"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом цікавого варіанту італійської страви равіолі — з гарбузом.
"Сьогодні я пропоную вам зробити кулінарну трансформацію однієї дуже популярної італійської страви — равіолі. Замість традиційної рікотти або м'ясної начинки ми приготуємо равіолі з гарбузом, а соус я пропоную приготувати на основі вершкового масла і оливкової олії з пікантними каперсами. Повірте, це чудово!", — написав кухар у своєму блозі.
Інгредієнти:
200 г — гарбуз
За смаком — сіль, перець
100 г — борошно
1 шт. — жовток
1 щіпка — сіль
50 г — масло
50 мл — оливкова олія
1 ст. л. — каперси
100 г — цукіні
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Гарбуз почистіть і поріжте кубиками невеликого розміру. Викладіть на деко, полийте оливковою олією і запікайте протягом 20-25 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
Готовий гарбуз перекладіть у невелику каструлю і перебийте за допомогою блендера до однорідної консистенції. Потім додайте сіль і перець за смаком.
Для того, щоб приготувати тісто: змішайте борошно з жовтком, додайте дрібку солі і трохи води. Потім добре вимісіть його, тонко розкачайте і розріжте ножем на невеликі квадратики однакового розміру.
Викладіть невелику кількість гарбузового пюре на квадратик тіста, загорніть його навпіл у вигляді трикутника і зімкніть краї, щоб отримати равіолі класичної форми. Відварюйте їх у підсоленій киплячій воді протягом 2 хвилин.
Далі приготуйте соус: змішайте у невеликій мисці 50 мл оливкової олії і 50 г масла зі 1 ст. л. каперсів і проваріть на маленькому вогні протягом декількох хвилин.
Готові равіолі дістаньте із води і викладіть у глибоку тарілку. Полийте їх соусом і додайте дрібно порізані цукіні.
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