Легко і смачно: рецепти супів у мультиварці

Темп сучасного життя не завжди може дозволити провести цілий день на кухні, тому на допомогу людині приходить техніка.
OBOZREVATEL ділиться з читачами кращими рецептами супів у мультиварці, якими можна урізноманітнити своє харчування.
Курячий суп з цвітною капустою
Курячий суп з цвітною капустою
gallinablanca.ru
Інгредієнти:
картопля – 200 г;
курка – 250 г;
кольорова капуста – 200 г;
вода питна – 1,5 л;
ріпчаста цибуля – 50 г;
морква – 50 г;
соняшникова олія – 3 ст. ложки;
лавровий лист – 1 шт .;
перець чорний і сіль – за смаком.
Спосіб приготування:
Очистити від лушпиння цибулю, а потім добре промити водою з-під крана. Ножем покришити цибулину на дрібні шматки. Соняшникову олію розігріти в мультиварці, для цього потрібно вибрати опцію "Смаження". Обсмажити цибулю в олії до рум'яного кольору.
Морквину і картоплю очистити від шкірки. Моркву натерти великою соломкою, висипати до цибулі і обсмажити.
З курячих стегон зняти шкірку, додати м'ясо до овочів. Прожарити, щоб м'ясо стало ароматним і змінило колір.
Промити водою кольорову капусту, розібрати на суцвіття. Висипати овочі у загальну масу. Очищену картоплю порізати як зазвичу для супу, або трохи більше.
Тепер налити необхідну кількість води. Рідина має приховувати продукти приблизно на 5 см. Для аромату покласти лавровий лист, поперчити і посолити. Закрити кришку, включити програму "Суп" на 1 годину. Можна їсти суп у такому вигляді, або приготувати пюре.
Грецький курячий суп авголемоно
Грецький курячий суп авголемоно
RussianFood.com
Інгредієнти:
1 курка вагою приблизно 1,2 кг;
6–8 ст. л. круглозерного рису;
2 середні морквини;
3–4 черешки селери;
1 середня цибулина;
оливкова олія;
кріп для подачі;
сіль, мелений чорний перець;
2 великих яйця;
2 лимона.
Спосіб приготування:
Підготувати мультиварку і інгредієнти. Замочити рис у великій кількості води на той час, поки готується бульон. Курку вимити, розрізати на шматки. Моркву, селеру і цибулю очистити і крупно нарізати.
Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, покласти в чашу мультиварки курку, залити холодною водою так, щоб шматки були покриті на 2 см, і довести до кипіння. Зняти піну, влити 4 ст. л. оливкового масла, додати підготовлені овочі і сіль. Варити 1 годину. Перекласти курку на тарілку, зняти м'ясо з кісток і нарізати його невеликими шматочками, накрити і відставити.
Бульйон процідити. Рис відкинути на сито і додати в бульйон. Готувати в тому ж режимі 20 хвилин, або поки рис повністю не розвариться.
Тим часом вичавити сік з лимонів. Яйця розбити в миску, додати дрібку солі і розмішати вінчиком, щоб білки і жовтки добре змішалися. Влити лимонний сік і збивати до однорідності, 1–2 хв. Відлити 0,5 склянки бульйону в миску, дати йому трохи охолонути. Дуже тонкою цівкою, весь час перемішуючи або збиваючи, влити теплий бульйон в яєчно-лимонну суміш.
Постійно розмішуючи, влити суміш у суп. Додати шматочки курки і готувати ще 5 хв, не дозволяючи супу закипіти. Перед подачею приправити суп чорним перцем і посипати подрібненим кропом.
Паппа Ал Помодоро
Паппа Ал Помодоро
grandkulinar.ru
Складові:
1 кг дуже стиглих помідорів;
1 цибулина;
2 гілочки базиліка;
2 зубчики часнику;
0,25 невеликого перчика чилі;
2 склянки води;
200 г білого черствого хліба;
3 ст. л. оливкової олії;
сіль, мелений чорний перець.
Спосіб приготування:
Підготувати мультиварку і інгредієнти. Помідори вимити. Зробити зверху кожного плода неглибокий хрестоподібний надріз, обдати окропом і зняти з них шкірку. Розрізати плоди на 4 частини і видалити насіння. М'якоть дрібно нарізати.
Цибулю очистити і нарізати невеликими кубиками. Часник очистити і крупно порубати. Чилі очистити від насіння, промити холодною водою і подрібнити. Базилік вимити, обсушити і нарізати.
Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, розігріти масло і обсмажити цибулю 5 хв. Додати помідори, готувати ще 5 хв. Покласти часник, перчик чилі і базилік. Посолити за смаком. Готувати 10 хв. З хліба зрізати скоринку. Нарізати м'якоть невеликими шматочками.
Додати в суп воду, довести до кипіння. Покласти хліб і готувати 5 хв. Вимкнути мультиварку, суп ретельно розмішати. Суп готовий. Перед подачею побризкати оливковою олією і приправити меленим чорним перцем.
Суп з тунцем і овочами
Суп з тунцем і овочами
edinstvennaya.ua
Складові:
тунець (у власному соку) – 2 банки;
картопля — 3 шт .;
перець червоний – 1 шт .;
вода — 4 л;
кукурудза консервована – 1 маленька банка;
цибуля ріпчаста – 1 шт.;
олія рослинна – 1 ст.ложки;
часник – 2 зубчики.
Спосіб приготування:
Для традиційного обсмажування рекомендується викладати овочі в добре прогріту рослинну олію. Налити її в чашу мультиварки, вибрати програму "Смаження", виставити час 20 хвилин і чекати 3-4 хвилини. За цей час цибулю нарізати невеликими кубиками, часник дрібно порубати або пропустити через прес. Підготовлені інгредієнти викласти в чашу і обсмажити, помішуючи.
Коли на таймері залишиться 10 хвилин до закінчення програми, викласти до овочів очищений від плодоніжок і насіння і дрібно нарізаний перець. Готувати його до звукового сигналу.
Залити в чашу воду або овочевий бульйон. На цьому етапі, разом з водою, можна вилити в чашу мультиварки (щоб овочі наситилися рибним ароматом) сік від консервованого тунця. Переключити мультиварку на режим "Варка". Час встановити 30 хвилин.
У суп викласти нарізану брусочками картоплю, закрити кришку і залишити варитися на 20 хвилин. З консервованої кукурудзи злити рідину. Разом з невеликими шматочками тунця, через зазначений час, додати в суп. Приправити по смаку і варити все разом до звукового сигналу про закінчення програми.
Італійський суп з фрикадельками
Італійський суп з фрикадельками
smak.ua
Складові:
500 г яловичини;
1 яйце;
1 цибулина;
2 ст. л. свіжих хлібних крихт;
0,5 пучка петрушки;
щіпка мускатного горіху;
1 морквина;
2 картоплини;
500 г цвітної капусти;
сіль перець;
свіжа зелень для подачі.
Спосіб приготування:
Підготувати мультиварку і інгредієнти. Цибулю очистити, подрібнити. Петрушку вимити, обсушити і дрібно нарізати. Яловичину вимити, обсушити і провернути через м'ясорубку. Додати в фарш яйце, подрібнену цибулю і петрушку, хлібні крихти, сіль, перець і мускатний горіх. Добре вимісити. Скачати з фаршу 16 невеликих кульок.
Включити режим "Мультиповар", встановити температуру 160°С, закип'ятити 1 л води, покласти фрикадельки і варити 5 хв. Вийняти шумівкою і відкласти.
Моркву і картоплю очистити і нарізати соломкою, цвітну капусту вимити і розібрати на невеликі суцвіття. Покласти овочі в бульйон з-під фрикадельок, довести до кипіння і готувати 10 хв. Повернути в суп фрикадельки і довести до кипіння. Подавати з подрібненою свіжою зеленню.
Сочевичний суп з беконом
Сочевичний суп з беконом
ivona.bigmir.net
Складові:
сочевиця — 3/4 склянки;
бекон (60 гр. свіжий, 60 гр. копчений) — 120 г;
цибуля ріпчаста — 1 шт .;
морква (середня) — 1 шт .;
томати у власному соку — 2 ст. ложки;
вода (гаряча) — 600 мл;
сир голландський — 100 г;
часник — 3 зуб.
Спосіб приготування:
Бекон порізати шматочками і обсмажити на сухій пательні до підсмаженої скоринки. Додати терту моркву і порізану цибулю. Підсмажити їх 3 хв. Покласти різаний часник і томати. Прогріти ще 1-2 хв.
Додати в чашу мультиварки до промитої сочевиці. Виставити програму "Мультиповар 1" на 120 градусів на 15 хв. Потім "Мультиповар 2" на 98 градусів на 30 хвилин. Після налити в тарілку, додати кубики сиру типу "Гауда" або "Чеддер", зелень.
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