласти в чашу мультиварки курку, залити холодною водою так, щоб шматки були покриті на 2 см, і довести до кипіння. Зняти піну, влити 4 ст. л. оливкового масла, додати підготовлені овочі і сіль. Варити 1 годину. Перекласти курку на тарілку, зняти м'ясо з кісток і нарізати його невеликими шматочками, накрити і відставити.

Бульйон процідити. Рис відкинути на сито і додати в бульйон. Готувати в тому ж режимі 20 хвилин, або поки рис повністю не розвариться.

Тим часом вичавити сік з лимонів. Яйця розбити в миску, додати дрібку солі і розмішати вінчиком, щоб білки і жовтки добре змішалися. Влити лимонний сік і збивати до однорідності, 1–2 хв. Відлити 0,5 склянки бульйону в миску, дати йому трохи охолонути. Дуже тонкою цівкою, весь час перемішуючи або збиваючи, влити теплий бульйон в яєчно-лимонну суміш.

Постійно розмішуючи, влити суміш у суп. Додати шматочки курки і готувати ще 5 хв, не дозволяючи супу закипіти. Перед подачею приправити суп чорним перцем і посипати подрібненим кропом.

Паппа Ал Помодоро

Паппа Ал Помодоро grandkulinar.ru

Складові:

1 кг дуже стиглих помідорів;

1 цибулина;

2 гілочки базиліка;

2 зубчики часнику;

0,25 невеликого перчика чилі;

2 склянки води;

200 г білого черствого хліба;

3 ст. л. оливкової олії;

сіль, мелений чорний перець.

Спосіб приготування:

Підготувати мультиварку і інгредієнти. Помідори вимити. Зробити зверху кожного плода неглибокий хрестоподібний надріз, обдати окропом і зняти з них шкірку. Розрізати плоди на 4 частини і видалити насіння. М'якоть дрібно нарізати.

Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками. Часник очистити і крупно порубати. Чилі очистити від насіння, промити холодною водою і подрібнити. Базилік вимити, обсушити і нарізати.

Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, розігріти масло і обсмажити цибулю 5 хв. Додати помідори, готувати ще 5 хв. Покласти часник, перчик чилі і базилік. Посолити за смаком. Готувати 10 хв. З хліба зрізати скоринку. Нарізати м'якоть невеликими шматочками.

Додати в суп воду, довести до кипіння. Покласти хліб і готувати 5 хв. Вимкнути мультиварку, суп ретельно розмішати. Суп готовий. Перед подачею побризкати оливковою олією і приправити меленим чорним перцем.

Суп з тунцем і овочами

Суп з тунцем і овочами edinstvennaya.ua

Складові:

тунець (у власному соку) – 2 банки;

картопля — 3 шт .;

перець червоний – 1 шт .;

вода — 4 л;

кукурудза консервована – 1 маленька банка;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

олія рослинна – 1 ст.ложки;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Для традиційного обсмажування рекомендується викладати овочі в добре прогріту рослинну олію. Налити її в чашу мультиварки, вибрати програму "Смаження", виставити час 20 хвилин і чекати 3-4 хвилини. За цей час цибулю нарізати невеликими кубиками, часник дрібно порубати або пропустити через прес. Підготовлені інгредієнти викласти в чашу і обсмажити, помішуючи.

Коли на таймері залишиться 10 хвилин до закінчення програми, викласти до овочів очищений від плодоніжок і насіння і дрібно нарізаний перець. Готувати його до звукового сигналу.

Залити в чашу воду або овочевий бульйон. На цьому етапі, разом з водою, можна вилити в чашу мультиварки (щоб овочі наситилися рибним ароматом) сік від консервованого тунця. Переключити мультиварку на режим "Варка". Час встановити 30 хвилин.

У суп викласти нарізану брусочками картоплю, закрити кришку і залишити варитися на 20 хвилин. З консервованої кукурудзи злити рідину. Разом з невеликими шматочками тунця, через зазначений час, додати в суп. Приправити по смаку і варити все разом до звукового сигналу про закінчення програми.

Італійський суп з фрикадельками

Італійський суп з фрикадельками smak.ua

Складові:

500 г яловичини;

1 яйце;

1 цибулина;

2 ст. л. свіжих хлібних крихт;

0,5 пучка петрушки;

щіпка мускатного горіху;

1 морквина;

2 картоплини;

500 г цвітної капусти;

сіль перець;

свіжа зелень для подачі.

Спосіб приготування:

Підготувати мультиварку і інгредієнти. Цибулю очистити, подрібнити. Петрушку вимити, обсушити і дрібно нарізати. Яловичину вимити, обсушити і провернути через м'ясорубку. Додати в фарш яйце, подрібнену цибулю і петрушку, хлібні крихти, сіль, перець і мускатний горіх. Добре вимісити. Скачати з фаршу 16 невеликих кульок.

Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, закип'ятити 1 л води, покласти фрикадельки і варити 5 хв. Вийняти шумівкою і відкласти.

Моркву і картоплю очистити і нарізати соломкою, цвітну капусту вимити і розібрати на невеликі суцвіття. Покласти овочі в бульйон з-під фрикадельок, довести до кипіння і готувати 10 хв. Повернути в суп фрикадельки і довести до кипіння. Подавати з подрібненою свіжою зеленню.

Сочевичний суп з беконом

Сочевичний суп з беконом ivona.bigmir.net

Складові:

сочевиця — 3/4 склянки;

бекон (60 гр. свіжий, 60 гр. копчений) — 120 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт .;

морква (середня) — 1 шт .;

томати у власному соку — 2 ст. ложки;

вода (гаряча) — 600 мл;

сир голландський — 100 г;

часник — 3 зуб.

Спосіб приготування:

Бекон порізати шматочками і обсмажити на сухій пательні до підсмаженої скоринки. Додати терту моркву і порізану цибулю. Підсмажити їх 3 хв. Покласти різаний часник і томати. Прогріти ще 1-2 хв.

Додати в чашу мультиварки до промитої сочевиці. Виставити програму "Мультиповар 1" на 120 градусів на 15 хв. Потім "Мультиповар 2" на 98 градусів на 30 хвилин. Після налити в тарілку, додати кубики сиру типу "Гауда" або "Чеддер", зелень.

Раніше OBOZREVATEL зібрав для читачів п'ять найкращих рецептів глінтвейнів для холодних зимових вечорів.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!