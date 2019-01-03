Класична кутя у мультиварці: покроковий рецепт

Кутю традиційно готують напередодні Різдва і Хрещення, це одна із 12 обов'язкових страв, які мають стояти на столі.

За сотні років люди адаптували рецепт до сучасного способу життя — кутю усе частіше варять із рису і використовують сучасну побутову техніку, таку як мультиварка.

OBOZREVATEL пропонує ознайомиться із рецептом куті в мультиварці, який не забере у вас багато часу та сил, а смак буде радувати як і в дитинстві.

Кутя yalo.su

Інгредієнти:

2 мультистакани шліфованої (яка швидко розварюється) пшениці

3 мультистакани води

100 г маку

100 г горіхів

100 г сухофруктів

2-3 ст. л. меду

Спосіб приготування:

Пшеницю треба двічі промити під проточною водою і викласти у чашу мультиварки. Потім залити 3-4 мультистаканами води і готувати 2 години у режимі "Тушкування".

Сухофрукти помити, залити 2 склянками окропу, накрити кришкою і залишити на годину. Мак залити 1 склянкою окропу і також залишити на годину.

Новини Українські зірки поділилися секретами приготування куті

Далі перевірити готовність пшениці — вона повинна бути м'якою. Опісля кришку мультиварки залишити відкритою — нехай зерно остигає. Злити воду з маку. Узвар, який вийде із сухофруктів, злити в склянку. У пшеницю додати мак, горіхи, родзинки, подрібнені сухофрукти. У 200 мл узвару розбавити мед, залити ним готову кутю.

Раніше OBOZREVATEL поділився рецептами меню для усієї родини на Святвечір, щоб дотриматися важливих різдвяних звичаїв. Також OBOZREVATEL розповів про старовинний рецепт узвару, в якому фрукти часто не кип'ятять, як у компоті, а заварюють окропом і настоюють, як чай.