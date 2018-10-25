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"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

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Відомий український кулінар-реформатор Євген Клопотенко поділився рецептом цікавого варіанту італійської страви равіолі — з гарбузом.

"Сьогодні я пропоную вам зробити кулінарну трансформацію однієї дуже популярної італійської страви — равіолі. Замість традиційної рікотти або м'ясної начинки ми приготуємо равіолі з гарбузом, а соус я пропоную приготувати на основі вершкового масла і оливкової олії з пікантними каперсами. Повірте, це чудово!", — написав кухар у своєму блозі.

"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Інгредієнти:

  • 200 г — гарбуз

  • За смаком — сіль, перець

  • 100 г — борошно

  • 1 шт. — жовток

  • 1 щіпка — сіль

  • 50 г — масло

  • 50 мл — оливкова олія

  • 1 ст. л. — каперси

  • 100 г — цукіні

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Гарбуз почистіть і поріжте кубиками невеликого розміру. Викладіть на деко, полийте оливковою олією і запікайте протягом 20-25 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.

"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Готовий гарбуз перекладіть у невелику каструлю і перебийте за допомогою блендера до однорідної консистенції. Потім додайте сіль і перець за смаком.

"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Для того, щоб приготувати тісто: змішайте борошно з жовтком, додайте дрібку солі і трохи води. Потім добре вимісіть його, тонко розкачайте і розріжте ножем на невеликі квадратики однакового розміру.

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"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Викладіть невелику кількість гарбузового пюре на квадратик тіста, загорніть його навпіл у вигляді трикутника і зімкніть краї, щоб отримати равіолі класичної форми. Відварюйте їх у підсоленій киплячій воді протягом 2 хвилин.

"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Далі приготуйте соус: змішайте у невеликій мисці 50 мл оливкової олії і 50 г масла зі 1 ст. л. каперсів і проваріть на маленькому вогні протягом декількох хвилин.

Готові равіолі дістаньте із води і викладіть у глибоку тарілку. Полийте їх соусом і додайте дрібно порізані цукіні.

"Готувати — це просто": оригінальний рецепт равіолі від відомого кулінара

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Оля Полякова поділилася рецептом пасти з білими грибами і показала на відео, як правильно готувати страву.

Особа
Євген Клопотенко
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